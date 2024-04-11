Объехавшего пол-Земли геолога и художника вдохновляют колымские рассветы

Мастер-камнерез Владимир Гартвик оживляет камни: из полудрагоценных в его руках они превращаются в бесценные. А изготовленные им штучные шкатулки, шары и уникальные панно вызывают неподдельный восторг. Впрочем, сам он говорит, что лишь отшлифовывает уже готовые произведения искусства, созданные северной природой.

© Российская Газета

Из сказок Бажова

Владимиру Гартвику шестьдесят пять лет, а на вид и не скажешь! Шустрый, подтянутый, с фигурой мальчишки и седым ежиком непослушных волос на голове. Свою встречу с Колымой он называет не иначе как "любовь с первого взгляда".

...Молодой геолог Володя Гартвик прилетел в Магадан в сентябре 1980 года из Тюмени. Бросил сумку в гостинице и побежал здороваться с морем.

- С Нагайской бухты чувствовался ни с чем не сравнимый запах моря, я шел на него как завороженный. А когда увидел бухту, полную светящихся кораблей, то остановился как вкопанный, - вспоминает Владимир Петрович свою первую встречу с Колымой.

Он вырос на Урале в шахтерской семье, с детства "глотал" сказки Павла Бажова про малахитовую шкатулку, хозяйку медной горы и сочневы камушки. После окончания школы для него существовала одна дорога - на геологический факультет. На лекциях по минералогии почти не дышал, все, что связано с камнями и минералами, парня захватывало и не отпускало.

Узорочье и самоцветность

Геолог Гартвик проехал и прошагал все бескрайние Колыму и Чукотку. Он разведывал залежи "ураганного золота" - так на Колыме называют месторождения, где содержание золота больше тридцати граммов на тонну породы.

- Но больше всего меня ошеломляла красота камней. Взять агаты, они как губка впитывают в себя весь окружающий мир. Это словами не передать! - горячо восклицает Владимир Петрович.

Из всех экспедиций, геологических походов он привозил домой камни. Полудрагоценные и поделочные. Халцедоны, аметисты, агаты, кварцы, яшму. Этого добра на севере великое множество. Незаметно для себя увлекся камнерезным делом, из камней стал создавать красивые шкатулки, оригинальные светильники и даже мозаичные панно. Лет двадцать назад он оставил геологию и полностью ушел в камнерезы.

В поселке Стекольный они с женой выкупили бывшую столовую закрывшегося стекольного завода и четыре года переделывали ее под камнерезную мастерскую, выставочный зал и квартиру. Четыре года не разгибали спины. И у них все получилось.

Сегодня редкая группа туристов, приехавших на Колыму, не заезжает к мастеру-камнерезу.

- Люди порой приходят уставшие, но как увидят изделия из камня - сразу оживают. Мне больше всего греет душу, когда слышу от них восторженное "Ух ты!..", - улыбается Владимир Петрович.

В его мастерской, которая занимает целых пять комнат, стоят камнерезные станки, мастер работает с минералами при помощи машинного масла. Тогда камень становится податливей, а пилы и сверла служат намного дольше. Затем в специальных печах масло подолгу выпаривается, и от него не остается даже следа.

- Самое главное в камнях - это узорочье и самоцветность. Это больше всего затягивает, - говорит Владимир Петрович.

Что получится из того или иного камня, решает природа. Мастер разгадывает ее задумку и только дошлифовывает идею...

- Смотрю на рисунок камня и вижу, что из него выйдет прекрасный светильник, а из другого - стильная шкатулка. Начинаю работать, и все получается, - замечает он.

Супруга Оксана - тоже геолог, они с ней прошли, проехали и пролетели на вертолетах всю Колыму и необъятную Чукотку. А также добрую половину мира. Америка, Австралия, десяток европейских государств, Восточная Азия - это все маршруты их путешествий.

- Но ничего на свете лучше нашего Стекольного я так и не увидел. Его обнимает Хасынский хребет, климат здесь самый мягкий для Колымы. А какие у нас рассветы! Словами не передать…

Большую часть своих камней он привозит с Ольского плато, там особенно много несравненных агатов. Самые тяжелые везут на машине, те, что помельче и полегче, несут на спине в рюкзаках. Запас камней у мастера занимает большую кладовую, их он в шутку называет: "пенсионным фондом". Говорит, когда сил станет меньше на походы за природной красотой, будет работать с запасами.

Художник говорит, что камни его кормят. Вполне хватает на жизнь. В золотодобывающей Колыме изделия из декоративно-поделочных камней пользуются большим спросом. За его каменными цветами, светильниками и портретами приходят золотодобытчики.

Стеснительно переминаются с ноги на ногу и на полном серьезе басят: "Петрович, другу подарить нечего. Может выручишь?.."

Прощаясь, я спросил колымского мастера-камнереза.

- Владимир Петрович, какой камень для вас самый лучший? - Тот, который лежит на горе и меня ждет, - не задумываясь ответил Гартвик.

Владимир Петрович Гартвик - потомок поволжских немцев. Он единственный на Колыме владелец камнерезной мастерской. Работает в стиле флорентийской и русской мозаики. Для своих работ использует только местные минералы. Мастер больше всего в жизни удивляется долголетию камней и короткому веку человека.