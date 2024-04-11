Известная журналистка рассказала о «чуть не прикончившем ее» недостатке сна

Известная блогерша и журналистка Надежда Стрелец заявила, что из-за напряженного графика работы у нее возникли проблемы со здоровьем. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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Она заявила, что ее «чуть не прикончил» постоянный недостаток сна.

«Марафон съемок и сон по 3-5 часов в день привели меня в кабинет эндокринолога», — раскрыла Стрелец.

С каким именно недугом она столкнулась, журналистка не уточнила.

Блогерша добавила, что специалист порекомендовал ей наладить режим сна и приобрести светонепроницаемые шторы в спальню.

Ранее Стрелец увидела знак судьбы, связанный с журналистом Такером Карлсоном. Блогерша заявила, что они родились в один день.

До этого Стрелец рассказала о невероятной детали в интервью с известным российским режиссером Никитой Михалковым. По ее словам, ее гость не согласовывал заранее вопросы к их беседе, как это делают другие герои.