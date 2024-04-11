Экс-голливудская звезда вышла из клиники и выучилась на маникюршу

Экс-голливудская звезда, актриса Аманда Байнс вышла из психической клиники и выучилась на маникюршу. Об этом сообщает US Weekly.

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Аманда Байнс отучилась на мастера по маникюру и планирует в скором времени найти работу в салоне.

«Я вернулась в школу, чтобы изучить теорию маникюра и попрактиковаться в нанесении гель-лака, прежде чем снова сдавать экзамен. Так что я буду готова к работе в маникюрном салоне», — рассказала актриса в соцсетях.

В марте 2023 года Байнс доставили в психиатрическую клинику. Артистка гуляла по Лос-Анджелесу без одежды и сама вызвала себе службу 911. Уточнялось, что родители актрисы пока не рассматривают возможность снова установить опеку над актрисой, снятую в 2022 году и установленную, когда в 2013 году Байнс начала испытывать проблемы с психическим здоровьем. В мае ее выписали.

17 июня Байнс попала в клинику во второй раз, а после перехода на амбулаторное лечение в конце июля — в третий.

Ранее Аманда Байнс сутками жила на улице перед госпитализацией.