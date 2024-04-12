Агафья Лыкова: что стало с последней отшельницей СССР

Агафья Лыкова — последняя представительница семьи таежных отшельников-староверов Лыковых, до сих пор живущая в тайге. Ее история, рассказанная журналистом Василием Песковым в 80-х годах, вызвала настоящую сенсацию.

С тех пор пресса регулярно навещает Агафью, а она сама стала объектом интереса не только журналистов, но и других людей.

Не отшельница, а — молитвенница

Одним из таких гостей стал бизнесмен Али Узденов, который поделился последними новостями об отшельнице. Он утверждает, что называть Агафью отшельницей не совсем верно, так как она скорее молитвенница. Много времени она проводит в молитвах, часто спит сидя, а весь ее дом украшен иконами. Такая религиозность, по-видимому, традиция, сохранившаяся от предков.

Гуру для послушников

Интересно, что иногда к Агафье направляют послушников, но не все из них справляются с суровыми условиями жизни в тайге. Некоторое время у нее жила женщина по имени Надежда, которая познакомилась с журналистом Сергеем, приехавшим делать репортаж об отшельнице. Их знакомство привело к созданию новой семьи, и они некоторое работали егерями в Алтайском заповеднике.

Не только люди

Однако, по словам Али, большой проблемой для Агафьи становится назойливость непрошеных гостей. Люди часто приезжают, чтобы поглазеть на необычную жизнь отшельницы, особенно в летнее время. Агафья рада, когда ее навещают, но это также беспокоит ее.

Впрочем, куда больше проблем отшельнице доставляют дикие звери, в частности, медведи. Он частенько навещает хозяйство Агафьи и раскапывает ее огород в поисках пищи. Как рассказывает Узденов, отшельница «борется» с ним молитвой. Также у нее есть собаки, которые способны отогнать «мишку».