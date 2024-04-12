Как Мод Вагнер стала первой женщиной-татуирощицей в США

Она не боялась прослыть странной, не стеснялась осуждения. Мод Вагнер доказала, что женщина может освоить даже экзотическую профессию и стать в ней настоящим экспертом.

© The Plaza Gallery, Los Angeles

Женщина-змея

Детство Мод вряд ли можно назвать обычным: она родилась в 1877 году в цирковой семье и уже в 12 лет примкнула к труппе. Мод отличалась удивительной гибкостью, девушка выступала в качестве акробатки, а позже стала называть себя «женщиной-змеей» и шокировать публику невероятной пластикой.

При этом в жизни будущая художница не собиралась никого эпатировать, она мечтала о семье и детях, хотела создать крепкую семью. Когда ей было чуть больше двадцати, Мод встретила мужчину, который навсегда изменил ее жизнь. Гус Вагнер долгое время служил на корабле и ходил в долгие плавания.

Однажды судьба завела Гуса в дикие племена, где местные жители с помощью сока растений и заточенной палочки набивали на коже узоры, рисунки, памятные события. Вагнер был поражен точностью этих изображений и остался с племенами, чтобы его научили выполнять такие же тату.

Женщина с татуировкой

Влюбившись в Гуса, Мод очаровалась и его искусством. Она могла часами наблюдать за тем, как муж работает, и просила выполнить рисунки на ее коже. Однако Гус отвечал, что не знает, как чернила повлияют на кожу беременной. Когда Мод родила очаровательную дочь, Вагнер все же согласился. Первая тату появилась на ноге Мод. И женщина поняла, что больше не хочет останавливаться.

Вскоре все ее тело было покрыто рисунками и надписями. Выше шеи Модис Вагнер была типичной женщиной начала 20-го века: элегантная прическа, сдержанные украшения, надменный взгляд. Но от шеи до пяток тело Мод было украшено тысячами рисунков.

Вскоре она и сама научилась искусству тату. Несмотря на то, что многие мастера уже пользовались тату-машинками, Мод предпочитала работать вручную, а ее эскизы были больше похожи на произведение искусства.

Мод и Гус проехали с тату-шоу всю Америку, они распространили моду на нательные рисунки на тысячи километров и сами были живой иллюстрацией. Мод Вагнер считается первой женщиной-татуирощицей в США, а ее имя вошло в историю.

Благодаря Модис, многие девушки поняли, что могут пробовать себя в исконно мужских профессиях. Дочь Гуса и Мод пошла по стопам родителей и тоже стала художницей и тату-мастером. Как и мама с папой, она отказывалась от использования машинки и выполняла узоры только вручную. Ее работы ценили, как уникальные, неповторимые.