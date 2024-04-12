«Это самая лучшая игра». О любви Юрия Гагарина к баскетболу

День космонавтики отмечается в России 12 апреля. Именно в этот день в 1961 году советский гражданин Юрий Гагарин первым в мире совершил космический полет. Многие знают, что он занимался спортом: каждый видел фотографии, на которых Гагарин улыбается, делая упражнения с гантелями, мчится на водных лыжах или стоит на коньках, с клюшкой и в свитере "Наши" - хоккейной команды космонавтов, капитаном которой он был. На землю Гагарин вернулся не только майором - ему было присвоено звание мастера спорта СССР за установление рекордов в невесомости.

В фонде Президентской библиотеки хранится личное дело первого космонавта, и при изучении прикрепленных к нему документов можно узнать интересный факт: Гагарин имел второй спортивный разряд и первую судейскую категорию по баскетболу. Именно эта игра была настоящей и самой первой спортивной любовью Гагарина. И сам себя он называл "старым энтузиастом баскетбола".

Некоторое время назад Международная федерация баскетбола в своих социальных сетях разместила пост: "Забавный факт. Юрий Гагарин - один из нас", - сопроводив его фотографией, на которой космонавт в шортах и с голым торсом ведет мяч на баскетбольной площадке.

"Юрий Алексеевич действительно любил и разбирался в баскетболе, - рассказал ТАСС заслуженный тренер СССР Евгений Гомельский. - Это очень приятно, что такой скромный и великий человек любил наш спорт. Они дружили с моим братом Александром. Гагарин следил за выступлением ЦСКА и сборной и даже принимал участие в тренировках армейцев".

В своей книге "Дорога в космос" Гагарин рассказывает, что с детства был спортивным.

"Этот 1950/51 учебный год был для меня сумбурным и беспокойным. Меня все куда-то тянуло, - отметил первый космонавт. - Учителя, заметив, что я хочу учиться дальше и никогда не брошу учение, пока не получу образования, предложили поступить в Ленинградский физкультурный техникум. Ведь я среди рабочих завода зарекомендовал себя неплохим спортсменом, не раз занимал призовые места на соревнованиях. Я прошел отборочные испытания в Мытищах, на пятерку сдал последний экзамен и вернулся в Люберцы. И тут мне сказали: можно поступить в Саратовский индустриальный техникум по своей литейной специальности. А спортом, - говорят, - можно заниматься везде. И верно. Каждый спортсмен, каким бы он ни был мастером, должен иметь какую-то специальность и заниматься производительным трудом. Не человек для спорта, а спорт для человека".

"Баскетбол - лучшая игра"

Разряд по баскетболу Гагарин получил в 17 лет и всерьез задумывался о спортивной карьере, но отец убедил его пойти в летное училище.

"Техникум был и для меня, и для всех комсомольцев не только школой знаний, но и замечательной школой жизни. В свободное время мы много занимались спортом, организовали баскетбольную команду. Я еще в ремесленном училище пристрастился к этой быстрой, живой игре, - вспоминал Гагарин. - Наша команда участвовала в городских соревнованиях и заняла первое место среди саратовских техникумов. Зимой раза три в неделю мы тренировались в спортивном зале. Был у меня друг - Толя Навалихин. Он все тянул на лыжню в засыпанные снегом пригородные рощи. Но я предпочитал баскетбол. На лыжах ходил, но не так много и часто, как другие".

В баскетбольной среде широко известна фраза "Баскетбол - это лучшая игра с мячом", Гагарин высказал схожую мысль в своей книге.

"Моему росту как летчика и воздушного бойца способствовали систематические занятия спортом. Зимой лыжи и коньки, а летом - легкая атлетика и баскетбол. Игра в баскетбол нравилась своей стремительностью, живостью и тем, что в ней всегда царил дух коллективного соревнования, - писал он. - Броски мяча в корзину с ходу и с прыжка вырабатывали меткость глаза, точность и согласованность движений всего тела. Есть и другие, не менее интересные и полезные игры, но я, как старый энтузиаст баскетбола, пользуясь случаем, хочу сказать, что, на мой взгляд, это самая лучшая игра".

Примечательно, что рост Гагарина - 165 см - не очень подходил для баскетболиста. Хотя даже с такими габаритами можно играть, например, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Магси Богз при росте 160 см провел в НБА 889 матчей, а Эрл Бойкинс при таком же росте, как у Гагарина, - 644.

"Вся прелесть баскетбола в том, что в него играют и маленькие и большие. В нашу игру сложно играть дуракам и эгоистам, - отметил Гомельский. - И он [Гагарин] был скромным, не был эгоистом, и за это в том числе его любил весь мир".

"Космонавту нельзя быть хилым"

Помимо баскетбола, Гагарин в своей книге также выделяет теннис и называет его очень полезным для космонавтов.

"Теннис - тоже отличная игра, требующая физической выносливости, как в футболе, хорошего глазомера, сообразительности и ума, как в шахматах. Но, к сожалению, везде, где мне приходилось учиться и служить, теннисных кортов не было. А жаль! Для военного летчика теннис очень полезен, а то, что хорошо для летчиков, хорошо и для всех. Это, пожалуй, единственная спортивная игра, которой можно заниматься с детства до преклонного возраста", - писал первый космонавт. "Вообще, это не удивительно, что Юрий Алексеевич был спортивным человеком, ведь космонавту нельзя быть хилым и дохлым, не знающим спорт. И баскетбол ему помогал, это безусловно, - отмечает Гомельский. - Вспоминаю его полет - это был взрыв для всех. Он тогда доказал и показал, сколько у нас есть интересных людей, сколько идей. Гагарин был знаменем нашей страны. Одна улыбка чего стоила. И здорово, что он любил баскетбол".

В начале 60-х годов сборные команды США совершали турне по СССР. 23 апреля 1961 года состоялись очередные матчи - между мужскими и женскими баскетбольными командами этих стран. Первый космонавт посетил те встречи в "Лужниках".

"Есть легендарная фотография Гагарина в окружении наших баскетбольных команд, мужской и женской, после тех игр", - вспоминает Гомельский.

Спустя два года после гибели Гагарина в его честь был учрежден международный баскетбольный турнир. В нем принимали участие сборные СССР, США, Чехословакии, Югославии, Мексики, Италии, Финляндии. Также в разные годы на нем выступали и клубы. Мемориальный турнир просуществовал лишь шесть лет. Сейчас имя Гагарина с баскетболом связывают все меньше. Есть команда 3х3, которая носит его имя, а в Смоленской области проводится детский турнир в память о первом человеке в космосе. Теперь Гагарин ассоциируется с другим видом спорта - его имя носит главный трофей Континентально хоккейной лиги.