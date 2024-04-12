Как легенду американского футбола отмазали от убийства жены и ее любовника

Человек, который при жизни умудрился стать легендой американского спорта, стать актёром, а также самым противоречивым подсудимым в истории США. С одной стороны - величайшая карьера в суперболе, а с другой — убийство собственной жены, за которое спортсмен так и не понёс сурового наказания. Не стало О. Джей Симпсона. Ему было 76 лет.

Отмазался от убийства жены, но заплатить пришлось. Странная история легенды футбола

Каково это — быть звездой, имя которой не сходит с новостных полос, а каждый подросток мечтает повторить твой карьерный спортивный путь, а потом в одночасье вызвать порицание не только в своей стране, но и во всём мире.

В 1970-е О. Джей Симпсон был одним из самых известных игроков в супербоуле. Появившись, как и множество других парней, на свет в нищем квартале, в бедной афроамериканской семье, мало того что построил карьеру-мечту, но и стал рекордсменом и яркой звездой индустрии развлечений. Симпсон удачно чередовал спортивные успехи в футболе и съёмки в рекламе. Он стал одним из первых афроамериканцев, которые смогли продвинуться в этой отрасли.

Но, долой шоу-бизнес, а что же спорт? Сразу после окончания альма-матер, где будущая звезда делала первые шаги в американском футболе, О. Джей логично продолжил учёбу в колледже, чтобы дальше поступить в Университет Южной Калифорнии, где можно было продолжать футбольную карьеру.

В колледже Симпсон установил командные рекорды по количеству ярдов, набранных в рывке — в 1968 году он пробежал 1709 ярдов, за что был удостоен приза «Хейсман Трофи» (награда ежегодно вручается самому выдающемуся игроку в студенческом футболе), а также Премии Максвелла (вручается лучшему игроку американского футбола, по мнению журналистов). Тогда же к нему прилипло прозвище О. Джей благодаря его инициалам O.J., которые многие ассоциировали с апельсиновым соком (orange juice).

За 20 лет карьеры в американском футболе О. Джей шесть раз был участником Матча звёзд НФЛ и пять раз попадал в первую сборную всех звёзд лиги (с 1972 по 1976 гг.). Симпсон также четыре раза становился лучшим в чемпионате по количеству быстрых ярдов, дважды по количеству быстрых тачдаунов и один раз - по количеству очков (в 1975 году). В 1973-м он стал первым игроком НФЛ и единственным футболистом, пробежавшим более 2000 ярдов за сезон, что принесло ему звание самого ценного игрока НФЛ, он же является единственным, кому покорилось это достижение всего за 14 игр. Но и это ещё не всё. Именно О. Джею принадлежит рекорд по среднему показателю ярдов за игру в одном сезоне — 143,1.

Последняя игра Симпсона в НФЛ состоялась 16 декабря 1979 года в составе клуба «Сан-Франциско». После завершения карьеры О. Джей нашёл своё призвание в киноиндустрии. Ещё в 1969 году он начал сниматься в сериалах. Будучи уже звездой НФЛ, спортсмен играл роли в сериалах и малобюджетных фильмах. В 1979 году артист основал свою собственную кинокомпанию Orenthal Productions, которая в основном занималась производством фильмов для телевидения.

Но дальше «покатило-понесло», как пел известный эстрадный певец. Обласканный славой и деньгами спортсмен неожиданно был обвинён в убийстве. И не кого-нибудь случайного или по неосторожности, а собственной жены и… её любовника (молодого официанта местного ресторана). Судебный процесс вызвал настоящий ажиотаж, за которым следила вся страна. Дело бывшего раннинбека подкреплялось и социальным фактором.

В Америке ещё были свежи воспоминания о беспорядках в Лос-Анджелесе. Участились шествия цветного населения Штатов с требованием отпустить афроамериканца. По мнению протестующих, полиция слишком строга и предвзята к Симпсону. Другие требовали наказания по всей строгости закона: Симпсон был славным игроком НФЛ, но заслуги в футболе не могли перекрыть убийство.

Решения громкого судебного процесса пришлось ждать почти девять месяцев. Симпсон отсидел девять лет из 33, выйдя по УДО в 2017. Вердикт вызвал эффект разорвавшейся бомбы: бывший спортсмен невиновен. О. Джей Симпсон вышел из здания суда без сопровождения конвоиров. Американские газеты без устали сообщали о празднике для цветной Америки. С Симпсона сняли обвинения, но узнать имя настоящего убийцы так и не удалось.

В 2007 году О Джей выпустил книгу «Если бы я сделал это», моментально ставшую бестселлером, в которой великий спортсмен выдвигает «гипотетическое» описание убийства Николь Браун-Симпсон и Рональда Голдмана. После выхода издания Симпсон всё-таки проиграл гражданский процесс по тем же обвинениям, даже несмотря на то, что он был оправдан до этого по уголовным статьям. В соответствии с американским законодательством, судебные органы обязали его выплатить родственникам убитых многомиллионный штраф.

Наверное, именно такой и должна быть история настоящей звезды. В хоккее есть понятие «хет-трик Горди Хоу», так вот О. Джей Симпсон, по сути, придумал свой собственный хет-трик: звезда спорта — киноактёр — уголовник. Яркая, наполненная различными событиями жизнь оборвалась на 76-м году.