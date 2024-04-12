«Люди не равны»: за что первооткрывателя ДНК лишили всех наград

В 1962 году американский биолог Джеймс Уотсон совместно с коллегами Фрэнсисом Криком и Морисом Уилкинсом стал лауреатом Нобелевской премии по физике и медицине. Молодые ученые получили награду за открытие структуры молекулы ДНК. Джеймс Уотсон — первый на планете человеком, чей геном полностью расшифрован. Однако в конце жизни он стал изгоем. Связано это с его смелыми высказываниями, касающимися интеллектуальных способностей чернокожих людей и прочих тем, которые в современном мире табуированы.

Люди не равны

В отличие от коллег, которые уверены, что интеллект зависит от среды обитания и воспитания, Джеймс Уотсон утверждает: уровень умственного развития предопределен генетически. В 2007 году исследователя уволили с поста директора лаборатории Колд-Спринг-Харбор в Нью-Йорке. Произошло это из-за высказывания ученого корреспондентам The Times. В интервью он прямо заявил:

«Я, вообще-то, вижу мрачные перспективы для Африки, поскольку вся наша социальная политика строится на допущении факта, что у них уровень интеллекта такой же, как и у нас. Тогда как все исследования говорят, что это не так».

Ученый не считает себя расистом, однако уверен, что гены влияют на умственное развитие человека и белые люди умнее черных. Он не согласен с мнением, что все люди равны, и говорит: «Кому приходилось иметь дело с чернокожими подчиненными, тот знает, что это не так».

Еще в 2000 году на одной из лекций для студентов Уотсон уверял, что чем выше у человека сексуальное либидо, тем ниже его интеллект. Соответственно, у чернокожих либидо гораздо сильнее, чем у белых.

Игры в Бога

Уотсон — сторонник генетической инженерии и отстаивает свои позиции в интервью и на лекциях. Он уверен, что если ученые знают, как улучшить человека, добавляя гены, то это надо делать. Высказывание он подтвердил словами: «Если мы не будем играть в Бога, то кто?»

Например, ученый считает глупость заболеванием, которым болеет 10% населения. Он полагает, что глупость обязательно надо лечить.

Высказывания Уотсона считают «первой ласточкой» на дороге к возрождению евгеники.

«Некоторые говорят, что если мы сделаем всех девушек симпатичными, это будет ужасно. Я думаю, это было бы великолепно».

В интервью корреспондентам газеты The Sunday Telegraph Джеймс Уотсон заявил: «Если бы можно было найти ген, отвечающий за сексуальную ориентацию, и какая-нибудь женщина решила, что не хочет иметь гомосексуального ребенка, — что же, ну и пусть».

Люди с лишним весом тоже не выпали из поля зрения одиозного ученого. Он уверен, что и эту проблему следует решать путем генной инженерии. По поводу ожирения, Уотсон высказывался в интервью: «Проводя собеседование с жирным человеком, вы всегда чувствуете себя неловко, поскольку знаете, что не собираетесь брать его на работу».

Ученый уверен, что женщины хуже понимают математику, и считает, что антисемитизм частично оправдан. Однако, с его слов, наиболее умная этническая группа — евреи-ашкенази.

Продажа Нобелевской медали

За высказывания Джеймс Уотсон оказался в изоляции от научного мира и решил продать Нобелевскую медаль, сделанную из золота. Аукционный дом Christie’s оценил ее в 2,5-3,5 миллиона долларов. Медаль в 2014 году ушла с молотка за 4,1 миллиона долларов. Нобелевская медаль делается из 200 грамм 23-каратного золота Сделал покупку российский миллиардер Алишер Усманов, который пообещал, что вернет награду ее владельцу.

Джеймс Уотсон утверждал, что часть денег направил на нужды университета, в котором проработал многие годы. В 2015 году ученый посетил Российскую академию наук, где ему вернули Нобелевскую медаль.

© Российский миллиардер Алишер Усманов

Последней каплей для ученого мира стало интервью журналистам телеканала «ПиБиЭс», которые снимали документальный фильм «Американские мастера: расшифровывая Уотсона». В интервью исследователь сказал, что его взгляды не поменялись. За это первооткрыватель ДНК, автор многих статей и научных книг был лишен всех наград и регалий.

© На встрече в Российской академии наук Джеймсу Уотсону возвращают его Нобелевскую медаль

В 2019 году 91-летний Джеймс Уотсон попал в автомобильную катастрофу и получил травмы. Сегодня он проходит реабилитацию в одном из домов престарелых в США. Сын ученого говорит, что его отец уже слабо понимает, что происходит вокруг него.