90 лет со дня рождения Натальи Дуровой: как дело дрессировщицы продолжается до сих пор

13 апреля исполнилось 90 лет со дня рождения Натальи Дуровой. Всю свою жизнь с пятилетнего возраста и до самой смерти она работала с животными. Первой в мире вывела на сцену рысь, цаплю и носуху. 29 лет она возглавляла семейный театр «Уголок дедушки Дурова». О великой дрессировщице и семейном деле, которое продолжается до сих пор, рассказывает корреспондент «МИР 24» Алена Касаткина.

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Публика приходит на праздник, и артисты не должны показывать, что им трудно или порой невыносимо больно – так Наталью Дурову учил отец. На сцену вместе с ним она впервые вышла в пять лет.

«Здесь все награды, которая заработала Наталья Юрьевна. Но из этой массы наград она гордилась больше всего Гвардейским значком, который получила в 1943-м году лично из рук маршала Жукова. В ту пору ей было девять лет, но вместе с родителями она выступала в прифронтовых зонах», – рассказала экскурсовод музея «Уголок дедушки Дурова» Людмила Попенко.

В 39 приняла от отца художественное руководство семейным театром. Место, где люди и животные вступают перед зрителями на равных, стал ее домом. Для Натальи Дуровой пригласить в гости означало пригласить в театр. Знаменитого шимпанзе Яшу она называла Натальевич. Сейчас художественный руководитель театра Наталья Дурова-младшая. Как и ее тетя, совмещает управление и арену.

«Наталья Юрьевна появляется – это вот появляется имя, это появляется продолжение династии. А по закулисной части, когда она не на сцене, это была семейная женщина, которая была всегда рада видеть родственников. Она была очень общительная», –поделилась художественный руководитель театра «Уголок дедушки Дурова» Наталья Дурова-младшая.

Как и предки, Наталья Дурова-старшая была первооткрывателем. До нее в мире никто не работал на сцене с рысью, носухой и цаплей. Но есть в театре номера, которые тянутся через поколения.

«Первый в России номер с пеликанами показал Владимир Дуров. С этого момента прошло больше 100 лет. Сейчас на сцене в «Уголке дедушки Дурова» снова два пеликана Хор и Нут», – отметила корреспондент.

Во все времена при дрессировке животных здесь соблюдался принцип трех «л»: любовь, лакомство и ласка.

«Мы не требуем от птицы тех вещей, которые она в природе не может делать. Птица прекрасна тем, что она летает, что она может что-то приносить в клюве. Мы это развиваем. Мы не пытаемся достичь чего-то невозможного. Мы работаем в концепции: что животному хорошо, то и нам. Мы эту взаимосвязь ищем», – рассказал дрессировщик театра «Уголок Дедушки Дурова» Максим Лазарев.

Сейчас на представлениях в «Уголоке Дурова» – аншлаг на каждом представлении. В течение апреля все выступления творческая группа посвящает Наталье Дуровой-старшей, которая как никто понимала язык животных и учила ему других.