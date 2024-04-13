Встретил старость с моделью Playboy: как жил Роберто Кавалли

Итальянский дизайнер Роберто Кавалли умер в 83 года после продолжительной болезни. Рядом с ним была его молодая возлюбленная, которая всего год назад родила Кавалли шестого ребенка. Модельер обожал гламур и излишества: он отправлял моделей на подиум в платьях с леопардовым принтом, украшенных стразами потертых джинсах и атласных корсетах. Он одевал Дженнифер Лопес, Бейонсе, Кристину Агилеру, Шакиру и Spice Girls, в его бутиках закупались Брижит Бардо и Софи Лорен. Какую жизнь прожил Кавалли и какое наследие оставил — в материале «Газеты.Ru».

Во Флоренции на 84-м году жизни скончался модельер Роберто Кавалли, сообщило итальянское издание La Reppublica. Модельер продолжительное время болел, а в последние дни его состояние серьезно ухудшилось.

По данным La Reppublica, Кавалли провел последние часы жизни вместе со своей возлюбленной — шведской моделью Сандрой Нильссон. Они были вместе 10 лет, а год назад у них родился общий ребенок. Его назвали Джорджио — в честь отца Кавалли, которого в 1944 году убили нацисты.

Губернатор Тосканы Эухенио Джани стал одним из первых, кто публично выразил соболезнования семье модельера:

«Он был не только новатором и художником по тканям, но и символом творчества и мастерства, который умел смело смешивать цвета нашей земли с международными тенденциями».

Заместитель министра культуры Италии Лючия Боргонцони отметила, что модельер своим талантом вывел страну в центр мировой сцены.

Бунтарь и новатор

Кавалли родился 15 ноября 1940 года во Флоренции. Его отец Джорджо был горным инженером, а мать Марчелла Росси продавала уголь в своей лавке. Дедушка модельера Джузеппе Росси был портретистом и преподавал живопись. После трагической гибели отца именно дедушка помог Роберто с матерью наладить жизнь. Марчелла вышла замуж второй раз и родила дочь Лиетту, они основали ателье по пошиву платьев.

У Кавалли плохо получалось учиться. В университете он попытался основать свою рок-группу, но быстро понял, что у него нет к этому таланта. Тогда будущий модельер начал организовывать вечеринки, что было в новинку для Флоренции. Бизнес шел хорошо, но ему нужно было поддерживать статус студента. Для этого Кавалли поступил в Училище искусств, где начал изучать ткачество и создание принтов. Ему настолько это понравилось, что он купил станок и создал новый бизнес.

Он начал печатать цветные картинки на однотонных нераспроданных свитерах местной фабрики. Идея имела успех. Кавалли постоянно совершенствовал свои умения, что позволило ему в начале 1970-х годов изобрести способ печати на коже. Он также начал создавать лоскутные изделия из различных материалов, чем привлек внимание Hermès и Pierre Cardin.

Стиль Кавалли сочетал в себе анималистичные принты и рисунки, стразы, блестки, мягкую кожу и лоскутную технику.

В 70-х модельер основал свой бренд Roberto Cavalli, а в 1998 году запустил линию одежды и аксессуаров Just Cavalli. В 1990-е Кавалли совершил очередной прорыв в сфере моды: он представил джинсы-стрейч и джинсы с потертостями, причем последние остаются актуальными до сих пор. Многие звезды, в том числе Ленни Кравиц и Синди Кроуфорд, с удовольствием носили одежду бренда.

На лекции в Оксфордском университете в 2013 году Кавалли объяснил свою страсть к анималистичым принтам, которые он использовал во всем — от джинсовой ткани до платьев для красной ковровой дорожки:

«Я люблю природу. У животных самые лучшие платья.

Бог сотворил их такими хорошо одетыми. Женщинам нравятся такие модели, они чувствуют себя в них естественно».

У модельера были свои критики: его одежду называли вульгарной и неутонченной.

«Это человек, для которого зебровый принт — нейтральный», — писала о нем The New York Times.

А сам Кавалли так описывал свои идеалы в творчестве:

«Мода, которая не является сумасшедшей, — это не мода».

Помимо одежды, модельер продавал алкоголь, парфюмерию и даже обои и плитку. Кроме этого, у него была сеть кафе. В 2015 году Кавалли стал задумываться о выходе на пенсию. К этому времени выручка его компании начала падать. В 2019 году он закрыл все американские магазины и ушел из Северной Америки. В этом же году он продал компанию дубайской Vision Investment Co. LLC, которую возглавляет Хуссейн Саджвани. Состояние Кавалли в 2023 году оценивали в $500 млн.

Шестеро детей и три жены

Первой женой Роберто стала Сильванелла Джаннони. Родители девушки были против их брака, так как у модельера не было образования и намека на карьеру. У пары родились дочь Кристиана и сын Томмазо.

Прославившись, Кавалли вел образ жизни, который был таким же рок-н-ролльным, как и его одежда. Он пилотировал свой собственный переливающийся фиолетовый вертолет, плавал по Средиземному морю на фиолетовой яхте, а дома содержал зверинец из попугаев, собак, персидских кошек и домашней обезьянки.

Свою вторую жену — Еву Дюрингер — он встретил, когда был судьей на конкурсе «Мисс Вселенная» 1977 года, а она была Мисс Австрия. Через три года они поженились, а в 2010 году развелись. В браке родились дочь Ракеле и сыновья Даниеле и Роберт.

В 2014 году Кавалли познакомился с моделью Playboy Сандрой Нильссон, которая была на 45 лет младше него. В 2023 году она родила модельеру шестого ребенка, он стал отцом в 82 года. Сандра переживала из-за болезни возлюбленного и даже спала на полу в больнице, чтобы быть с ним рядом.