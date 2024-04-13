Скончался народный артист РФ Владимир Бычков: что он сделал для культуры

Ушел из жизни советский танцовщик и балетмейстер, народный артист России Владимир Бычков. Какой вклад он внес в развитие отечественного балета, чем знаменит?

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Что известно о смерти Бычкова

О кончине артиста сообщается на странице воронежского Центра народного творчества и кино в социальной сети «ВКонтакте». Как уточняется, Бычков умер 12 апреля в возрасте 96 лет.

«12 апреля на 97-м году жизни в Воронеже скончался народный артист РФ Владимир Петрович Бычков. Выражаем соболезнования в связи с невосполнимой утратой всем родственникам, близким, друзьям и профессиональному сообществу. Память о Владимире Петровиче Бычкове надолго останется в наших сердцах. Коллектив Воронежского областного центра народного творчества и кино разделяет боль невосполнимой утраты, скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Петровича», — отмечается в публикации.

Также печальным известием поделился народный ансамбль песни и пляски «Весенние зори», художественным руководителем которого Бычков был более 35 лет.

«На 97 году ушел из жизни Народный артист России Владимир Петрович Бычков, который более 35-ти лет был художественным руководителем ансамбля „Весенние зори“. Выражаем соболезнования в связи с невосполнимой утратой всем родственникам, близким, друзьям и профессиональному сообществу. Нам очень повезло, что Владимир Петрович работал с нами — мы имели возможность многому учиться у него, черпать накопленный годами опыт и знания. Бережно храня „золотой фонд“ ансамбля, мы еще не раз вспомним его с благодарностью в сердце и теплотой в душе», — говорится в сообщении ансамбля.

О причинах смерти артиста не сообщается. Церемония прощания состоится 15 апреля в 13:30 в храме-часовни иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» на Коминтерновском кладбище в Воронеже.

Чем знаменит Владимир Бычков

Будущий артист родился 10 февраля 1928 года в Кременчуге (ныне Полтавская область, Украина). С 1945 года — артист балета ансамбля «Кубанские казаки», ансамбля Крымской государственной филармонии, ансамбля песни и пляски Таврического военного округа (Симферополь), ансамбля Дунайской флотилии, ансамбля песни и пляски Северного флота.

С 1973 года жил в Воронеже. Работал главным балетмейстером воронежского ансамбля профтехобразования «Весенние зори», а с 1988 по 2006 год — его художественный руководитель. В 1976 году ансамбль становится лауреатом премии Ленинского комсомола.

«О Владимире Петровиче говорят, что он был уникальным человеком. Ведь с его именем связана целая эпоха расцвета и творческого подъема ансамбля „Весенние зори“. Хореограф обогатил ансамбль фольклорными и современными постановками. Под руководством Владимира Петровича коллектив был участником различных форумов Кремлевского Дворца Съездов, Олимпиады-80, многих международных фестивалей и конкурсов. Коллектив стал лауреатом премии Ленинского комсомола. Ансамбль бережно хранит „золотой фонд“ и еще не раз вспомнит его с благодарностью в сердце и теплотой в душе», — подчеркивается в публикации ансамбля.

Как уточняет KP.RU, с Бычковым ансамбль «Весенние зори» вышел на новый уровень благодаря таким постановкам, как сюжетные вокально-хореографические композиции «Черноземье мое», «Ярмарка», «Молодая, молода», лирический хоровод «Соловейко», удалые пляски «Вдоль по Питерской», «Воронежские молодцы», «Задорные девчата».