Что увидел Юрий Гагарин, живя при немецкой оккупации

Будущий первый космонавт планеты Юрий Гагарин появился на свет 9 марта 1934 года в деревне Клушино Смоленской области. К моменту начала Великой Отечественной войны Юра пошёл в первый класс. Вскоре населённый пункт оккупировали немцы, а поэтому об учёбе пришлось на некоторое время забыть. Для Гагарина начался не самый простой период в жизни.

Непрошенные гости

Немцы сразу же заняли дом Гагариных, а хозяев выгнали. Тогда отец наспех вырыл во дворе землянку, куда и была вынуждена переехать семья. Соседствовать им пришлось с нацистом по имени Альберт, которого местные жители называли за глаза «Чёртом» – настолько он был жестоким. Например, однажды ради потехи он повесил на дереве Бориса, младшего брата Юры. Ребёнка удалось спасти буквально в последний момент. С этого момента Юра решил, что будет мстить фашистам. Он забивал выхлопную трубу мотоцикла Альберта травой, разбрасывал по дрогам Клушино стекло и гвозди. Конечно, такие «проказы» едва ли могли нанести врагам существенный урон, но они хорошо характеризуют характер восьмилетнего мальчишки.

Случайный свидетель

Приходилось Юре видеть как немцы избивают его отца, который работал мельником. Мужчина старался быть справедливым, а поэтому не молол рожь без очереди даже захватчикам. За это его и «награждали» ударами кнута. Но особенно впечатлил Юрия момент отправки деревенской молодёжи на работы в Германию. Молодых людей затолкали в машины, а матери в слезах бросились вслед. Зрелище было не для слабонервных! Кстати, в тот день в чужую страну отправились также старший брат и сестра будущего космонавта. Им всё же повезло. Они вернулись обратными живыми. Пережили войну и родители вместе с маленьким Борисом. После изгнания оккупантов Юра поспешил вновь сесть за парту. Увиденные им зверства помогли осознать – он ещё пригодится в этом мире. Как в воду глядел. 12 апреля 1961 года Гагарин первым полетел в космос. Правда, всего на 108 минут, но они потрясли человечество.