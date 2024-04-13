Диета охотника, жизнь с мамой: куда пропал Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов на протяжении нескольких лет радовал зрителей телеканала НТВ, выступая в качестве ведущего программы «За гранью». После увольнения он стал реже появляться на экране. Где сейчас ведущий, что известно о его личной жизни?

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Почему Соседова уволили с шоу «За гранью»

В декабре 2023 года у музыкального критика закончился контракт с каналом НТВ, поэтому он прекратил работу в качестве ведущего популярной программы. Журналист заявил, что решение о его увольнении было принято еще 9 декабря, после завершения очередных съемок. Он еще работал в студии, когда к нему подошла шеф-редактор и сообщила, что он больше не будет вести ток-шоу.

«Я узнаю от шеф-редактора, что договор со мной не продлен. Мне сказали: „С канала пришло уведомление, что НТВ в ваших услугах больше не нуждается. И будет смена ведущего“. 11 декабря все было озвучено творческому коллективу. Меня просто убрали по факту, просто выгнали из программы. Давайте называть вещи своими именами», — объяснял Соседов.

Критик отмечает, что ему неприятна эта ситуация. Он также рассказывал, что после его ухода НТВ продолжал давать объявления в соцсетях о наборе зрителей на программу, отмечая, что ее будет вести Соседов, хотя в тот момент уже снимался другой человек.

Соседов назвал произошедшее неблагодарностью и отметил, что пытался в тяжелой программе сделать что-то хорошее и доброе, а от него требовали «трагедию».

«Все рыдали без конца, а я пытался вывести программу на позитивный лад... Даже когда были легкие передачи, где были модели с пирсингом, тату, мне тоже говорили: „Поменьше юмора, у нас серьезная программа“. „Как же можно не смеяться над тем, что смешно? У нее козел на теле вытатуирован“, — отвечал я», — вспоминал музыкальный критик.

Где сейчас Сергей Соседов

В середине декабря прошлого года в эфире программы «Суперстар» Сергей Соседов исполнил песню «Одиночество сердец» в пижаме на качелях. По мнению Telegram-канала «НЕОПРА, БЛИН!», журналист мог запеть из-за того, что больше не будет работать на телевидении в качестве ведущего.

Тем не менее, артист не жалуется на отсутствие заработка. Например, в конце января он отмечал, что зрители обязательно еще смогут увидеть его в телепередачах и интернет-проектах. Критик делился, что сейчас рассматривает предложения об участии в различных программах и проектах.

«Я ищу, ко мне поступают предложения о различных программах, предлагают разные порталы, небольшие каналы. Встречаюсь с людьми, обсуждаю. Есть интересные предложения, но нужно выбрать. Вы еще меня увидите, безусловно. Зрители и слушатели еще меня увидят и услышат и по телевидению, и в интернете. И не раз», — отмечал Соседов.

Издание KP.RU сообщало, что Соседов получает от 500 тысяч рублей за участие в частных мероприятиях.

Что известно о личной жизни Сергея Соседова

Артист предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни.

«Я не люблю говорить на эту тему и афишировать какие-то свои отношения. Мне это не нужно», — отрезал Соседов.

Известно, что 55-летний ведущий живет с мамой-пенсионеркой. По словам ведущего, он находится в дружеских отношениях с родительницей.

«Нам очень комфортно вдвоем. Такую маму, как у меня, еще поискать! Она не только мама, но и друг. Мы поддерживаем друг друга, всегда это было. Потому что мы — одна семья», — заявил Соседов в одном из интервью.

Ведущий отметил в разговоре MK.RU, что ему хватает денег, несмотря на потерю должности ведущего. Соседов признался, что сейчас его основной доход — гонорары за участие в программах в качестве эксперта. Артист рассказывал, что снижение заработка его не пугает, однако для него важно качественно питаться.