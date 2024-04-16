Как живет на чужбине звезда 90-х профессор Лебединский?

Как талантливому пианисту удалось прославиться в шоу-бизнесе. Как напомнила о себе эксцентричная звезда 1990-х и почему его больше не ждут в России - все ответы в нашем новом материале.

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В 90-е годы Профессор Лебединский был известен по всей стране благодаря хиту «Я убью тебя, лодочник», который звучал из каждого радиоприемника. Однако в тот период певец переживал личную трагедию: на него обрушилась слава, а вместе с ней и серьезное заболевание.

С тех пор Алексей ведет затворнический образ жизни в Майами и время от времени обращается к своим подписчикам с просьбой о финансовой помощи для оплаты счетов и покупки продуктов. Когда в Подмосковье произошел теракт и в торговом центре «Крокус Сити Холл» погибли люди, Лебединский сделал заявление, которое поразило.

По его словам, ему небезразлично горе, но россияне «сильно ослабляют его сострадание». Однажды он поведал журналистам, что его хит про лодочника - это история о предательстве. И она каким-то волшебным образом откликается в его жизни и судьбе. 55-летняя экс-звезда заявила, что он выбрал не ту дорогу, когда доверился оппозиционерам.

Что произошло с Лебединским?

Трехлетний Алексей сел за фортепиано и из-под его пальцев полилась музыка. Он был настолько талантлив, что в возрасте пяти лет уже начал создавать свои произведения. В 10 лет Алеше пророчили настоящий успех, ведь он уже был полноценным пианистом.

В 1983 году Алексей играл на пианино в Большом зале Ленинградской филармонии, так как выпускался из музыкальной школы.

«Когда концерт закончился, к родителям подошел великий советский пианист Святослав Рихтер. Он произнес: «Ваш сын сменит меня». То, что он произнес, укоренилась в душе родителей. Они были убеждены с тех пор, что я стану знаменитым пианистом. Однако это не произошло», — рассказывал как-то Лебединский.

Алексей родился в семье уважаемых медиков. Папа Игорь Воронцов трудился главным педиатром страны. Мама Ольга Маталыгина возглавляла кафедру в медуниверситете. Когда Алексей стал известным, он решил не использовать фамилию своих родителей.

Он говорил, что псевдоним «Профессор Лебединский» появился из-за его привычки представляться так, чтобы вызывать такси быстрее. Однако, по словам близких к семье Воронцовых, Игорю и Ольге противилось направление, в котором развивалась карьера их наследника.

В середине 90-х годов Лебединский крутился в студиях Петербурга и Москвы, создавал заставки для ТВ и аранжировки для других артистов. В 1995 году он записал свои хиты, среди которых была песня «Я убью тебя, лодочник».

Спустя два года он выпустил дебютный альбом, который сделал его звездой 90-х. По иронии судьбы в том же году скончался Святослав Рихтер, а у Лебединского появились панические атаки.

Звезда Лебединского

В какой-то момент Алексей начал испытывать страх перед людьми. Он полностью отказался от алкоголя и табака. Теперь он выступал только на корпоративных мероприятиях, где собиралось небольшое количество гостей, но даже там ему было трудно долго находиться.

Врачи советовали ему избегать людных мест, так как они вызывали у него раздражение, но для Алексея почти все было раздражителем, и уход от этого мог означать конец его карьеры в шоу-бизнесе.

«Уже 27 лет я мечтаю нажраться, чтобы получить долгожданное расслабление. Но не в силах этого сделать из-за заболевания», - признавался артист.

Алексей Лебединский покинул Россию 10 лет назад. 2014 году. До этого момента он создавал музыку и увлекся фотографией. Ему даже удалось организовать свои выставки. Однако в 2014-м году он по своему среагировал на то, что происходит на Украине и примкнул, как сам говорил, не на ту сторону.

«Я возложил много надежд на нашу оппозиционную тусовку. Сам же и подорвался на этом… Видался с Гарри Каспаровым* (с 2022 года иноагент в России), считал, что повстречал настоящего брата, а позже осознал, что очень сильно ошибся. Они ничего не делают для своей страны, а лишь говорят» , — заявляла звезда 90-х не так давно.

В Соединённых Штатах Алексей переехал в город Северный Майами-Бич, расположенный в штате Флорида. Там он приобрел кабриолет и наслаждался солнечным климатом, пляжами и пальмами. Однако его внутреннее состояние остается мрачным. Он редко покидает свой дом.

Только ночью, когда улицы пустеют и опоссумы с енотами бродят по его заросшему двору, где всегда можно найти что-то съедобное в мусоре, оставленном хозяевами. Жилище Лебединских внутри похоже на светлую кладовку. Несмотря на финансовые трудности, профессор ведет гедонистический образ жизни и продолжает содержать свой старый автомобиль Mercedes-Benz CLK500.

Жены, дети и Америка

В девяностые годы, когда исполнитель был на пике популярности, он решил связать себя узами брака. Его избранницей стала Светлана Кушакова, дочь известной российской актрисы Светланы Станиславовны Смирновой. Светлана не имела отношения к шоу-бизнесу и работала врачом-косметологом.

В 1997 году в браке появилась общая дочь Вероника. Однако в начале 2000-х годов семья распалась, и с тех пор Алексей самостоятельно воспитывал дочь. Известно, что у музыканта есть еще одна дочь, Полина, которая после развода родителей осталась жить с матерью.

Певец считает, что им со Светланой было бы лучше разойтись, чтобы не портить друг другу жизнь. После разрыва он совмещал гастроли с заботой о дочери, стремясь обеспечить ее всем необходимым. Сейчас Лебединский находится в браке с молодой женой. Она именует себя «свободным голодающим недорежиссёром». Ранее она делилась, через какие испытания прошла, чтобы воссоединится с нынешним супругом.

«Мексика, голод, тюрьма, расставание с родными. Я впервые ощутила, зачем приехала в США», — говорила молодая жена профессора Лебединского.

Музыкант Алексей Лебединский жалуется на качество медицинских услуг и рассказывает о своем опыте общения с американскими докторами. Психиатр консультирует его по телефону, и это вызывает недовольство артиста.

Лебединский отмечает, что американские врачи «любят зарабатывать деньги со времен пандемии COVID-19». Восьмого марта 2023 года он перенос операцию под общим наркозом и получил множество инъекций в позвоночник.

164-я улица, где расположен дом Лебединских, известна среди местных как место с высоким уровнем преступности. Но Лебединскому вполне нравится улица, на которой он живет.

«Уже 27 лет меня не покидает депрессия, и я не могу заставить себя выйти из дома. У меня появилось множество фобий, и я удивляюсь, что все еще жив. Каждый день у меня случаются гипертонические кризы. Я не хочу покончить с собой, но мысли о смерти посещают меня постоянно. Я не собираюсь совершать самоубийство, ведь мне нужно прожить эту жизнь до конца», — признавался некогда популярный российский певец.

* Включён в перечень экстремистов и террористов, а также признан иноагентом.