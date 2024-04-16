Жены-подростки и дюжина детей: чего еще мы не знали о Чарли Чаплине

Чарли Чаплин известен всему миру — карьера актера немого кино продлилась 75 лет, оборвавшись его смертью. Чаплин кажется забавным, даже трогательным, и мало кто знает, героем скольких скандалов он был. Итак, чего же мы не знаем о комике Чарли Чаплине?

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Никто не знает, где он родился

По одной из версий Чаплин родился в цыганском таборе — об этом говорилось в письме, спрятанном в доме Чаплина. Письмо было обнаружено семьей актера в 1991 году, спустя 15 лет после его смерти. Адресантом письма был мужчина по имени Джек Хилл, который писал, что Чаплин родился в «цыганском таборе, принадлежащем королеве цыган», которая была его тетей. По утверждению Хилла, Чаплин родился в городе Сметвике, что недалеко от Бирмингема. Свидетельство о рождении Чарли Чаплина так и не нашли, но раньше биографы актера были уверены, что он родился в Лондоне в семье артистов мюзик-холла Чарльза Спенсера Чаплина и Ханны Чаплин.

Четыре жены

Со своей первой женой Милдред Харрис Чаплин познакомился, когда ему было 30, а ей — всего 16. Они поженились, потому что Милдред была уверена, что забеременела. Хотя тревога оказалась ложной, очень скоро Милдред действительно оказалась в положении и родила сына, который прожил всего три дня. Семейная жизнь пары не удалась, и спустя всего два года супруги развелись.

Впрочем, Чаплин недолго оставался один. В 35 лет он встретил свою будущую жену Литу Грей, которой к тому моменту было всего 12 лет. Актер даже попросил своего друга написать портрет девочки. Их отношения начались, когда Лите исполнилось пятнадцать и она подписала контракт на съемках в фильме. Лита быстро забеременела. Чаплин предлагал ей сделать аборт, но девушка отказалась.

Затем он предложил подыскать ей мужа и дать «отступные» — $20 тысяч, но и этот вариант был отвергнут. Чаплин вполне мог попасть в тюрьму за секс с несовершеннолетней. Грей настояла на свадьбе, хотя и признавалась, что не любит Чаплина.

Решено было жениться в Мехико, в обстановке наивысшей секретности. На обратном пути в Калифорнию, когда Лита стояла на площадке вагона с большими окнами, Чаплин подошел к ней и сказал: «Прекрасный момент положить конец твоему отвратительному поступку — почему бы тебе не прыгнуть?» Впрочем, и этот брак не продержался долго. Через три года супруги расстались. Грей обвиняла Чаплина в постоянных изменах и извращениях, а еще в том, что он направлял на нее оружие, настаивая на аборте. На суде адвокат Литы угрожал Чаплину назвать имена шести актрис, с которыми спал комедиант во время брака. Грей получила $625 тысяч после развода, а также $200 тысяч на счет своих детей.

Свою третью жену Чаплин встретил через несколько лет. Скорее всего, их роман не начался бы, не солги Полетт Годдар, что ей всего 17 лет (на самом деле ей было 22 года). Очень скоро она переехала к Чаплину, и они стали работать над новым фильмом, а вскоре после премьеры развелись. Чаплин стремился во всем контролировать жизнь, а Полетт предпочитала свободу. Хотя она покинула актера, бывшие супруги оставались друзьями до самой его смерти.

В 54 года Чарли Чаплин нашел себе четвертую жену — 18-летнюю Уну О’Нил (Oona O’Neill). Как это бывает в творческой среде, она пришла на кинопробы. Хотя Чаплин считал ее слишком юной (ой ли?) для своего фильма, он подписал с ней контракт и начал давать индивидуальные уроки актерского мастерства.

Уроки вновь привели его под венец в 1943 году. Возможно, он наконец-то нашел родственную душу, ведь супруги прожили вместе 34 года и воспитали восемь детей.

«Самый большой садист»

Как-то раз Марлон Брандо опоздал на 15 минут на съемочную площадку «Графини из Гонконга», режиссер Чарли Чаплин обругал Брандо перед всеми, бросив, что у того «нет чувства профессиональной этики» и что он «позорит» профессию.

В автобиографии Брандо также утверждал, что Чаплин жестоко обращался со своими детьми и публично унижал их. Брандо объявил Чаплина «возможно, самым большим садистом, которого я когда-либо встречал».

Проблемы с законом

С властями у Чаплина тоже были непростые отношения. ФБР начало расследование в отношении Чаплина еще в 1930-х годах — после выхода ленты «Новые времена». Во время съемок фильма «Великий диктатор» Чаплина предупреждали, что у картины будут неприятности с цензурой — в 40-е антифашистские фильмы не пускали в прокат, чтобы не навредить нейтральным отношениям между США и Германией.

Во время монтажа фильма «Месье Верду» Чаплина вызывали в Вашингтон на слушания Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, но позднее вызов отменили. Из Голливуда тогда пригласили 19 человек. Те из них, кто настаивал на своих гражданских правах, сели на год в тюрьму за неуважение к комиссии. По одной версии, озвученной Чаплином в беседе с журналистами, чтобы высмеять Комиссию по расследованию антиамериканской деятельности, он намеревался явиться на слушания в своем костюме Бродяги; по этой причине Комиссия отменила свой вызов.

Чаплин прожил долгую и противоречивую жизнь, но умер так, как, наверное, мечтают умереть многие — в своей постели, на 89-м году жизни, во сне.