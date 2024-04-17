От Льва Гурыча до Ленина: 130 лет назад родился знаменитый Борис Щукин

130 лет назад родился знаменитый советский актер, народный артист СССР Борис Щукин, чье имя носит Театральный институт при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Ярчайший театральный деятель 20-30-х годов XX века стал одним из первых исполнителей роли Ленина. Это была невероятная по сложности задача, с которой ученик Вахтангова блестяще справился.

Театр с ситцем

Борис Щукин появился на свет 17 апреля 1894 года в Москве. Его отец, выходец из крестьян Волоколамского уезда, служил официантом в московском ресторане "Эрмитаж". Через несколько лет после рождения сына семья переехала в Тульскую губернию, а потом в небольшой город Каширу. Там глава семейства держал буфет на железнодорожной станции совместно с другими компаньонами.

Будущий артист рос среди железнодорожных рабочих и служащих. Характер у мальчика был мягкий, добродушный, мечтательный. Его мама любила приглашать гостей, устраивать домашние спектакли. Она и поощряла в сыне страсть к театральным представлениям.

Еще в возрасте 9-10 лет Борис научился ставить спектакли. В его труппу входила сестра, школьные товарищи и мама. Во дворе из досок он построил сценическую площадку с ситцевым занавесом - это был его первый театр. Публика сидела на поленьях, иногда приходило до ста зрителей. В репертуале "щукинского театра" были рассказы Чехова, водевили, фарсы.

Механик с театральной страстью

В 11 лет Бориса отправили в Москву, где он поступил в реальное училище Воскресенского. Это было привилегированное заведение для буржуазных детей, куда ему помог попасть дядя - он использовал все свои связи. Однокурсники вели себя с Щукиным холодно, но Борис сдружился с педагогами и директором училища Алексеем Воронцом.

Тот возил учеников в Петербург, показывал музеи и памятники. Водил на спектакли столичного Художественного театра. Именно в нем Борис впервые увидел "Горе от ума" и "Три сестры".

Мальчик считал высшим счастьем попасть на спектакль, в Москве побывал с дядей во всех театрах. Лучшие постановки Художественного театра Борис смотрел по несколько раз, приходил за полтора часа до спектакля, стоял у служебного входа, чтобы увидеть актеров.

Щукин не верил, что театр может привязать к себе человека на всю жизнь, но сам привязался. Он завел для себя правило - два раза в год смотреть "Три сестры" в Художественном театре. Но и тогда идея стать профессиональным актером казалось ему безумной.

"Как хороши, как свежи были розы"

В 1913 году, после окончания реального училища, Борис поступил на механический факультет Московского высшего технического училища, изучал высшую математику, теоретическую механику, технологические дисциплины, работал лекальщиком в железнодорожном депо Каширы. Казалось бы, судьба определена.

Но в 1916 году его мобилизовали, направили в Московское Александровское военное училище, где он в избытке получил представление о солдатской службе в царской армии и приобрел суровую закалку. Щукина назначили в саратовский запасный полк, а потом отправили на австро-германский фронт.

После Октябрьской революции молодой человек демобилизовался и вернулся в Москву, а потом и в родную Каширу. Он работал слесарем, был помощником машиниста, обучал рабочих военному делу. И начал играть в драмкружке железнодорожного клуба.

Уже много позже Щукин признавался, что в землянках на фронте вспоминал спектакли Художественного театра, Ивана Карамазова в исполнении Качалова, Мефистофеля Шаляпина.

В драмкружке Борис сыграл свыше ста ролей, стал любимым актером, "премьером" каширского театра.

В 1919 года Бориса призвали в Красную Армию. Он попал в Москву, работал в школе старших инструкторов, а свободные вечера решил посвятить театру. На приемных экзаменах в Первую студию Художественного театра ему сказали, что учиться только по вечерам не получится.

В начале января 1920 года Щукин увидел в газете объявление о приеме в студию Вахтангова. В назначенный час направился в студию на Остоженке. Сам Вахтангов был болен, испытания производил Борис Захава.

Вот как описывал экзамен Щукина один из студентов:

"Шел урок первого курса. Вел его Захава, который в конце урока предупредил нас, чтобы мы не расходились - прослушаем новичков, поступающих к нам в студию.

Он заглянул в список и сказал:

- Гражданка... гражданка Щукина. Прошу на сцену.

- Гражданин Щукин?! - раздался из угла вежливый голос с разъясняюще-вопросительной интонацией.

- Разве? А здесь написано: Щукина. Очевидно, ошибка...

- По-видимому,- вежливо согласился тот же голос из угла.

Зал дружно расхохотался.

На маленькую сцену вышел большеголовый, крутолобый человек, одетый в красноармейскую форму, с обмотками на ногах. Он щурился от яркого света, скрывая этим свое смущение. От его широкоплечей фигуры веяло силой и здоровьем. Казалось, что, несмотря на естественное волнение и многочисленную аудиторию, ему, в общем, неплохо на сцене, даже как будто уютно, поэтому он и улыбается такой широкой улыбкой.

Щукин прочитал юмористический рассказ "Экзамен по географии". Читал он очень волнуясь, но с тем мягким юмором и искренностью, которые сразу завладевают вниманием аудитории.

Когда он кончил чтение, Захава спросил:

- Что вы можете еще прочесть?

- Я хотел прочитать, - последовал ответ, - "Как хороши, как свежи были розы".

В зале раздался новый взрыв хохота. Но испытуемый не огорчился. Казалось, он и сам готов был расхохотаться вместе с нами.

- Не подходит? - робко спросил он.

- Да-а… Может быть, у вас есть что-нибудь другое?

- Нет. Мне хотелось бы прочитать это.

И он начал читать тургеневское стихотворение в прозе. То ли вещь к нему не подходила, то ли Тургенев звучал в боевые двадцатые годы большим анахронизмом, но мы не могли удержаться от смеха. Б. Е. Захава остановил его и предложил показать импровизированный этюд при участии еще одной ученицы. Тема этюда - ожидание в приемной студии перед экзаменом.

Начался этюд. Мы сразу поверили, что ученик действительно ждет экзамена. Он вел себя жизненно правдиво и просто".

Через несколько минут стало известно, что Щукина приняли в студию Вахтангова. Ему было тогда 26 лет.

© "Принцесса Турандот". В роли Тартальи - Борис Щукин (справа)

От Льва Гурыча до Ленина

После поступления в студию Щукину долго не давали ролей. Только весной 1920-го его поставили играть почтальона в инсценировке чеховского рассказа "Ведьма" - и то только потому, что не хватило актера. Вахтангов присутствовал на экзамене и остался очень доволен игрой Бориса. В постановке чеховской "Свадьбы", он дал Щукину роль грека Харлампия Спиридоновича Дымбы.

До шести часов вечера он работал в артиллерийской школе, а потом через весь город шел пешком с Ходынки на Арбат в студию. По дороге собирал нужные для роли краски от армян и чистильщиков сапог. Репетиции обычно начинались поздно вечером и иногда продолжались до 7 часов утра. Несмотря на то, что позже ему дали другую роль в спектакле, Щукин был счастлив, потому что учился у величайшего режиссера.

"Вспоминая пройденный путь, часто удивляешься: как все мы, вся страна, полуголодные, плохо одетые, работали, творили, росли? Голодал я страшно, так как весь свой военный паек должен был отправлять матери и сестре. Чем и как питался - затрудняюсь сказать", - вспоминает актер. Судя по всему, тогда Щукин надорвал свое здоровье, у него начинался туберкулезный процесс.

В 1921 году Бориса зачислили в основную труппу и поручили роль Тартальи в спектакле "Принцесса Турандот", о котором говорили: "этой постановкой мы опередили Европу на триста лет". Позже, уже после смерти Вахтангова, был Лев Гурыч Синичкин в водевиле Ленского, Полоний в "Гамлете" и многие другие.

Знаковой ролью для Щукина стал Егор Булычов в пьесе Горького. Борис Захава, ставивший спектакль, рекомендовал актеру прочесть исследование Ленина "Империализм, как высшая стадия капитализма", потому что эта книга раскрывала смысл горьковской пьесы.

Актер очень глубоко вжился в роль. "Я приходил домой только к обеду и потом снова уходил с пьесой на высокий берег Волги. Я срезал себе толстую можжевеловую палку и с ней совершал все свои лесные приволжские путешествия. Эта тяжелая, толстая палка во многом мне помогла. Она многое дала в ощущении руки, кулака, в походке, в ритме, в движениях. Иногда я бродил по берегу до утра, неотступно работая над образом Булычова, и, любя его все больше, все больше восхищался глубиной и богатством пьесы", - писал Щукин.

Позже Максим Горький признавался: "Я не думал, что я написал такого Булычова". Это была величайшая похвала актеру. Рассказывают, что эта роль Щукина привела писателя к мысли, что Ленина в театре должен сыграть именно Борис Васильевич. "Как он мне напоминает Ленина своей манерой, походкой, речью!", - говорил Горький.

Так и случилось. Щукин предстал в образе вождя в 1936 году в спектакле "Человек с ружьем", сыграл его в двух картинах - "Ленин в Октябре" (1937 год) и "Ленин в 1918 году" (1939 год).

"Парадокс об актере"

Роль Ленина сделала Бориса Васильевича всенародно известным. Изначально Щукин считал, что такая задача ему не под силу, что "моральная и творческая ответственность превышает его возможности". Но однажды ему позвонил председатель Комитета по делам искусств при СНК СССР и сообщил, что Ленина играть будет только он. Актер не мог не согласиться.

Над образом вождя Щукин работал и дни, и ночи. Он изучил массу разных материалов, встречался в Кремле с Надеждой Крупской. Несколько часов она рассказывала Борису Васильевичу о привычках, симпатиях и антипатиях Владимира Ильича, литературных и художественных пристрастиях, как он работал и отдыхал, подарила альбом с любительскими карточками Ленина.

Уже тогда актер жаловался на сердце и плохое самочувствие. Его отправляли лечиться на море - на Кавказ и в Крым, но и там он работал над самым главным в своей жизни образом. Ответственность на Щукина возложили просто космическую. Щукин преуменьшал свое болезненное состояние, говорил, что ему стыдно стать "курортным отцом".

4 октября 1939 года Борис Васильевич заболел ангиной, также ему поставили диагноз "миокардит". На 11 октября была назначена премьера "Ревизора", где он играл Городничего. Актер вроде бы начал выздоравливать, был весел и оживлен, только сильно мерз. Накануне трагического дня весь вечер с ним пробыл режиссер Рубен Симонов - друзья шутили, расстались весело. Супруга Щукина закутала мужа, попросила поменьше читать и оставила на диване в кабинете.

На следующее утро она увидела, что Борис Васильевич спит с книжкой в руке. Но его руки оказались слишком холодными. Врачи предположили, что смерть наступила во сне, примерно в 2 часа ночи. Щукин держал книгу Дидро "Парадокс об актере", раскрытую на страницах 8-9, где автор говорит о юморе и о том, что "чувствительность отнюдь не есть свойство талантливого человека".

Борису Щукину было всего 45 лет. Он мечтал сыграть Кутузова и Отелло. Но и без этих ролей оставил яркий след в театральном и киноискусстве. На просьбы отдохнуть и бросить все он отвечал по телефону "Ничего не поделаешь - жизнь! Я за жизнь!".