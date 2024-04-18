«Попался!»: как красноармейцы пленили предателя генерала Власова

О том, что Великая Отечественная война закончилась, руководитель РОА генерал Андрей Власов узнал, находясь в Чехии. 11 мая он перебрался в американскую зону оккупации. Военачальник понимал, что его разыскивают бойцы Красной Армии, однако уйти дальше на Запад не успел (или не захотел). Судьбу человека, который на стороне нацистов боролся за «освобождение народов России», решили мужественные действия советского капитана Михаила Якушева.

© РИА Новости

Орден Суворова

19 июля 1945 года Президиум Верховного совета СССР издал указ о награждении нескольких офицеров Красной Армии. Орден Суворова II степени был вручён 23-летнему командиру мотострелкового батальона автоматчиков Михаилу Ивановичу Якушеву. Строки документа о награждении, ныне доступного на сайте «Память народа», звучат по-военному лаконично:

«Действуя смело и решительно, при помощи взятых пленных капитан Якушев, имея с собой незначительную группу бойцов, нашёл изменника Родины генерал-лейтенанта Власова и предложил ему сдаться в плен. Несмотря на его сопротивление и явное превосходство в силе, последний был доставлен командованию».

Подробности пленения Власова, во время которого нашлось место и храбрости, и героизму, известны со слов самого Михаила Якушева.

Погоня за генералом

15 мая Якушев поехал на разведку в район чешского села Брежи, контролируемого американцами. Здесь обосновались власовцы, которых полковник Иван Мищенко, командир 162-й танковой бригады, всю предшествующую ночь безуспешно уговаривал сдаться «своим».

Проблем на американском КПП не возникло, и автомобиль с Якушевым и его подчинёнными проехал вглубь занятой союзниками территории. Неожиданно рядом с лесом капитан увидел людей в форме Вермахта, но что-то подсказало ему, что это не немцы. И действительно, вскоре перед Якушевым стоял капитан ВС КОНР Пётр Кучинский. Он оказался доверчивей сослуживцев и согласился вместе со своими людьми проследовать в расположение Красной Армии. Обсуждая условия сдачи, собеседники заметили двигающуюся на запад колонну машин, которую сопровождали два американский «Виллиса».

«Это штаб дивизии», — пояснил Кучинский.

Началась погоня. Только спустя 40 минут Якушеву удалось обогнать автоколонну РОА. Водитель развернулся и перегородил власовцам дорогу. Сначала из машины вышел ближайший соратник Власова, генерал Буняченко, который в сердцах обругал Кучинского «переметнувшимся». Последний же, обидевшись, подсказал Якушеву, что со штабом дивизии перемещается сам Власов. Генерала-предателя удалось отыскать в автомобиле «Шкода», где он находился со своим переводчиком Росслером.

«Я открыл заднюю боковую дверь и вывел переводчика из машины, намереваясь осмотреть салон, — рассказывал Якушев в 1996 году (цитируется по газете «Аргументы и Факты». — В этот момент из-под груды одеял высунулся человек в очках, без погон. На вопрос, кто он такой, ответил: «генерал Власов». От неожиданности я обратился к нему «товарищ генерал», хотя какой он товарищ... Власов тоже явно оторопел».

«Ещё одно движение, и я Вас застрелю»

Сначала Власов попытался найти спасение у американцев, но те не стали возражать, чтобы русские забрали своего предателя. По мнению Якушева, помогло то, что Власова сопровождали общевойсковые офицеры, а не американские контрразведчики. Последние, скорее всего, не позволили бы так просто вывезти столь много знавшего человека, как Власов. Якушев сел в машину генерала и для отвода глаз приказал водителю ехать в расположение дивизии США. Но затем круто изменил направление. На берегу озера, когда «Шкода» снизила скорость, Власов попытался выпрыгнуть из салона на ходу.

«Я успел схватить его за воротник и, приставив пистолет к виску, сказал: «Ещё одно движение, и я Вас застрелю». После этого он вёл себя спокойно», — рассказывал Якушев.

Хотя поездка по незнакомой местности не обошлась без затруднений, вечером того же дня капитан довёз пленника и передал его командиру 25-го танкового корпуса. С тех пор Якушев с Власовым не встречался. Добавим, что в отставку Михаил Якушев вышел в должности полковника в 1971 году. Умер ветеран в 2005 году.