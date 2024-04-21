Марта-Этери-Людмила: что стало с тайной дочерью Лаврентия Берии

Ни для кого не секрет, что Лаврентий Берия был неравнодушен к противоположному полу. Результатом одной из любовных связей наркома стало рождение внебрачной дочери.

Данный факт не вызывает сомнения у большинства историков, так как о дочери Лаврентия Павловича упоминали многие его современники. Даже Серго Берия, отрицавший многочисленные романы отца, признавал наличие у себя единокровной сестры.

Мать внебрачной дочери наркома

Серго Берия в своей книге «Мой отец – нарком Берия» писал о том, что одна женщина, назвавшаяся любовницей его отца, всего лишь хотела на этом подзаработать. Однако наличие по крайней мере одной внебрачной связи Лаврентия Павловича Серго не отрицал. Берия-младший утверждал, что даже видел девушку, с которой встречался нарком. По словам Серго Лаврентьевича, на вид ей было около 20 лет, и вела она себя достаточно скромно. Правда, имени пассии отца он так и не назвал. Впрочем, многие биографы утверждают, что это была не кто иная, как Ляля (Валентина) Дроздова.

Хотя, как пишет Петр Балаев в издании «Л. П. Берия и ЦК» со ссылкой на соответствующие судебные документы, Лаврентий Берия был обвинен в изнасиловании юной Дроздовой, которую он 7 мая 1949 года обманным путем заманил в свой особняк. После случившегося нарком, согласно материалам дела, угрожал расправой самой Ляле и ее матери в случае, если те донесут на него. Впрочем, сам Берия факт насилия над девушкой отрицал. Как бы то ни было последующие 4 года Лаврентий Павлович сожительствовал с Валентиной Дроздовой.

Тайна с несколькими именами

Результатом именно этой связи и стало рождение внебрачной дочери наркома. Примечательно, что в свою тайну Лаврентий Берия посвятил сына Серго. Если верить Алексу Громову, автору книги «Нарком Берия. Злодей развития», Лаврентий Павлович попросил Серго помнить о том, что у него есть сестра, а также по возможности помогать ей. Кроме того, Берия велел сыну не сообщать эту новость матери. Нина Теймуразовна ушла из жизни, так ни о чем и не узнав. Зато о дочери Берии было известно всем остальным. Так, Сухомлинов ссылается на слова Марфы Пешковой. О внебрачном ребенке наркома упоминала в своих мемуарах «С любовью и печалью» и Нами Микоян.

Но если в наличии у Лаврентия Павловича дочери многие не сомневались, то с именем девочки возникла некоторая путаница. Нами Микоян утверждала, что Берия назвал новорожденную Мартой в честь своей матери. Лео Ма в своей книге «Лаврентий Берия. Всем известный неизвестный» сообщает о версии, согласно которой дочь Берии звали Людмилой. Известный историк Николай Зенькович в своем издании «Самые секретные родственники» поместил дочь наркома под именем Этери. А вот Серго Берия, который наверняка знал имя своей единокровной сестры, предпочел на этот счет промолчать.

Семья и профессия Марты

Между тем Серго Лаврентьевич пролил свет на дальнейшую судьбу Марты-Этери-Людмилы. По утверждению Берия-младшего, когда его сестра выросла, она приглянулась Александру Гришину, сыну члена Политбюро. Об этом факте упоминает в издании «Госдачи Черноморского побережья Кавказа. Недавно рассекреченные документы…» и Андрей Артамонов. Да и Николай Зенькович в своей книге описывает аналогичную историю. Гришин-старший знал о том, что Марта – дочь Берии, поэтому пришел посоветоваться насчет свадьбы сына к Леониду Брежневу. «А какое это имеет отношение к твоему сыну?» — спросил его Брежнев.

Так что бракосочетание все-таки состоялось. Однако супруги недолго прожили вместе. Александр Викторович Гришин являлся проректором Московской государственной академии приборостроения и информатики. Видимо, Марта Берия тоже была близка к этой сфере. По крайней мере, внук Никиты Хрущева уверял, что обучался работать на прообразах современных компьютеров именно у Марты Лаврентьевны (Лео Ма «Лаврентий Берия. Всем известный неизвестный»). Как сложилась жизнь внебрачной дочери наркома в последующие годы, неизвестно. Сама она, судя по всему, предпочитала и предпочитает до сих пор хранить молчание.