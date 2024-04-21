«Настоящий Штрирлиц»: тайна исчезновения разведчика Вилли Лемана

Вилли Лемана неспроста считают одним из прототипов Штирлица: его жизнь и в самом деле больше напоминала шпионский триллер.

Будучи единственным сотрудником гестапо, сотрудничавшим с советской разведкой, Леман сумел добыть немало важных сведений. Однако в 1942 году ценный агент бесследно исчез.

Агент-инициатор

Как утверждает Теодор Гладков, автор книги «Лифт в разведку», уроженец Саксонии Вилли Леман проникся особым чувством к русским во время службы на флоте. Тогда ему посчастливилось наблюдать с борта немецкого крейсера за знаменитым Цусимским сражением. Правда, советским шпионом Леман стал далеко не сразу. Уволившись с флота, он устроился в прусскую полицию. Через несколько лет опытного сотрудника перевели в политический отдел 1-А. Вилли Леман не входил в число руководителей высшего ранга, но был посвящен во многие планы контрразведки и отвечал за их исполнение. В 1929 году, понимая, что теперь он обладает достаточно ценной информацией, Леман сам предложил свои услуги советской стороне.

При этом Вилли Леман продолжал строить карьеру в нацистской Германии. Как пишет Максим Жмакин в свое книге «Смерш vs Абвер. Секретные операции и легендарные разведчики», в 1933 году после прихода Гитлера к власти Леман с помощью Германа Геринга получил работу в гестапо, а спустя несколько месяцев вступил и в СС. В 1935 году Вилли, пользовавшийся не только безграничным доверием среди своих коллег, но и непререкаемым авторитетом, начал заниматься и вопросами оборонной промышленности. Все сведения Леман передавал СССР. Примечательно, что когда в 1940 году связь с центром прервалась, Вилли Леман, получивший кодовое имя «Брайтенбах», в надежде возобновить отношения отправил письмо в советское полпредство.

Заслуги «Брайтенбаха»

Вообще «Брайтенбах» всегда проявлял невероятное рвение в работе. Во многом именно благодаря этому Леману и удалось добыть немало важных для СССР сведений. Так, по словам Алексея Казакова, автора книги «Шпионаж и писатели», в 1935 году Леман присутствовал на испытаниях прообразов ракет «Фау-1» и «Фау-2». Информация о немецких ракетах очень помогла отечественным конструкторам в создании собственного оружия. Кроме этого агент сообщал в центр о планах нацистов по созданию подводных лодок, автомобилей повышенной защищенности, усовершенствованных противогазов, синтетического топлива. А для советской дешифровальной службы Леман добыл ценнейшие тексты телеграмм гестапо.

Одной из важнейших заслуг Вилли Лемана является его предупреждение о начале Великой Отечественной войны. Теперь большинство историков считают данный факт неоспоримым. Владимир Кучин в издании «Всемирная волновая история от 1991 по 2014 гг.», пишет о том, что в 2009 году были рассекречены материалы архивного дела «Брайтенбах». Согласно документам, 19 июня 1941 года Вилли Леман на встрече с сотрудником берлинской резидентуры Журавлевым сообщил точные дату и даже время нападения Германии на Советский Союз. Вот только к словам Лемана в Москве не прислушались.

Тайна исчезновения

В 1941 году связь с Вилли Леманом вновь была утрачена. Тем не менее «Брайтенбах» продолжал усиленно работать. В декабре 1942 года Лемана срочно вызвали на службу, но домой он уже не вернулся. Жена Вилли заявила о его исчезновении. Однако, как утверждает Борис Соколов на страницах своей книги «Невидимый фронт Второй мировой. Мифы и реальность», сотрудники гестапо заверили фрау Леман в том, что Вилли уже активно разыскивают. Правда, никаких результатов эти липовые поиски так и не дали. Поскольку какое-то объяснение внезапному исчезновению Вилли Лемана все же нужно было предоставить, в служебном вестнике гестапо и была опубликована заметка о том, что инспектор Леман «отдал свою жизнь за фюрера и рейх».

В гестапо прекрасно знали о том, куда делся Вилли Леман. Но об этом не сказали даже Адольфу Гитлеру: никто не желал отвечать за то, что советский агент затесался в ряды политической полиции. Поэтому Леман был убит без суда и следствия. Как утверждает Алексей Топтыгин, автор книги «Неизвестный Берия», в мае 1942 года в Германию был заброшен советский агент Ханс Барт, который должен был наладить связь с Леманом. Однако Барт оказался в гестапо, где и выдал информацию, которая привела к «Брайтенбаху». Так Вилли Леман был разоблачен. Точную дату его смерти, а также место захоронения установить так и не удалось.