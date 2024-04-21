Михаил Ельцин: что стало с родным братом первого президента России

Даже о самых близких родственниках Бориса Николаевича Ельцина, по крайней мере при жизни президента, было известно немного.

Что является действительной причиной такого явления — неизвестно, даже начальник ельцинской охраны утверждал, что младшего брата главы страны он ни разу не видел.

По стопам отца и брата

Если верить Александру Афанасьеву, автору книги «Человек и то, что он сделал», в отличие от своего старшего брата, Бориса, Михаил Николаевич Ельцин родился не на Урале, а в Казани. Дело в том, что в столицу Татарстана родители Бориса и Михаила Ельциных перебрались тогда, когда глава семейства Николай Игнатьевич завербовался на строительство авиационного завода. Однако там Ельцин-старший проработал недолго: вскоре он был осужден за антисоветскую пропаганду. Из лагеря его освободили досрочно. К жене и сыну, Борису, Николай Игнатьевич вернулся уже в конце 1936 года, а через несколько месяцев на свет появился Михаил. Почти сразу после его рождения Ельцины решили вернуться на родину.

В школу братья пошли уже в Березняках Пермской области. Получив аттестат, Борис Ельцин, решив пойти по стопам отца, поступил на строительный факультет Уральского политехнического института. Вслед за старшим братом в этот же вуз и на этот же факультет подал документы и Михаил. Однако последний вскоре бросил учебу. Как пишет Борис Минаев в книге «Ельцин», он сказал тогда будущему президенту: «У вас, инженеров, зарплата такая, что я на стройке больше заработаю». Высшего образования Михаил Ельцин действительно так и не получил и всю последующую жизнь трудился на всевозможных строительных площадках Свердловска простым рабочим.

Занятой президент

Борис Ельцин тоже посвятил не один год своей жизни строительству. Однако братьев профессия, похоже, не объединила. По словам Александра Хинштейна, автора издания «Ельцин, Кремль: история болезни», Борису Николаевичу, по всей видимости, были чужды родственные чувства. Обосновавшись в Москве, глава страны ни разу не навестил Михаила. Данный факт подтверждал и начальник президентской охраны Александр Коржаков. По крайней мере Коржаков никогда не видел Михаила Ельцина. Примечательно, что у Бориса и Михаила была еще и сестра Валентина, которая попалась на глаза Коржакову лишь дважды. При этом, как утверждает Хинштейн, Борис Николаевич в порыве чувств мог начать обниматься со своим шофером.

Между тем Михаил Ельцин на брата не обижался. Он оправдывал невнимание к своей персоне со стороны Бориса Николаевича его занятостью. Сам же Михаил Ельцин по простоте душевной всеми силами пытался помочь родственнику. Однажды он услышал по телевизору о том, что Борис Николаевич и Наина Иосифовна вынуждены копать картошку, и отправил в столицу два мешка клубней из десяти, собранных на собственном огороде. Вот только Ельцины от подарка Михаила отказались. Но тот снова обелил близких, заявив, что у тех попросту выдался урожайный год. Вообще Михаил Николаевич постоянно переживал за брата. Ему всегда становилось плохо, если в прессе встречались статьи с критикой в адрес российского лидера.

Болезни родителей и собственные недуги

Не меньшую обеспокоенность у Михаила Ельцина вызывало и состояние здоровья родителей. В 1972 году Николай Игнатьевич перенес инсульт, вследствие чего его парализовало. Да и Клавдия Васильевна к тому моменту уже успела обзавестись букетом недугов. По утверждению Николая Зеньковича, автора издания «Самые секретные родственники», Михаил Николаевич забрал и отца, и мать из деревни Бутка к себе в Свердловск. Примечательно, что Михаил Ельцин сделал это даже несмотря на то, что его жилплощадь оставляла желать лучшего: он сам проживал в однокомнатной квартире. Впрочем, Борис Минаев пишет о том, что Борис Николаевич о родителях не забывал и навещал их каждое лето, по крайней мере, пока те жили в деревне.

Как бы то ни было, под конец жизни, уже потеряв мужа, Клавдия Васильевна действительно перебралась к старшему сыну в Москву. А Михаил так и остался в Екатеринбурге. Особых богатств скопить ему не удалось. За многие годы работы на стройках Михаил Ельцин наскреб лишь на автомобиль «Жигули», да на скромный дачный участок. По сведениям Зеньковича, загородный домик Михаила Николаевича имел размеры четыре на два с половиной метра. Хотя с возрастом Ельцин стал бывать на даче нечасто: у него так же, как и у президента, были проблемы с сердцем. В 2008 году младший брат главы страны перенес инсульт, а в феврале 2009 года Михаила Ельцина не стало.