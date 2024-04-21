«Дралась и крутила романы»: как актриса Малявина сидела в тюрьме

На долю заслуженной артистки России Валентины Малявиной выпало немало испытаний. Самым тяжелым стало заключение, к которому Малявина была приговорена судом за убийство своего возлюбленного. За те 5 лет, что Валентина Александровна провела в неволе, случалось всякое: и радости, и горести, и драки, и романы.

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До оглашения приговора

Актер Станислав Жданько погиб в 1978 году. Тогда же Валентина Малявина впервые оказалась под следствием. Однако вину Малявиной в произошедшей трагедии доказать не удалось. Спустя 5 лет дело было возобновлено, и на этот раз суд счел, что улик против Валентины Александровны достаточно. Как выразился Юрий Сушко в своей книге «Ходил в меня влюбленный весь слабый женский пол…», приговор 9 лет лишения свободы прозвучал как обухом по голове.

Действительно актриса долго не могла поверить в то, что с ней произошло. Тем более, что она так и не признала себя виновной в упомянутом преступлении. Как писала сама Валентина Малявина в своих мемуарах «Услышь меня, чистый сердцем», сидя в Бутырской тюрьме, она гнала прочь мысли о своей дальнейшей судьбе.

Актриса, как другие «обитательницы» Бутырки, старалась вести приближенный к привычному образ жизни: делала маникюр, натирая ногти зубной пастой, и накладывала маски для лица из каши. Несмотря на то, что без размолвок и стычек с сокамерницами не обошлось, Малявина достаточно легко находила общий язык с большинством из них. Да и охранники в массе своей относились к Малявиной с сочувствием: пускали артистку к себе погреться, когда та находилась в холодном боксе в ожидании очередного заседания, угощали чаем.

Романы за колючей проволокой

Однако далеко не все было так радужно. Тем более, что Валентине Малявиной предстояло пройти еще немало этапов своего тюремного пути: после Бутырки — Красная Пресня, потом Можайская зона, Воронежская тюрьма, а затем — поселение в Ростовской области.

Понятно, что в связи с тем, что к этому моменту Валентина Александровна уже успела стать звездой отечественного кинематографа, она пользовалась определенной популярностью среди заключенных. Как-то раз, если верить Марине Райкиной, автору книги «Москва закулисная», кобел (так называют в тюрьме женщину, считающую себя мужчиной) решила сделать Малявину своей подружкой, но последняя с размаху ударила ее в лицо.

Впрочем, подобные инциденты случались нечасто: Валентина Малявина умела за себя постоять, и об этом знали все. Да и вообще, Малявина была «не по этой части»: актриса продолжала крутить романы, даже находясь за решеткой. По крайней мере, Федор Раззаков, автор книги «Страсть», утверждает, что Валентина Александровна, будучи в местах лишения свободы, влюбилась в крупного вора. Чувства осужденных оказались настолько сильными, что растрогались даже конвоиры. Когда мужчина отбыл свой срок, Малявину пустили с ним попрощаться.

Артистка в тюрьме и на воле

По всей видимости, этот тюремный роман продолжения не имел. Тем более, что возлюбленный ушел за ворота, а Валентина Малявина осталась. Однако актрисе было чем заняться и без амурных дел. Некоторое время, по крайней мере, находясь в Можайской колонии, она трудилась на фабрике, а после была переведена в библиотеку. За эту «элитную» по тюремным меркам должность Валентина Александровна была очень благодарна начальству. В обязанности Малявиной входили уборка помещения и раздача книг. Впоследствии актриса по просьбе руководства выступала перед заключенными с лекциями по литературе и выступала на сцене с различными артистическими номерами.

Возможно, именно поэтому после освобождения по амнистии в 1988 году Валентине Малявиной удалось так быстро вернуться в театр и на экран. Уже в том же году она снялась в главной роли в картине Ольги Наруцкой «Муж и дочь Тамары Александровны», а в 1993 году удостоилась звания заслуженной артистки России. Впрочем, неприятности словно шли за Малявиной по пятам. Валентина Александровна продолжала злоупотреблять спиртными напитками, лишилась зрения и в конце концов оказалась в специализированном пансионате, где проживает до сих пор.