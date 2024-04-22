«Рубашки уставал менять»: какую болезнь много лет скрывал Андрей Миронов

Недаром многие коллеги Андрея Миронова называют его мужественным человеком. Несколько лет он страдал от довольно неприятного недуга, но никогда не жаловался. Актер даже не хотел, чтобы о его болезни знали зрители, поэтому на сцене он чаще всего появлялся с закрытой шеей.

Начало и течение болезни

Недуг стал развиваться в теле Андрея Миронова после того, как он вместе со своим отцом, артистом Александром Менакером побывал на отдыхе в эстонском городе Пярну. Именно тогда актер перенес серьезную простуду, последствием которой, по всей видимости, и стало заболевание, которым он потом страдал всю жизнь. По крайней мере, так утверждал в одном из своих интервью балетмейстер Кирилл Ласкари, брат Миронова. Если верить изданию «Тайная семья Высоцкого», Бориса Кудрявова, где приведены слова Ласкари, Эстонию Миронов, Менакер и сам Ласкари посетили еще в 1960-х годах. А вот Федор Раззаков, автор книги «Чтобы люди помнили», пишет о том, что болезнь проявилась у Миронова только в 1980-х.

Как бы то ни было, в какой-то момент тело Андрея Миронова стало покрываться фурункулами. Как пишет Федор Раззаков в другой своей книге «Девять женщин Андрея Миронова», фурункулы воспалялись, гноились и лопались на спине актера, под мышками, на руках, ногах, шее и даже в паху. Фурункулез доставлял Миронову страшные мучения и сопровождался постоянными болями. О заболевании Андрея Александровича знали все его коллеги. Как вспоминал Михаил Державин, во время постановки «Ревизора» Миронов в образе Хлестакова, согласно задумке режиссера, падал на руки Бобчинского и Добчинского в исполнении Михаила Державина и Александра Ширвиндта. Перед каждым спектаклем Державин и Ширвиндт договаривались с Мироновым, на какой бок тот будет падать, чтобы ему не было слишком больно.

Мужественный человек

Примечательно, что Михаил Державин в своих мемуарах «Я везучий» писал о том, что он и Александр Ширвиндт много раз уговаривали Андрея Миронова отказаться от мизансцены с падением. Но тот отвечал, что «это очень эффектно», и ничего менять не нужно. Миронов вообще, по воспоминаниям современников, был мужественным человеком и никогда ни на что не жаловался. Артисты, которым довелось работать с Андреем Александровичем, рассказывали о том, что тот во время спектаклей несколько раз менял рубашки, которые в буквальном смысле пропитывались кровью. Слова друзей Миронова приводит в своей книге «Андрей Миронов», и Андрей Шляхов. О том, что Миронов «уставал менять рубашки», говорил журналистам и Кирилл Ласкари.

Тем не менее Андрей Миронов не хотел, чтобы зрители знали о его страданиях. Всеми силами и средствами он пытался скрыть от поклонников свой недуг. Именно поэтому нередко Миронов появлялся на сцене в водолазках с высокими воротниками или другой одежде, благодаря которой можно было спрятать фурункулы от посторонних глаз. Актер, конечно, пробовал лечиться. Неприятный запах различных мазей, которыми пользовался Миронов, он сбивал с помощью дорогого парфюма. Но эти мази не помогали, как, впрочем, и переливания крови, которые Андрей Миронов делал не единожды.

Лечение и причины смерти

Потеряв надежду на традиционные методы лечения, Андрей Миронов обратился к известной в те годы целительнице Джуне. Но и она не смогла помочь актеру. Тогда жена Миронова Лариса Голубкина отвезла его к деревенскому знахарю. Старик дал супругам бутылку со снадобьем. Вот только Миронов о лекарстве позабыл сразу после приезда в Москву. В конечном итоге «зелье» испортилось, а сам артист снова обратился к профессиональным медикам. Если верить Федору Раззакову, автору книги «Андрей Миронов: баловень судьбы», в 1985 году Миронов согласился на лимфаденектомию, операцию, во время которой ему удалили несколько лимфоузлов, являвшихся рассадниками инфекции. После хирургического вмешательства Андрей Александрович стал чувствовать себя немного получше.

Однако до конца избавиться от фурункулеза Андрею Миронову так и не удалось. Некоторые даже считали, что именно этот недуг оказался первопричиной смерти Миронова. Но Кирилл Ласкари называл эту версию маловероятной. И в самом деле, как пишет Наталия Пушнова в издании «Андрей Миронов: история жизни», артист скончался от обширного кровоизлияния в мозг, которое произошло в результате разрыва сосуда. Скорее всего, аневризма была у Миронова врожденной, но он много лет об этом даже не догадывался. По словам Татьяны Егоровой, автора книги «Андрей Миронов и Я», в 1978 году, когда случилось первое кровоизлияние, Андрей Миронов был на гастролях в Ташкенте. Однако тогда ему был поставлен неверный диагноз – серозный менингит. Раззаков полагает, что, если бы не эта ошибка, возможно, в 1987 году Миронов не ушел бы из жизни.