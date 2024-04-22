300 лет российскому гражданину и философу Иммануилу Канту

Самым знаменитым горожанином Кенигсберга, а ныне Калининграда, стал ученый и философ Иммануил Кант. Ни военным, ни политикам, жившим в этом городе, не удалось превзойти его по узнаваемости и популярности. 300 лет назад, 22 апреля 1724 года Кант родился прусским гражданином, а завершил свои дни российским.

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Считается, что именно этот философ соединил романтизм эпохи Возрождения с эпохой Просвещения. Даже те, кто сейчас и близко не знаком с трудами Канта, нет-нет и вставят в беседе его цитату, не подозревая кто ее автор. Они давно ушли в народ, во всяком случае в его образованную часть.

«Свобода размахивать руками кончается у кончика носа другого человека», — говорил Кант. Сейчас эту фразу произносят как «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого». Это не Бакунин сказал, как в некоторых «гостиных» думают, а Кант.

Но разбирать его научные заслуги сейчас не станем, дело это неблагодарное пересказывать философов, которым потребовалась целая жизнь, чтобы сформулировать идеи. Отметим лишь одно обстоятельство. Философия – это базовая часть любого высшего образования, из нее вышли все науки и только после усвоения ее начинается профессиональное и специализированное обучение. Иначе специалиста не получается.

При этом происхождение у Канта самое что ни на есть простое. Он родился 22 апреля 1724 года в семье шорника. Его отец, Иоганн Георг Кант был мастером по изготовлению седел. Хотя один из предков содержал трактир в Мемеле – нынешней Клайпеде. Тоже, как видим, не герцог.

А вот о матушке стоит сказать особо. Анна Регина Рейтер тоже была из семьи шорника в Нюрнберге. Но при этом оказала необычайное влияние на сына. Сам он рассказывал своему другу и впоследствии биографу Боровскому, что именно она сыграла самую важную роль в его духовном развитии. Хотя ушла очень рано, когда юноше было лишь 13 лет.

© Кант на картине Иоганна Готлиба Беккера (1768)

Кант родился четвертым ребенком в семье и первоначально его имя было другим – Эммануил. Именно в таком написании оно значится в протестантских святцах на 22 апреля. Иммануилом он стал гораздо позже, когда изменил имя уже будучи взрослым. Откровенно говоря, не очень понятно почему поступил так.

Начальное образование получил в школе при госпитале Святого Георга, которая была рядом с домом. На этом бы все и завершилось, дальше – седла и лошади. Но другом семьи стал доктор философии Франц Альберт Шульц. Он читал проповеди, а семья Кантов считалась образцом нравственности и приверженцами течения пиетизма. Поэтому частенько заглядывал к таким благочестивым людям.

Вот он и заметил живой ум и способности мальчика, посоветовал отдать его в гимназию. Рекомендация такого человека, как Шульц, дорогого стоила. Он был любимым учеником самого Христиана фон Вольфа и тот всегда говорил, что единственный кто его понял – это Шульц. Кстати, у Вольфа был еще один любимый ученик – Михайло Ломоносов.

В восемь лет Кант поступает в гимназию «Фридрихс-Коллегиум». Буквально через год ее директором становится как раз Шульц. Так что приглядеть за прилежанием в учебе молодого человека было кому. Основными предметами были религия и латынь, но учили еще греческому языку, географии, истории, немецкому языку. Математику преподавали лишь на уровне счета.

Удивительно, но когда Кант поступил в Кенигсбергский университет, то в профессоры туда приняли и Шульца. Так и получилось, что этот человек стал ангелом-хранителем Иммануила Канта. В тот же 1740 год королем Пруссии стал Фридрих II.

© Изображение Кёнигсбергского университета на открытке XIX века

В Кенигсбергском университете было четыре факультета – философский, теологический, медицинский и юридический. Все студенты вначале поступали на философский факультет, а по его завершении выбирали профессиалитет и завершали обучение на одном из трех других.

Считается, что Кант учился на теологическом, однако среди выбранных им предметов, а это было свободным делом, значились математика, естественные науки и философия. За все время обучения он прослушал лишь один теологический курс. Поэтому у исследователей уверенности в том, что это был именно теологический факультет нет.

Но закончить университет сразу у Канта не получилось. Хотя уже были опубликованы научные труды, но защитить магистерскую не успел из-за смерти отца в 1746 году. Семья попала в трудное материальное положение, у Иммануила на попечении оказались младшие сестры и брат – всего в семье было семь выживших детей.

Целых девять лет он проработал домашним учителем. Но это время потратил на самообразование и подготовку диссертаций. В результате потом в один год защитит сразу две. С этого момента, 1755 года, вся дальнейшая жизнь будет связана с университетом.

Как раз в это время начинается война, которая в российскую историю войдет как Семилетняя. Она оказалась очень удачной для России и в 1758 году в Кенигсберг войдут русские войска. 24 января того же года город принес присягу на верность императрице Елизавете Петровне. Вместе со всеми преподавателями сделал это и Иммануил Кант.

Более того, он отнесся к такому повороту судьбы весьма благосклонно. Когда в университете освободилось место профессора, то написал императрице прошение о назначении его на эту вакансию.

«Лестная надежда, что я доказал свою пригодность к академическому служению этим наукам, но более всего всемилостивейшее расположение Вашего Императорского Величества оказывать наукам высочайшее покровительство и благосклонное попечительство побуждают меня верноподданнейше просить Ваше Императорское Величество соблаговолить меня определить на вакантный пост ординарного профессора…», — писал Кант Елизавете Петровне.

Но тогда профессором станет математик Бок просто потому, что он был старше. Однако впоследствии Кант дважды будет избираться ректором Кенигсбергского университета. Зато в самом городе вокруг него сложится целый кружок русских офицеров, которые с удовольствием и жадностью будут общаться с философом. Среди них окажется и Григорий Орлов.

В 1762 году на русский престол взошел Петр III, который боготворил короля Фридриха. Он вернет Пруссии все завоевания, включая и Кенигсберг. Считается, что с этого момента прекратилось и русское гражданство Иммануила Канта.

Но нет ни одного документа, в котором бы этот величайший философ отказывался бы от него. И нет ни одного документа, подтверждающего присягу Пруссии. Сам король Фридрих II до конца своего довольного долгого правления так больше в этот «королевский город» и не приедет. Из-за обиды. Так что можно предположить, что в 1804 году Иммануил Кант скончается по-прежнему подданным России. А через 140 лет и его могила окажется в России.