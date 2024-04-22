Тосковал по России, писал на английском: 125 лет со дня рождения Владимира Набокова

Больше всего Владимир Владимирович Набоков любил три вещи: литературу, шахматы и бабочек. Всю жизнь тосковал по России, хотя покинул ее еще юношей и полжизни писал книги на английском. Девять раз номинировался на Нобелевскую премию, но не получил ее. В автобиографической книге "Другие берега" (1954) Набоков написал о себе: "Моя голова разговаривает по-английски, мое сердце - по-русски, и мое ухо - по-французски".

© Владимир Владимирович Набоков (1899-1977)

Владимир Набоков родился 22 апреля (10 апреля по старому стилю) 1899 года в Петербурге, в семье юриста, политического деятеля, одного из лидеров Конституционно-демократической партии Владимира Набокова и Елены Рукавишниковой - дочери богатого золотопромышленника.

Дети в семье Набоковых, а их, помимо Владимира Владимировича было еще четверо, получали разностороннее домашнее образование и с младых ногтей разговаривали на трех языках - русском, английском и французском.

В семь лет Владимир Набоков увлекся энтомологией: "Первая моя мысль при блеске утра в окне была о бабочках, которых припасло для меня это утро". И эту любовь к бабочкам Набоков сохранит на всю жизнь.

В 11 лет родители отдали его в Тенишевское училище - самое престижное в то время среднее учебное заведение в Санкт-Петербурге, чьи выпускники получали права окончивших реальное училище. (Одним из выпускников училища был поэт Осип Мандельштам.) Летом 1914 года Набоков написал свое первое стихотворение. А через пару лет на собственные средства даже издал целый сборник. Но первая проба пера оказалась неудачной. Позже писатель вспоминал об этой книге как об "исключительно плохой".

После Октябрьской революции 1917 года семья Набоковых перебралась в Крым. В апреле 1919 года (еще одна круглая дата в этом году) они навсегда покинули Россию на греческом судне "Надежда". Но ни Греция, ни Англия, где Набоков отучился в Кембридже и получил степень бакалавра, будущего писателя не впечатлили.

В марте 1922 года Владимир Владимирович очень тяжело переживал трагическую смерть отца, который погиб во время покушения на Павла Николаевича Милюкова, бывшего министра иностранных дел Временного правительства. Писатель уехал к матери в Германию и зарабатывал на жизнь переводами, преподавал английский и французский, давал уроки игры в теннис. Берлин в те годы был одним из центров русской эмиграции. Набоков вошел в писательское объединение "Веретено". Свои произведения он публиковал под псевдонимами "Владимир Сирин" и "Василий Шишков".

© Вера и Владимир Набоковы в Швейцарии. 1967 г.

А весной 1925 года Владимир Набоков женился на Вере Евсеевне Слоним, с которой познакомился на благотворительном балу. Вера Евсеевна стала для Набокова не только любимой супругой, но единомышленником, другом, поддерживала писателя во всем. Так что свой брак Владимир Набоков считал идеальным. Слоним, кстати, стала прототипом Зины Мерц - главной героини романа "Дар", одного из лучших произведений писателя на русском языке.

Первый роман Набокова "Машенька" был опубликован в 1926-м. Вслед за ним последовали романы "Защита Лужина" и "Приглашение на казнь". Последний стал реакцией писателя на разворачивающиеся в Европе события - к власти в Германии пришел Гитлер.

Антисемитские настроения вынудили семью Набоковых переехать во Францию, а затем в США. Как будто вся история жизни Владимира Набокова - это история бесконечных переездов. Там, за океаном, в поисках работы и жилья он вместе с женой и единственным сыном Дмитрием сменил еще несколько городов.

© Набоков на обложках мировой прессы

В Америке писатель заканчивает начатый еще в Европе свой первый англоязычный роман "Истинная жизнь Себастьяна Найта". Следующий роман на английском - "Под знаком незаконнорождённых" - Набоков полностью пишет на американской земле. Но оба произведения коммерческого успеха не имели. Писатель ради заработка читает в Корнельском университете лекции по русской и мировой литературе.

А в 1954 году заканчивает свой самый известный роман "Лолита". Американские издательства печатать его побоялись. Книга была опубликована через год во Франции. В США роман вышел только через три года и то с большим трудом. Кто бы как ни относился к этому произведению, "Лолита" прославила Набокова на весь мир и позволила, наконец, обрести финансовую независимость.

Набоковы вернулись в Европу, поселились в швейцарском городке Монтрё, где Владимир Владимирович перевел на английский язык "Слово о полку Игореве", "Героя нашего времени" и "Евгения Онегина".

В 1977 году охота за бабочками обернулась для Набокова травмой, оправиться после которой писатель уже не смог. Даже в госпитале он до последнего работал над романом "Лаура и ее оригинал". Книга осталась незавершенной.

Набокова не стало 2 июля 1977-го. В своем завещании он просил сжечь рукопись неоконченного романа. Но ни Вера Евсеевна, ни сын Дмитрий этого не сделали. Роман "Лаура и ее оригинал" вышел в 2009 году на английском и русском языках.