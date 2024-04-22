Выстраданное счастье и трагедия Майи Кристалинской

Чиновники называли ее «пропагандой грусти», но голос Майи Кристалинской тронул тысячи поклонников и навсегда остался в их сердцах. За короткую, тяжелую жизнь певица смогла стать настоящим кумиром, легендой советской сцены.

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От судьбы не уйдешь

Майя родилась в 1932 году, всего за два года до ее появления на свет в семье умерла старшая сестра Кристалинской: малышка, которую тоже звали Майей, прожила всего полтора года. Родителям будущей звезды говорили, что не стоит называть дочь в честь умершего ребенка, но они верили, что на этот раз судьба будет благосклонней.

Когда девочке было 9 лет, началась война. Бесконечные бомбежки, голод и страх — таким Майя запомнила свое детство. Однажды во время воздушной тревоги мама Кристалинской поняла, что добежать до укрытия с ребенком просто не успеет. Она повернулась к дочери и произнесла фразу, которую Майя запомнила на всю жизнь: «Остаемся дома. От судьбы не уйдешь!»

А судьба, между тем, подсказывала Кристалинской, что она должна стать певицей. Однако после школы девушка поступила в авиационный институт и после него по распределению попала на один из заводов в глухой Тайге. Условия труда были невыносимыми, комнатку Майя делила еще с тремя девушками, постоянно мерзла, голодала и терпела сальные шуточки рабочих.

Она не могла продержаться в таких условиях долго, поэтому вместе с подружкой сбежала в Москву. На девушек даже хотели завести уголовное дело, но знакомые помогли им ограничиться выговором.

Печальная звезда

Вскоре Майя начала выступать на предприятиях, а через год ее заметили и пригласили записаться на радио. Так Майя стала настоящей звездой: ее звенящий, слегка надломленный голос обожали, а душевным, лиричным песням подпевали полные концертные залы.

Правда, чиновникам Кристалинская пришлась не по вкусу. Директор Гостелерадио называл Майю «Пропагандой грусти» за излишне печальные песни, отменял ее выступления на ТВ и саботировал записи. Но народную любовь победить не удалось. Кристалинская становилась все популярнее.

Однако в 29 лет певица неожиданно заболела: ее мучили постоянные боли в горле, температура, ангина. Отправившись к врачам, Майя услышала страшный диагноз — лимфогранулематоз, известный как лимфома Ходжкина. Петь с такой болезнью, конечно, нельзя, но Кристалинская снова решила: «От судьбы не уйдешь!» и продолжила выступать.

Чтобы скрыть последствия болезни и облучения, Майя носила платья с широкими воротниками или повязывала на шею косынки. Вскоре это стало ее фирменным стилем, которому подражали поклонники.

Жить ради любви

Между концертами Майя ложилась в больницу, проходила облучения, пила сильные препараты. Ей совсем нельзя было нервничать, но в личной жизни тоже все складывалось негладко. Первый муж певицы — сатирик Аркадий Арканов ревновал жену к успеху и через год после свадьбы предложил развестись.

Со вторым супругом отношения складывались еще тяжелее: он буянил, устраивал скандалы, доводил Майю до истерик. Певица угасала на глазах. Но ее спасла любовь. Архитектор Эдуард Барклай смог завоевать сердце Майи, он заботился о певице, окружил ее нежностью и вниманием, контролировал прием лекарств, ездил на концерты и в клинику.

Друзья пары уверены: именно Барклай смог продлить жизнь Кристалинской на 20 лет. Они любили друг друга до конца. В 1984 году супруги собирались в отпуск, но за день до поездки у Эдуарда случился сердечный приступ. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Для Майи это стало настоящим ударом. Она потеряла смысл жизни, перестала посещать врачей и отказалась от лечения. Кристалинская больше не выступала и не выходила из дома: через год Майя Кристалинская ушла вслед за тем, кого так любила 20 лет. Ей было всего 53 года.