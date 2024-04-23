«Серый кардинал». Как глава офиса Зеленского решил стать человеком номер один на Украине

Андрей Ермак, руководитель офиса президента (ОП) Украины, пришел в большую политику в 2019 году. За пять лет он выдавил из окружения Владимира Зеленского и старых олигархов, и бизнес-партнеров по студии «Квартал-95» и полностью изменил систему власти в стране. Еще недавно успешный кинопродюсер, теперь он не только определяет информационную картину мира для президента, но и является неофициальным премьер-министром и «главным кадровиком» страны. При этом после серии громких отставок высокопоставленных чиновников в прессе заговорили об аппаратном усилении Андрея Ермака и его планах стать человеком номер один в украинской политике. Кто такой Андрей Ермак, чем он прославился за неполные пять лет и как оказался самым близким человеком к Владимиру Зеленскому — в материале «Ленты.ру».

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Волна отставок

В конце марта в высшем политическом руководстве Украины произошла серия громких отставок.

Владимир Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, двух своих советников, Сергея Шефира и Алену Вербицкую, а также двух заместителей руководителя офиса президента

Накануне увольнения Алексей Данилов в очередной раз вызвал международный скандал. Выступая в эфире национального телемарафона, чиновник оскорбил спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, нецензурно исковеркав его фамилию. За месяц же до того он прославился обещанием создать на территории России «зону демилитаризации», которую Вооруженные силы Украины «продвинут до Москвы и Санкт-Петербурга».

Но если об отставке Алексея Данилова говорили давно, то увольнение Сергея Шефира стало неожиданностью — директор и основатель студии «Квартал-95», продюсер сериала «Слуга народа» считается другом и держателем личных активов президента.

Независимо от всего, что вы слышите и читаете, я в команде президента. Без вариантов. Кроме того, что он президент, он мой друг, а это гораздо важнее должности Сергей Шефир директор студии «Квартал-95», бывший советник президента Украины

Во время очередного видеообращения Владимир Зеленский объяснил отставки обновлением властной вертикали: «Мы продолжаем перезагрузку государственных институций. На этой неделе произошло несколько замен. Это еще не все решения, которые подготовлены».

Несмотря на то что Алексей Данилов формально не имел отношения к ОП, его увольнение также связывают с президентской администрацией, точнее — с влиянием на кадровую политику Андрея Ермака. Между чиновниками был конфликт

Считается, что отставка Сергея Шефира также на руку Андрею Ермаку — старый друг президента оставался для Владимира Зеленского последним независимым источником информации о состоянии дел в стране.

Интересно, что в марте команду Сергей Трофимов.

Всего в 2020 году Андрей Ермак унаследовал от своего предшественника на посту Андрея Богдана восемь заместителей, сегодня все они уволены, а на их места назначены лояльные люди

Эксперты сходятся во мнении, что мартовские перестановки привели к очередному усилению фигуры руководителя ОП.

Мы наблюдаем окончательное оформление модели управления страной, сложившейся во время войны. Главный орган страны — ОП, а Андрей Ермак в нем исполняет функции главы правительства Владимира Зеленского Руслан Бортник политолог, директор Украинского института политики

Хотя Андрей Ермак никогда не участвовал в выборах, не несет публичной ответственности перед избирателями и ему не доверяют почти две трети граждан, на Украине руководителя президентской администрации называют неформальным премьер-министром и вторым человеком в стране.

Близкий друг

До 2019 года Андрей Ермак, как и Владимир Зеленский, был далек от большой политики. По Афганистане. Сам он окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, там же получил степень магистра по международному праву.

В конце 1990-х годов он вместе с одногруппниками открыл юридическую фирму, благодаря которой в 2010 году познакомился с Владимиром Зеленским. Его компания оказывала консалтинговые услуги телеканалу «Интер», где генеральным продюсером был будущий президент.

Комментируя свое назначение еще на должность помощника президента, Андрей Ермак рассказал о близких отношениях с Владимиром Зеленским.

Мы достаточно давно знакомы с президентом, я могу назвать его своим другом. Я считаю, что президент назначает на должности с профессиональной точки зрения. Безусловно, назначает тех, кому он может доверять, потому что это очень важный вопрос и большая ответственность Андрей Ермак руководитель офиса президента Украины

При этом с телевидением он был знаком не понаслышке. Созданная им в 1997 году Международная юридическая компания специализировалась на защите прав интеллектуальной собственности и в разное время Disney и Pixar.

Спустя пару лет после знакомства с Владимиром Зеленским Андрей Ермак вместе с братом Денисом основал кинокомпанию «Гарнет Интернешнл Медиа Групп» и лично спродюсировал несколько фильмов. По подсчетам журналистов, с 2016 по 2020 год его медиабизнес получил более 53 миллионов гривен из бюджета.

После назначения на должность помощника президента Андрей Ермак возглавил международное направление в ОП. Его первым медийным успехом стала организация российско-украинского обмена пленными в сентябре 2019 года. Вторым — встреча Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в формате «нормандской четверки» в Париже в декабре того же года

При этом у амбициозного кинопродюсера Андреем Богданом, который завершился не в пользу последнего: в феврале 2020 года Андрей Ермак сменил его на посту.

Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей и не бывает ничьих (...). То есть мы 100 процентов кого-то будем терять. Потому что ты не можешь жить в постоянном конфликте Владимир Зеленский президент Украины

Что интересно, Андрей Богдан представлял в президентской команде «партию олигархов» — бизнесмен Игорь Коломойский, например, называл его своим личным адвокатом. Возвышение же Андрея Ермака ознаменовало победу «квартальских», партии бизнес-партнеров президента.

Из-за связи с Игорем Коломойским и работы в правительстве бывшего президента Виктора Януковича Андрей Богдан плохо вписывался в образ «новой украинской элиты», который старательно конструировала президентская пиар-команда

Нельзя, однако, сказать, что безупречной репутацией обладал его преемник. Уже будучи советником президента, он стал частью запутанного международного скандала, связанного с работой Хантера Байдена, сына действующего президента США Джо Байдена, в украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings.

В июле 2019 года Андрей Ермак, не проконсультировавшись с украинскими дипломатами, Дональда Трампа, и предложил начать на Украине расследование против сына политического оппонента Трампа. Уже в сентябре того же года представители Демократической партии воспользовались этим фактом как предлогом для того, чтобы инициировать в Конгрессе процедуру импичмента Дональда Трампа.

Позже Андрей Ермак будет оправдываться, что исходил из лучших побуждений и сделал все правильно.

Передо мной как помощником президента Украины стоял ряд задач, одна из которых — добиться встречи президентов двух государств. И было очень важно не занять ни одну из сторон в тогдашней серьезной внутриполитической борьбе в Соединенных Штатах. И именно так я и действовал — очень взвешенно и осторожно Андрей Ермак руководитель офиса президента Украины

Не обошлось и без обвинений в связях с Россией. По Федеральной службой безопасности (ФСБ) России. Отвечая на обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами, Андрей Ермак пояснил, что его контрагент был другом отца, и добавил, что они прекратили вести дела еще в конце нулевых.

Кто здесь власть?

С момента активных боевых действий на Украине Андрей Ермак сосредоточил в своих руках еще больше рычагов власти.

Опытный медийщик с широким кругом международных связей, он замкнул на себе как внешнее, так и внутренне направление общественных коммуникаций в стране

По Голливуде.

Схожая ситуация наблюдается на внутреннем информационном фронте: Росфинмониторинга).

Андрей Ермак также продолжил руководить дипломатическим направлением ОП: вместе с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном он возглавил экспертную группу, результатом работы которой стал «Киевский документ безопасности», проект системы международных договоров Украины с западными странами о гарантиях взаимной военной-политической поддержки

Кроме того, он остается архитектором большинства громких обменов военнопленными с украинской стороны. Например, в ноябре 2022 года чиновник лично Турции.

Но при этом сам Андрей Ермак не считает, что его полномочия после начала конфликта серьезно расширились.

Я, как и раньше, полностью операционно сопровождаю выполнение задач, которые передо мной ставит президент. Я — менеджер президента. Я, как и раньше, отвечаю за то, чтобы каждую задачу разбить на более мелкие, назначить ответственных, проставить дедлайны и контролировать исполнение Андрей Ермак руководитель офиса президента Украины

Формально он прав. Как объяснил в разговоре с «Лентой.ру» эксперт в области конституционного права Иван Брикульский, юридически ОП — консультативный орган, не обладающий властными полномочиями.

ОП — это всего лишь вспомогательный орган, задача которого организационное, правовое, консультативное и другое обеспечение президентских полномочий. Тем не менее администрация выходит далеко за рамки того, что предписано Конституцией Украины и соответствующим президентским указом, влияя как на самого президента, так и на другие ветви власти Иван Брикульский эксперт в области конституционного права

Дело в том, что нормативное регулирование не отражает уровень реального влияния ОП на украинскую политику.

Фактические полномочия ОП проходят по границе президентских компетенций, а иногда даже выходят за них

Например, согласно Конституции Украины, президент не занимается регулированием социальной сферы. Однако это не помешало создать в рамках ОП специальный директорат по вопросам социальной политики и охраны здоровья, который может вносить предложения по формированию внутренней и внешней политики.

В текущей конфигурации украинской власти ключевым полномочием ОП при этом становится кадровая политика. Теоретически, согласно институциональному дизайну, кандидатуры на ключевые должности в украинском руководстве должны согласовываться и утверждаться парламентом. Но на практике этот процесс выхолащивается и становится формальным.

В условиях, когда большинство в парламенте составляет пропрезидентская фракция, это попросту означает, что кандидатуры будут выбираться не в стенах парламента, а в ОП Иван Брикульский эксперт в области конституционного права

Авторитарные методы

Влиятельность Андрея Ермака Верховной Раде обладает устойчивым законодательным большинством. С другой, политический блок президента страдает от недостатка партийной дисциплины и неспособности депутатов консолидироваться, чтобы принимать сложные и непопулярные решения.

Чем дальше, тем острее виден парламентский кризис

Например, в марте в Верховной Раде был установлен антирекорд депутатской продуктивности. За целый месяц народные представители суммарно отработали не более семи часов.

В схожей ситуации Денис Шмыгаль смирился с подчиненным положением и не пытается составить конкуренцию Андрею Ермаку в борьбе за власть.

Как объяснил в разговоре с «Лентой.ру» Иван Брикульский, эта ситуация стала возможна благодаря несовершенству Конституции Украины.

Дело в том, что система сдержек и противовесов Конституции Украины, которые усиливают парламент и сдерживают президента, работает ровно до тех пор, пока президент не получает парламентское большинство. Никто из авторов конституционных положений 1996 года не мог предположить, что когда-нибудь одна пропрезидентская партия станет монобольшинством Иван Брикульский эксперт в области конституционного права

Фактически проблема состоит в том, что все ветви власти контролирует одна политическая сила.

В такой ситуации ОП становится «мозговым центром» государства — ключевые органы власти нужно постоянно координировать и направлять

При таком раскладе усиление фигуры руководителя администрации происходит неизбежно. «Там, где президент подчиняет другие властные институты, а центр принятия решений концентрируется в ОП, глава этого офиса становится де-факто вторым человеком в государстве, обладающим президентской властью и легитимностью», — отметил эксперт в области конституционного права Иван Брикульский.

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Став фактически вторым человек на Украине, в дальнейшем Андрей Ермак, как считают эксперты, намерен сам занять место Дениса Шмыгаля и стать премьер-министром. Более того, перейдя на новую позицию, серый кардинал украинской политики рассчитывает перенести с собой в правительство и центр власти. Роль ОП, в свою очередь, может начать постепенно снижаться.