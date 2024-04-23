Самые засекреченные факты биографии матери Ленина в СССР

Мать В. И. Ленина всего год не дожила до октябрьского переворота. Официальная советская пропаганда в силу идеологических причин замалчивала некоторые страницы ее биографии.

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Еврейская дочь

Кремлевские историки повсеместно культивировали легенду о русском происхождении пролетарского вождя, всячески скрывая тот факт, что по линии матери его предки были евреями. Согласно документам, хранящимся в Ленинской библиотеке, его дед был крещеным иудеем.

Биограф Ленина, Юлиан Оксман, обнаружил в архивах прошение одной из еврейских общин, в котором она просит освобождения от уплаты подати за мальчика с фамилией Бланк. Историк выяснил, что этот человек был дедом Марии Ульяновой, урожденным Израилем Мойшевичем Бланком. После крещения он стал Александром Дмитриевичем Бланком.

В 1932 г. сестра Ленина Анна Елизарова поставила в известность Сталина о еврейских корнях вождя первого социалистического государства. Она выяснила этот факт, изучив родословную своей семьи. Однако найденные ею сведения были засекречены.

Автор нескольких книг о Ленине, Мариэтта Шагинян, также нашла в Ленинградском архиве документы, подтверждавшие еврейское происхождение вождя. Она обратилась лично к Л. И. Брежневу с просьбой разрешить ей обнародовать эти данные в книге «Четыре урока у Ленина» и получила категорический отказ. Бумаги, компрометирующие светлый образ вождя мирового пролетариата, были изъяты, а многие архивные работники уволены со своих должностей за предоставление крамольных сведений.

Любовница императора

В перестроечную эпоху журналист А. Кутенев обнародовал конспирологическую версию о любовной связи матери Ленина с Александром III. Согласно его теории, рожденный от императора старший сын Марии Ульяновой Александр втайне ненавидел своего биологического отца, который не признал родство. В качестве мести он совершил неудачное покушение на Александра III, за что был казнен в 1887 году. Эта версия абсолютно беспочвенна и рассыпается при сопоставлении биографических дат.

Любовница врача

Еще одна версия, обличающая моральный облик матери Ленина, которая принадлежит историку Акиму Арутюнову. Он пишет о своей встрече в 1957 г. с Леонидом Евграфовичем, ульяновским старожилом. Он рассказал о том, что Владимир был рожден от семейного доктора Ульяновых, Ивана Покровского. Эту сенсационную теорию может подтвердить единственный документ – диплом Владимира Ульянова, выпускника Санкт-Петербургского университета. Первоначально имя владельца было записано как «Владимiръ Ивановъ Ульяновъ». Затем отчество зачеркнуто и исправлено на «Ильинъ».