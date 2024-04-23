Джек Ма родился 10 сентября 1964 года в городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Китай, в семье музыкантов. В юности Ма жил очень бедно, но благодаря упорству и трудолюбию смог поступить в Педагогический университет Ханчжоу, где изучал английский язык.

После окончания университета в 1988 году Джек Ма некоторое время преподавал английский язык. Однако его карьера кардинально изменилась с появлением интернета в Китае в середине 1990-х годов. Увидев потенциал электронной коммерции, в 1995 году он основал одну из первых интернет-компаний в Китае – China pages.

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В 1999 году Джек Ма вместе с 17 соучредителями основал Alibaba Group, интернет-компанию, которая впоследствии стала гигантом электронной коммерции. Изначально Alibaba являлась торговой площадкой B2B, связывающей китайских производителей с оптовыми покупателями по всему миру.