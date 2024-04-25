Владислав Дворжецкий: как провинциальный фельдшер стал звездой экрана

Он жил взахлеб, как будто боялся что-то не успеть. Менял профессии, города, роли, женщин… За восемь лет кинокарьеры он стал всесоюзным любимцем и одним из самых востребованных актеров в СССР. Марсианская внешность, офицерская осанка, пронзительный взгляд – миллионы людей знали Владислава Дворжецкого как звезду экрана, а он часто искал ночлег по друзьям и вокзалам. Знаменитый артист, которого многие называли везунчиком, прошел короткий, но очень непростой путь. Каким он был, читайте в материале MIR24.TV.

© Кадр из фильма "Земля Санникова", 1973 г.

«Голодный, затравленный звереныш»

Детство будущей кинозвезды трудно назвать счастливым. Владислав родился 26 апреля 1939 года в семье польского актера Вацлава Дворжецкого и балерины Таисии Рэй. Мальчику было всего два года, когда его отца арестовали за «контрреволюционную пропаганду». Чтобы прокормить сына, матери приходилось браться за любые подработки, однако жили они все равно впроголодь.

Во дворе Владика дразнили другие дети, говорили, что его отец – немецкий шпион, а потому сидит за решеткой. От этого ребенок часто чувствовал себя одиноким и отчужденным.

«Болезненный, голодный, затравленный окружающими, Владик и на мир поэтому смотрел зверенышем», – писал о своем сыне Вацлав Дворжецкий по возвращении из тюрьмы.

Несмотря на артистичные корни, Владислав о сцене не мечтал. Его привлекала более практичная профессия – хотел стать врачом. После школы Дворжецкий поступил в Омское медучилище, а окончив его, попал в армию и отправился служить фельдшером на Сахалин. В свободное время парень участвовал в театральных постановках при местном Доме культуры.

Потом была неудачная попытка поступить в медицинский институт. Владислав Дворжецкий опоздал на вступительные экзамены, и его документы уже не приняли. Чтобы не терять год, молодой человек отправился в театральную студию при омском ТЮЗе, где его мама преподавала хореографию. Это и решило дальнейшую судьбу юноши.

«Абсолютно кинематографичный актер»

Однажды в Омский драматический театр обратилась сотрудница московской киностудии в поисках новых кадров. К этому времени Владислав Дворжецкий как раз состоял в основной труппе. Фотография артиста произвела впечатление на кинематографистов в Москве, и его пригласили на кастинг.

Сначала Владислава Дворжецкого рассматривали в качестве исполнителя второстепенной роли в экранизации булгаковского «Бега». Но вскоре режиссеры поняли: такой фактуре нужно отвести центральное место в фильме. Но как доверить неумелому провинциалу образ генерала Хлудова? На это решились не сразу.

«Владик Дворжецкий обладал магическим свойством. Он мог долго молчать и не видеть никого вокруг. Мир в это время для него не существовал. Он абсолютно кинематографичный актер, его нужно смотреть близко, в упор, лицо в лицо», – сказал после съемок режиссер Владимир Наумов.

За «Бегом» последовали съемки в картине «Возвращение Святого Луки» – и снова в главной роли. Оба фильма вышли в прокат почти одновременно и превратили неизвестного актера в звезду экрана. Позже Дворжецкий снялся научно-фантастической ленте Андрея Тарковского «Солярис» – о таком сотрудничестве мечтали многие советские артисты. Карьерный успех закрепили «Земля Санникова» и «Капитан Немо».

Казалось, все складывалось как нельзя лучше. Популярный артист не знал простоев, снимался без перерывов и отдыха. Работа в одном проекте часто накладывалась на съемки в другом. Всего за восемь лет творческого пути он сыграл около 20 ролей. Коллеги завидовали такой работоспособности, поговаривали о небывалом актерском везении. Однако сам Дворжецкий жил совсем не как кинозвезда…

«Скитался по чужим людям»

Насыщенной была не только творческая, но и личная жизнь актера. Он был женат четыре раза. Свою первую избранницу, Альбину, Дворжецкий встретил на Сахалине. Молодые быстро поженились, и вскоре у них появился сын Саша. После распада стремительного брака Владислав вернулся в родной Омск.

Здесь, в театральных кругах, артист познакомился со своей второй женой – актрисой Светланой Пиляевой. Она родила от Владислава дочь Лидию. Но и этот союз потерпел крах, когда Дворжецкий поехал покорять Москву. Несмотря успехи в кино, у него никак не получалось найти в столице жилье для всей семьи, а ездить в Омск слишком часто он не мог.

Утешение после второго развода он нашел в объятиях манекенщицы Ирины. Третья супруга подарила звездному артисту сына Дмитрия, который в итоге остался жить с мамой после развода.

Жизнь в Москве оказалась для Дворжецкого бесконечным испытанием. Большую часть гонораров он отправлял детям, а сам скитался по чужим углам, оставался ночевать у друзей, иногда спал на вокзалах.

«Владик мечтал собрать всех детей под одной крышей, но, увы, своей крыши у него не было никогда. Он был совершенно неустроенным в жизни: скитался по чужим людям», – вспоминала четвертая жена артиста Наталья Литвиненко.

С ней Дворжецкий познакомился у общих друзей. Сотруднице московского исполкома удалось устроить быт прославленного актера. Они поженились и взяли кооперативную «трешку» в спальном Орехово-Борисове. Впрочем, насладиться домашним уютом Дворжецкому не довелось.

К тому моменту он уже перенес два инфаркта из-за бешеного графика, третий настиг его сразу после страшной аварии. Машина, в которой актер ехал с приятелем, на полном ходу влетела в стоящий трейлер. Крышу срезало, будто бритвой, а Владислав и попутчик отделались лишь испугом. Пережитый стресс через два дня обернулся новым сердечным приступом. Справиться с ним любимец публики уже не смог. Ему было 39 лет.