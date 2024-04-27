Цыганские похороны: чем они так удивляют русских

Цыганские похоронные традиции совсем не похожи на скорбные обряды, присущие иным культурам. Этот десятимиллионный этнос, живущий во всех уголках планеты, иначе смотрит на кончину, которая в их понимании всего лишь переносит душу человека в иное, во всём похожее на наш мир пространство, где отсутствует только смерть.

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Бендер

В погребальных представлениях жизнелюбивых цыган имеется чёткая грань разделения между живыми и мёртвыми. Умерший член табора, ассоциируясь с чем-то «нечистым», вызывал опасения у соплеменников, стремившихся минимизировать какие-либо контакты с телом.

Часто, человек, чувствовавший приближение смерти, по собственной воле переселялся жить в бендер – отдельно стоящий шалаш, чтобы в случае внезапной кончины не «испачкать» окружающие предметы.

Рядом с ним, до последнего часа дежурили родственники аналогичного пола, но после его смерти они покидали бендер и больше в него не заходили.

Если же предугадать печальное событие не удавалось, и цыган испускал дух в жилище, то надетую на нём одежду, другие его личные принадлежности, а также все находившиеся подле него вещи следовало раздать, сжечь или захоронить вместе с покойником.

Зачастую бедные цыгане, боясь, навести на скромные пожитки ритуальную «нечистоту», перед смертью из последних сил перекатывались с перины на землю, чтобы их родным не пришлось избавляться от столь необходимого предмета обихода.

Похоронная радость

По цыганским поверьям провожать усопшего в последний путь нужно со смехом и весельем, много грустить на этом мероприятии не принято. По традиции все слёзы по покойнику должны быть выплаканы до момента его погребения, после того как на его могилу упадёт последний ком земли, наступает время для радости.

От траурной русской процессии цыганские похороны отличаются своим шумом и криками, а также яркими красками. В газете «Витебские губернские ведомости» за 1898 год зафиксировано, что столкнувшиеся с потерей родственника или знакомого цыгане надевали траур, который выражался во вплетении в волосы жёлтых и красных лент. Кстати такие же цветные тесёмки украшали гривы и хвосты их лошадей, в том числе той, на которой везли к погосту гроб. Человек не знакомый с традициями ромалов мог сразу и не понять, что перед его глазами разворачивается скорбное действо.

В журнале «Всемирная иллюстрация», выходившем в свет в XIX веке, однажды был опубликован репортаж, повествовавший о проходивших в Трансильвании цыганских похоронах. Автор статьи утверждал, что идя за гробом к месту погребения, родные и близкие громко голосили, кричали и изображали на лицах печаль, а на обратном пути жалобные мелодии сменялись весёлыми маршами и чардашем, отплясывая который, процессия покидала кладбище и возвращалась в табор.

Поминальный пир

Далее следовал беззаботный пир с танцами, шутками и песнями, на котором безучастными зрителями должны были оставаться только ближайшие родственники почившего.

Обычно поминки устраивались либо в самом роскошном особняке цыганского поселения, либо в большом шатре. Праздновать избавление родственника или друга от тягот земного существования, соплеменники могли несколько дней.

По одному из свидетельств в конце XIX века цыгане – кэлдэрары оставляли за поминальным столом одно свободное место. Всю еду на стол они подавали одновременно, строго следя, за тем, чтобы в составе приготовленных блюд отсутствовали перец и лук, способные внести горечь в загробную жизнь покойника. Первым каждое кушанье пробовал ближайший родственник умершего, он же словами: «Танцуйте, пойте», разрешал присутствующим переходить к веселому застолью.

Что касается спиртных напитков, то их на поминки обычно приносили с собой гости, причём в том количестве, в каком они уважали умершего. Кстати, когда за столом пили алкоголь, то обязательно отливали из стопки немного на хлеб и землю, приговаривая на цыганском языке: «На помин его души». В некоторых таборах во время поминок водку или вино наливали на скатерть и донышком рюмки выписывали на ней круги.

Откладывание похорон

Цыгане, которые в зависимости от места проживания, исповедуют разные религии, одинаково формально относятся к определению дня похорон. Смотря на обстоятельства покойника могут предать земле до заката солнца, на третий день после смерти, или в любой другой удобный день, всё зависит от масштаба личности усопшего и количества людей, которые пожелают проститься с ним. Большое значение в выборе даты похорон играет степень готовности к ним, и до тех пор, пока не будут решены все организационные вопросы, тела умершего будет лежать в красном шатре, рядом с которым будет гореть костёр.

В домашней обстановке

Считая, что человеку на том свете могут понадобиться все те же предметы, которыми он пользовался и был окружен в земной жизни, цыгане основательно обставляют могилу родственника.

В результате таких действий погребальная яма размерами и обстановкой напоминает обычную комнату, в которой расставляется мебель, помещается бытовая техника, ставятся цветочные горшки, вешаются картины, в специальных нишах выставляются алкогольные напитки, а холодильник забивается любимой едой покойника. Также в могилу опускают золотые украшения, мобильный телефон, личные вещи и деньги, которые могут потребоваться в загробном мире.

Порой для захоронения, родственники специально докупают те или иные предметы, на которые при жизни не хватало средств.

Если же умирает барон, то масштаб роскоши просто зашкаливает. В 1998 году в молдавском городке Сороки ушёл из жизни местный староста, Мирчу Черари, которого похоронили аж на четырнадцатый день смерти, и не только потому, что ждали пока все гости простятся с ним, но и из-за того, что обустраивали его склеп.

В итоге барон был погребён в могиле отделанной индийским и итальянским мрамором, внутри которой был камин, винотека, мраморный стол с компьютером, факсом и прочие предметы интерьера.

К слову, не редки случаи, когда вместе с усопшим в потусторонний мир отправляется его автомобиль.

Лишь одеяло, постель и одежду, которые были «осквернены» умершим, цыгане сжигали под открытым небом.

Памятники

Особой помпезностью и вычурностью отличаются надгробья зажиточных цыган. Они, в отличие от бедных сородичей, удостаиваются богатых памятников, удивляющих не только своими размерами, но и манерой исполнения. Зачастую на мраморной могильной плите помещается изображение покойника во весь рост, иногда они гравируются верхом на коне, а порой за рулём шикарного автомобиля. Нередко умерший человек предстаёт сидящим за столом в окружении ещё живых родственников. Большое внимание уделяется выписыванию ювелирных украшений, которые часто выделяют золотым напылением.

Иногда вместо памятника на могиле строят мини-часовни или беседки, украшенные скульптурными группами. Такие мемориальные комплексы обустраиваются столом и скамьями, установленными для проведения поминок.