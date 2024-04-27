Как Россия жила при Петре I

Петр Алексеевич Романов, последний царь Всея Руси, первый российский император, родился 9 июня 1672 года, скончался 8 февраля 1725 года в возрасте 52 лет.

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14-й ребенок царя Алексея Михайловича Романова и первый - княжны Натальи Кирилловны Нарышкиной. Рост - 203 см. Имел хорошую память. Говорил на немецком, голландском, английском, французском языках.

В детстве научился токарному, столярному, оружейному делу. Создал потешное войско из своих сверстников. Потешные Преображенский и Семеновский полки впоследствии стали основой русской регулярной армии.

В 1697-1698 годах в составе Великого Посольства под именем урядника Петра Михайлова совершил путешествие в Австрию, Голландию и Англию. Там изучил государственное устройство стран и их достижения. Полгода работал плотником на верфях Амстердама, строил корабль "Петр и Павел".

С 1698 года запустил в России переход от старославянского уклада жизни к западноевропейскому, перевел страну с русско-византийского календаря на юлианский: 7208 год сменился 1700-м; ввел празднование Нового года с 1 января.

По итогам военных кампаний в состав России вошла турецкая крепость Азов, что дало выход к Азовскому и Черным морям. Вернулись земли по берегам Невы, в Карелии и Прибалтике, открылся выход Балтийскому морю. К России отошло западное побережье Каспийского моря с Дербентом и Баку.

27 мая 1703 года Петр I начал строить Санкт-Петербург, куда перенес столицу страны. Создан высший орган государственного управления - Сенат. Россию поделили на губернии.

В 1705 году ввел рекрутскую повинность для всех сословий. Русская армия получила единую форму, при всех воинских частях были организованы оркестры. В 1716 году утвержден "Устав воинский сухопутный", по которому ввели воинскую присягу и наказания за преступления.

30 октября 1696 года одобрено создание регулярного флота. В 1715 году учреждена петербургская Морская академия, выпускавшая гардемаринов. Утверждены "Устав морской" и "Регламент адмиралтейский".

© В 1708 году была проведена территориально-управленческая реформа, в ходе которой Россия была поделена на восемь губерний.

2 ноября 1721 года Петр I принял титул Императора Всероссийского и Отца Отечества, Россия стала империей. В 1722 году был издан указ о престолонаследии, закрепивший самодержавные права монарха на назначение своего преемника.

В 1722 году утвердил "Табель о рангах", включавший 14 уровней военных, гражданских и придворных чинов.

Была создана Российская академия наук, открыты вузы, образована светская общеобразовательная школа. Открылись первый в России музей и публичная библиотека, начала выходить первая газета "Ведомости".

Основной денежной единицей стала копейка.

При Петре шло активное освоение Дальнего Востока и Камчатки. С подачи императора были организованы экспедиции Витуса Беринга в Америку через Тихий океан.

10 февраля 1725 года Петр I скончался в Зимнем дворце в страшных мучениях от воспаления мочевого пузыря, перешедшего в гангрену. Похоронен в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.