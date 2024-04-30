Кем на самом деле была Инесса Арманд для Ленина

«Несомненно, любовницей», – утверждают любители пикантного в истории, даже не вникая в факты. «Наверняка, любовницей какое-то время», – с некоторой надеждой говорят люди старшего поколения, которым в своё время изрядно надоел советский агитпроповский образ «самого человечного из людей», выходивший каким-то андрогинным.

Тема «Ленин и Арманд» уже много десятилетий разрабатывалась на все лады в западной «советологии». Один из модных американских журналов времён «холодной войны» писал, что Ленин и Арманд поддерживали интимную связь на протяжении десяти лет (т.е. с момента знакомства и до смерти Арманд).

Но самый-то главный вопрос остаётся по-прежнему нерешённым: какие в действительности отношения, помимо партийно-товарищеских, связывали Владимира Ильича Ульянова по псевдониму — Владимир Ленин и Элизабет Пешё д’Эрбанвилль, по мужу Арманд, по прозвищу Инесса, по псевдониму — Елена Блонина?

Романтическая женщина, потрёпанная жизнью

Когда в 1909 году в романтическом Париже произошла первая встреча уже 39-летнего вождя большевиков и 35-летней революционной авантюристки, не утратившей черт привлекательности, та уже познала в жизни много разочарований и утрат.

Родившись в интернациональной богемной семье, Элизабет в 15 лет вместе с сестрой приехала в Россию к тёте, дававшей уроки в семье богатых фабрикантов, тоже французских выходцев. В одного из них (Александра) она влюбилась и повенчалась с ним. Арманды были филантропами, организовали на свои средства школу для крестьянских детей, где Элизабет преподавала французский язык. За девять лет она родила мужу двоих сыновей и двоих дочерей. Счастливая буржуазная жизнь. Видимо, слишком счастливая и размеренная. Душа явно рвалась к выходу за пределы этого обыденного круга.

Сначала Инесса (в это время она уже предпочитала называться так) ушла от мужа к его младшему брату Владимиру, от которого тоже родила ребёнка. Затем её, похоже, стало мучить нечто вроде чувства вины перед «эксплуатируемым рабочим классом». Несомненно, главную роль играл тут её любовник Владимир Арманд, который привлёк её в партию эсеров. Близилась первая российская революция. Инесса прочла скучнейшую книгу Ленина «Развитие капитализма в России», после чего заявила о своём решительном переходе к марксистам. Вероятно, уже тогда Инесса стала мечтать о встрече с автором этой книги.

В 1904 году Инесса вступила в РСДРП, а уже в феврале 1905 года была вместе с любовником арестована. Её надолго отправили в ссылку на север Архангельской губернии, в Мезень, откуда она только в 1908 году сумела сбежать за границу. Здесь её ждал новый удар: умер от чахотки её любовник Владимир Арманд. Из всех лежавших перед ней путей Инесса снова избрала путь в русскую революцию. Но сначала – образование. В течение года она оканчивает курс Брюссельского свободного университета и получает степень лиценциата экономических наук.

На Ильича революционерка не могла не произвести впечатление: она обладала не только внешними данными, явно выигрышными по сравнению с тогдашней (уже немолодой и больной) Надеждой Крупской, но и большим жизненным и революционным опытом.

Двоежёнство противоречило моральному кодексу революционера

По утверждению целого ряда биографов, между Лениным и Арманд завязалась любовная связь. Она не закончилась разрывом Ленина с Крупской только потому, по мнению некоторых, что они были венчаны церковным браком; кроме того, Ильичу было неловко бросать больную жену ради молодой любовницы (хотя Крупская была старше Арманд всего на пять лет). Первый довод, несомненно, полная чепуха. Официальный брак в среде революционеров рассматривался как сущая формальность. Второй заслуживает большего внимания.

Подробно разбиравший этот вопрос английский историк Адам Улам не считает заслуживающими доверия свидетельства неких «старых коммунисток», что между Лениным и Арманд какое-то время существовала стабильная любовная связь. «Принимая во внимание его моральные качества, – пишет Улам про Ильича, – и нравы, царившие в революционной среде, можно утверждать, что он просто не мог бы продолжать жить с женой и тёщей, имея связь на стороне. Этические и социальные нормы революционной интеллигенции (в этом отношении Ленин был строжайшим конформистом) требовали в подобных случаях открытого, публичного разрыва отношений. Надежда Константиновна, вне всякого сомнения, продолжала бы заниматься партийной корреспонденцией, а Ленин стал бы жить с Инессой».

Кроме того, большинство версий представляют Инессу в качестве какой-то пассивной фигуры, каковой она ни в коем случае не была. Вообще, мог ли Ленин надолго привязать к себе женщину, которая в 1912 году написала, в духе Александры Коллонтай, трактат о свободной любви? Трактат, кстати, вызвал критику Ленина, доказывавшего, что в социалистическом обществе брак, избавившись от буржуазных условностей, без сомнения, сохранится.

И всё-таки что-то было…

Арманд недолго помогала Ленину вести занятия в школе пропагандистов в Лонжюмо под Парижем. В 1912 году она, в поисках выхода энергии (некоторые пишут – от неразделённой любви Ильича), приехала для ведения нелегальной работы в Россию, где была тут же арестована. Её официальный муж добился её освобождения, после чего Инесса вскоре оказалась заграницей.

Заслуживает внимания, безусловно, такой факт, что в письмах к Инессе Арманд Ленин обращается к ней на «ты». «Он мало к кому, не считая домашних, обращался на ты, – пишет Улам, – и среди них не было ни одной женщины». Немаловажно и то, что в апреле 1917 года Инесса Арманд оказалась среди немногочисленных пассажиров запломбированного вагона, перебросившего верхушку большевиков во главе с Лениным из Швейцарии через Германию в Россию для ведения подрывной работы. Более того – в одном с Ильичем купе. Ленин лично добился для Арманд у германского МИДа включения в список избранных лиц.

Таким образом, Ленина и Арманд после их первой встречи в 1909 году и вплоть до внезапной смерти Арманд от тифа в 1920 году связывала очень тесная и нежная дружба. Что за ней стояло? Не исключено, что и разовая любовная связь, которая никоим образом не противоречила моральному кодексу революционера. Недаром Ленин говорил, что «ничто человеческое мне не чуждо». Но чем-то постоянным она не стала. Да и невозможно это было с такой неистовой женщиной, как Инесса Арманд.