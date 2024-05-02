Почему императрицу Екатерину II называют Великой

2 мая 1729 года родилась российская императрица Екатерина II. Она правила страной более 30 лет. Екатерининский период историки оценивают неоднозначно. Одни указывают на активную внешнюю политику, которую проводила императрица, расширение российской территории, масштабные административные и финансовые реформы, развитие в стране науки, образования и промышленности, другие — на рост внешних долгов, коррупцию, фаворитизм и усиление крепостничества. Однако практически все признают, что Екатерина была одной из ярчайших фигур в отечественной истории.

© Екатерина II // Gettyimages.ru

2 мая 1729 года родилась София Августа Фредерика, принцесса Ангальт-Цербстская, ставшая впоследствии российской императрицей Екатериной II. За продолжительный период своего правления она существенно расширила границы империи, провела масштабные административные реформы и добилась промышленного развития России.

«Чрезвычайно любознательна и наблюдательна»

София Августа Фредерика появилась на свет в прусском городе Штеттине в семье князя Кристиана Августа, состоявшего на службе у прусского короля. Она получила хорошее домашнее образование, изучая иностранные языки, музыку, танцы, историю и географию. Современники отзывались о ней как о шаловливой девочке, игравшей с мальчиками на улицах родного города.

В 1744 году по приглашению императрицы Елизаветы Петровны девушка прибыла в Россию. Царица сочла происходившую из знатного немецкого рода принцессу удачной партией для своего наследника — великого князя Петра Фёдоровича. София Фредерика Августа тщательно изучала русский язык, историю и традиции России, а в июле приняла православие, получив при крещении имя Екатерина. 1 сентября 1745 года она обвенчалась с наследником российского престола.

© Екатерина II в юности // Gettyimages.ru

Но супружество Петра и Екатерины не сложилось, и каждый из них устраивал свою личную жизнь отдельно. При этом будущая императрица отмечала, что любила бы своего мужа, если бы Пётр хотя бы согласился принять её чувства. Однако вместо этого наследник престола в присутствии жены в оскорбительной манере рассуждал о том, что она не идёт ни в какое сравнение с фрейлиной императрицы, которой он симпатизировал.

В 1745 году у Екатерины родился сын Павел. У историков до сих пор нет единого мнения относительно того, кто был его биологическим отцом, хотя даже современники отмечали, что между Петром и Павлом существовало большое внешнее сходство. Однако рождение ребёнка не сблизило супругов, они всё больше и больше отдалялись друг от друга. Жена наследника престола вынуждена была сама искать себе место среди сливок санкт-петербургского общества.

© Екатерина II на балконе Зимнего дворца в день переворота 28 июня (9 июля) 1762 года

«Екатерина была чрезвычайно любознательна и наблюдательна, склонна к анализу поведения людей. Она прекрасно умела в любом разговоре улавливать его подтекст. Также Екатерина умела выдерживать прессинг со стороны своего окружения и сохранять при этом лицо. Она была целеустремлённой личностью, достигая своего без рывков и скачков, методично», — рассказал в беседе с RT старший научный сотрудник Государственного исторического музея Игорь Комаров.

В 1750-е годы на фоне ухудшения самочувствия Елизаветы Петровны часть придворных решила в случае смерти императрицы посадить на престол Екатерину вместо Петра. У учёных нет единого мнения относительно роли в этих событиях самой Екатерины, однако, когда всё вскрылось, она смогла доказать царице свою непричастность к заговору.

© Коронация Екатерины II // Gettyimages.ru

После смерти Елизаветы Пётр взошёл на трон, но правил страной всего 186 дней. Ряд его действий, в частности выход из успешной для России войны с Пруссией, вызвал гнев у российского дворянства, в итоге в июле 1762 года Екатерина, опираясь на гвардию и часть придворных, совершила государственный переворот. Пётр III отрёкся от престола и вскоре умер при невыясненных обстоятельствах. 3 октября 1762 года состоялась церемония официальной коронации Екатерины II.

«Завершился процесс централизации государства»

Новая императрица в своих воспоминаниях утверждала, что государство ей досталось в состоянии финансового и управленческого кризиса. Однако историки считают это преувеличением, так как в экономическом плане при Елизавете Петровне Россия развивалась достаточно благополучно.

Екатерина поставила перед собой задачи по просвещению нации, созданию эффективной системы управления, развитию экономики и укреплению положения России на международной арене. Крепостное право императрица считала пороком социального устройства, однако очень быстро отказалась от идеи его ликвидации и вскоре, наоборот, начала его укреплять.

«Эпоха Екатерины II — это апогей крепостничества в России, период, когда власть помещиков над крестьянами оказалась максимальной», — заявил в разговоре с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

По словам экспертов, крепостной уклад снимал с государства ряд административных забот в сфере управления на местах, налогообложения, набора на военную службу, статистического учёта. Всё это возлагалось на помещиков и позволяло центральной власти избегать чересчур радикальных реформ и крупных затрат.

Хотя экономика империи оставалась аграрной, Екатерина предприняла ряд шагов, направленных на развитие промышленного производства. Именно при ней Россия вышла на первое место в мире по выплавке чугуна. Если к моменту прихода Екатерины к власти в стране насчитывалось менее 1 тыс. фабрик и заводов, то к концу её правления их численность превысила 3 тыс. Екатерина ввела купеческие привилегии и провозгласила свободу предпринимательства. В то же время, по словам историков, в екатерининскую эпоху существенно вырос уровень бедности среди крестьянства, составлявшего большую часть населения страны.

При Екатерине наравне с монетами в оборот были введены бумажные ассигнации, в период её царствования был ликвидирован ряд производственных и торговых монополий, контроль за финансовыми делами в стране был сосредоточен в едином ведомстве — Экспедиции о государственных доходах.

«Екатерина II активно брала иностранные займы, тогда как её предшественники тщательно старались этого избегать. После кончины императрицы страна осталась с колоссальным внешним долгом», — подчеркнул Виталий Захаров.

Вместе с тем императрица провела в государстве административную реформу, определившую основы территориального устройства России вплоть до ХХ века. А судебная власть при Екатерине была отделена от исполнительной.

«Реформы Екатерины были очень грамотными. При ней завершился процесс централизации государства, было организовано административное управление на местах», — подчеркнул в разговоре с RT профессор РГГУ Игорь Курукин.

При Екатерине страна укрепила армию и флот. В результате Россия провела две успешные войны с Турцией. В состав империи вошли обширные территории в Северном Причерноморье и Приазовье, к России был присоединён Крым. Однако сил на то, чтобы реализовать планы по изгнанию османов с Балкан и воссозданию Византийской империи во главе с внуком Екатерины Константином у царицы не хватило.

© Екатерина II перед трофеями Чесменского сражения // Gettyimages.ru

Зато совместно с австрийским и прусским монархами императрица разделила Речь Посполитую. Тогда в состав России вошли бывшие территории Древнерусского государства, оказавшиеся в своё время под властью литовцев и поляков.

«При Екатерине Россия получила обширные территории, выход к Чёрному морю и миллионы новых налогоплательщиков. Однако при этом империи достались и непростые национальные вопросы в бывших землях Речи Посполитой, которые впоследствии очень сильно подпортили кровь наследникам царицы», — отметил Виталий Захаров.

Политика Екатерины в вопросах науки, образования и культуры основывалась на идеях европейского Просвещения. По инициативе царицы открывались воспитательные дома для детей-сирот, были основаны Смольный институт и Императорская публичная библиотека, заложены основы художественной коллекции Эрмитажа.

© Европейская Россия при Екатерине II

По словам историков, на феномен существовавшего при Екатерине фаворитизма сегодня многие смотрят упрощённо. Однако императрица старалась не путать личную жизнь с вопросами управления государством. Она щедро одаривала своих любовников, однако из них лишь Григорий Потёмкин (у которого, по некоторым данным, с Екатериной был заключён тайный брак) играл по-настоящему важную роль в государственных делах. Причём он сохранил её даже тогда, когда их совместная жизнь с императрицей прекратилась. В то же время многие видные государственные деятели, приближенные к царице за административные таланты, никакого отношения к её интимной жизни не имели. Императрица даже закрывала глаза на казнокрадство чиновников, в управленческих способностях которых нуждалась.

«Екатерина обладала очень важным качеством — она умела подбирать людей. Эти люди и сделали её Великой. Она тонко чувствовала, кого и когда наградить, похвалить, использовать в своих целях. У неё было особое сочетание обаяния и жестокости. Если кто-то не устраивал Екатерину, то мог и исчезнуть», — уточнил Игорь Курукин.

По словам Игоря Комарова, Екатерина II, в отличие от многих других монархов своей эпохи, умела ценить людей, обладающих собственным мнением. При ней в полной мере раскрылся полководческий гений великого русского полководца Александра Суворова, известного своим независимым характером.

© Екатерина II // Gettyimages.ru

Императрица умерла 17 ноября 1796 года. На престол взошёл её сын Павел, считавший, что мать незаслуженно отстраняла его от власти долгие годы. Как отмечают историки, Павел пытался изменить царившие в Санкт-Петербурге порядки и отстранить от власти представителей екатерининского окружения, но вскоре был убит. Внук Екатерины Александр I в своей политике во многом ориентировался на опыт бабушки.