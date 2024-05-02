Самая быстрая женщина на Земле. Как скорость забрала Джесси Комбс

Начало пути невероятной девушки

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Джесси Комбс родилась в Южной Дакоте. Будущую звезду автоспорта с детства тянуло к машинам. Она изучала строение автомобилей и после школы отправилась учиться в Технический институт Вайоминга.

Будущая звезда шоу «Разрушители легенд» стала студенткой факультета автомобилестроения. За время учебы Комбс стала одной из лучших учениц своего направления. На шестом курсе девушке предстояло за полгода собрать собственный автомобиль.

Гонщица с отличием справилась с заданием. Автомобиль Джесси понравился преподавателям, поэтому он был представлен на выставке Ассоциации маркетинга специализированного оборудования (SEMA).

Мировая общественность быстро узнала о невероятном таланте девушки-автоконструктора. Вскоре Джесси Комбс начала новый путь, уже в качестве телеведущей.

Джесси смогла своими силами за полгода собрать автомобиль

Несмотря на телевизионный успех, Джесси не оставляла экспериментов с автомобилями. Ее мечтой было установить рекорд скорости на машине с реактивным двигателем. В 2013 году ей это удалось: Комбс разогнала машину до скорости 632,39 километров в час. Автоконструктор стала первой женщиной, которая смогла достигнуть столь высокой скорости на автомобиле.

Однако «Неистовая Джесси» даже не думала останавливаться на достигнутом. Девушка загорелась новой идеей - поставить мировой рекорд скорости. Именно неуемные амбиции гонщицы стали причиной ее ранней кончины.

После установления «женского» рекорда Джесси стала готовиться к новому мировому достижению.

За три года активных тренировок она смогла достигнуть скоростного результата в 768,61 км/час. Тогда Комбс призналась, что ей не нравится статус «самой быстрой женщины на четырех колесах».

Джесси было мало стать самой быстрой на четырех колесах, она мечтала о большем

Помимо мирового рекорда, Джесси хотела побить рекорд каскадерши Китти О`Нил, которая в 1976 году смогла на трехколесном автомобиле развить скорость до 825,126 км/ч.

Любимица скорости

По плану Джесси, она одним заездом побьет два рекорда – достижение Китти и развитие скорости автомобиля до небывалых значений в 996 км/час.

Для своего испытания девушка выбрала не совсем автомобиль: Комбс планировала войти в историю на технике, которая представляла из себя соединение автомобиля и реактивного самолета F-104 Lockheed Starfighter.

Перед заездом эксперты предупреждали автоконструктора, что ее задумка тяжела в исполнении. В «машине», которую создала Джесси, было трудно находиться, что говорить о тяжести управления техникой на столь высокой скорости.

Скорость, которую хотела покорить гонщица, набирает самолет Boeing в небе.

© Runews24.ru

Свое транспортное средство девушка создала сама

Телеведущая решила установить мировой рекорд 27 августа 2019 года. Для этого она отправилась в пустыню Алворд в штате Орегон. Место было выбрано не случайно, там же проезжала Китти О`Нил.

Джесси начала заезд и смогла развить скорость в 842 км/ч, после этого «машина» начала разрушаться, от нее стали отваливаться детали. В какой-то момент устройство обо что-то ударилось, что привело к поломке передних колес. Именно это стало причиной автокатастрофы.

Молодая женщина не смогла справиться с ситуацией, скорость движения была слишком высока. В реализации задумки Джесси помогала техническая группа, в которую вошел избранник телеведущей, Терри Мэдден.

Мужчина отвечал за подготовку авто к старту. Он следил за экспериментом и видел, как погибла его возлюбленная.

© Runews24.ru

Джесси не смогла справиться с управлением машины из-за высокой скорости

Спустя время Терри посвятил Джесси пост в социальных сетях. В своем послании он обратился к преданным поклонникам автогонщицы. Мужчина признался, что Комбс была главной любовью всей его жизни.

«Я никогда не был так сильно любим, как этой потрясающей женщиной. Джесси Комбс была моим волшебным единорогом. Мы потеряли ее в страшной аварии, и я был там первым. Поверьте мне, мы сделали все возможное, чтобы спасти ее!», - написал Мэдден.

Память

Близкие девушки уверены, если бы она выжила, то спустя время вновь вернулась бы к опасным экспериментам. Скорость была главным увлечением и страстью Джесси.

Родственники телеведущей рассказывали, что в 2007 году она работала в мастерской. В какой-то момент на нее сверху упал агрегат. Она получила серьезные травмы – от удара у нее сломался позвоночник.

Джесси не могли остановить даже тяжелые травмы

Прогнозы врачей были неутешительны, специалисты уверяли, что Джесси до конца своих дней будет передвигаться на инвалидной коляске.

Однако теледива вновь всех удивила – она полностью восстановилась за восемь месяцев, вела активный образ жизни и вернулась к тренировкам на автомобиле.

Перед смертью Джесси оставила послание в социальных сетях. Девушка призналась, что понимает, почему ее называют безрассудной. Экспериментатор отдавала себе отчет, что ради рекордов рискует своим здоровьем.

«Но дело в том, что люди, готовые рисковать, добиваются великих свершений. Все говорят — я сумасшедшая. Я лишь отвечаю — спасибо», - написала телеведущая в Сети.

Скорость была главной страстью девушки

После кончины Джесси ее близкие организовали фонд, названный в ее честь. Он и по сей день продолжает работу: деньги переводят на счета проектов, которые схожи с идеями гонщицы.

О жизни Джесси Комбс был снят фильм «Самая быстрая женщина на Земле». Премьера киноленты состоялась в 2022 году на стриминг-сервисе HBO Max. Работа над ним началась еще при жизни гонщицы. После ее кончины, им занялись близкие девушки и ее жених. Документальный фильм получил высокие отзывы кинокритиков.

День страшной трагедии навсегда вошел в историю автоспорта. Несмотря на все печальные события, имя Джесси Комбс попало в Книгу Гиннесса. Ее рекорд скорости в 842 км/час стал мировым. В день своей кончины она стала самой быстрой женщиной на Земле.