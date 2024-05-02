Главный гипнотизер СССР: как Владимир Райков превращал обычных людей в гениев

Вопреки скептическому отношению к мистической и религиозной риторике, в СССР все-таки существовала вера в экстрасенсов. Правда, они рассматривались как некий естественнонаучный феномен, считались носителями потаенных сил человечества, которые могут стать доступны старательным исследователям, если те приложат для этого должные усилия. Пик увлечения экстрасенсорикой в Советском государстве пришелся на самый конец существования страны, однако этой одержимости всем необычайным предшествовал другой заметный всплеск, случившийся в конце 60-х годов.

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«Семь шагов за горизонт»

В 1968 году на экраны страны вышел документальный фильм «Семь шагов за горизонт». Он был снят на кинокомпании «Киевнаучфильм» режиссером Феликсом Соболевым и был всецело сконцентрирован именно на личностях, которые обладали некими сверхъестественными, экстрасенсорными способностями. Для своего времени это была громкая сенсация. Советским гражданам демонстрировали водителя, который умело и с ледяным спокойствием вел автомобиль с завязанными глазами, акты телекинеза и телепатии, людей с феноменальными возможностями в устном счете, а также сеансы гипнотического воздействия.

В частности там демонстрировались достижения известнейшего советского гипнотизера, врача-психотерапевта Владимира Леонидовича Райкова. Он утверждал, что гипнотическим воздействием может «пробудить» в испытуемом скрытые творческие дарования. Необходимо отметить, что ряд техник и приемов из числа тех, что были продемонстрированы в фильме, впоследствии оказались разоблачены деятельными скептиками (опытным путем установлено, что водитель с завязанными глазами просто подглядывал через не самую плотную ткань). Однако там также были запечатлены и по-настоящему талантливые люди, например, гроссмейстер Таль, который действительно мог вести сеансы одновременной игры в шахматы с десятью противниками. Таким образом, фильм в настоящее время видится довольно противоречивым и не самым надежным источником информации. Помимо этого у испытателей возникает ряд вопросов к тем условиям, в которых ставились эксперименты. Известный современный тележурналист Борис Соболев утверждает, что все опыты для киноленты шли с многочисленными нарушениями принципа научности.

Творческий гипноз

Владимир Леонидович Райков (1934 – 2007 г) – был человеком многочисленных талантов, он был профессиональным врачом-психотерапевтом, увлекался поэзией и изобразительным искусством, писал труды по философии, читал лекции в ведущих медицинских университетах страны. Имел докторскую ученую степень. Однако главным достижением его жизни принято считать концепцию так называемого «творческого» гипноза. Он полагал, что мастер гипнотического воздействия может на подсознательном уровне обратиться к человеку и высвободить те его уникальные способности, которые заперты под гнетом общественного мнения или негативом личностных установок.

На своих сеансах он вводил пациентов в сомнамбулическое состояние и вселял в них уверенность в том, что на самом деле они – признанные мировые гении в какой-то определенной области искусства. Например, он мог убедить введенного в гипнотическое состояние человека в том, что он на самом деле не кто иной, как художник Рембрандт. Далее пациент, убежденный гипнотизером в своей исключительной гениальности, брал в руки кисть и превращал холст в произведение искусства. Либо же доктор мог убедить испытуемого в том, что он великий музыкант и тогда пациент, будучи даже далеким от музыки человеком, рождал шедевры.

Далее, согласно утверждениям ученого, пациенты избавлялись от гипнотического воздействия и не могли вспомнить о своих действиях в те часы, пока ассоциировали себя с выдающимися людьми в области искусства, но какие-то остаточные явления в них сохранялись продолжительное время, они становились более восприимчивыми, творческими и открытыми.

Разумеется, это методика подходила не всем участникам сеансов. В первую очередь – у испытуемых должен быть определенный уровень культурного развития: сложно вести себя как Сальвадор Дали, не зная при этом, кто такой этот самый Сальвадор Дали. Помимо того – эти люди должны подпадать в категорию «гипнабельных», т.е. восприимчивых для гипнотического воздействия. Известно, что далеко не всякий человек доступен для такого типа психического влияния.

Мнение современной науки

Что же думают представители современного ученого сообщества о деятельности не только Райкова, но и о гипнотическом воздействии вообще? На самом деле какого-то единого мнения на эту тему не существует. Ряд исследователей воспринимает гипноз как особый научный феномен, некое состояние измененного сознания, в которое человек впадает под влиянием специалиста. Есть, однако, и мнение скептиков, согласно которому гипноз – это не особое физиологическое состояние, а результат поведения людей с высокой степенью внушаемости. Самым известным адептом этой точки зрения считается американский ученый Николас Спанос. Он считал, что гипноз может сработать только в том случае, если сам испытуемый хочет (пусть и даже на бессознательном уровне), чтобы опыт был удачен.

Источник: Главный гипнотизер СССР: как Владимир Райков превращал обычных людей в гениев

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