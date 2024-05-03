Александра Ишимова: кем была первая русская детская писательница

Имя Александры Ишимовой практически никому не известно, но именно она была одной из первых русских детских писательниц, создала первый детский журнал и переводила Фенимора Купера.

© Александра Ишимова // eva.ru

Встреча с императором

Александра Ишимова родилась в начале XIX века. В те времена девочки обучались или на дому, или в частных женских пансионах. Именно там учителя начали отмечать, что у Александры есть склонность к изучению языков. Она даже думала поступать в Екатерининский институт благородных девиц, но, к сожалению, ей это не удалось, так как ее семью выслали из Петербурга.

Александре пришлось заниматься не учебой, а помогать своей семье в тяжелые времена. Чтобы заработать хоть немного денег, она подрабатывала репетитором, а в остальное время помогала родителям по хозяйству. Через 7 лет ссылки отца Александры задумали перевести в Соловецкий монастырь. Чтобы спасти его, девушка вместе с братом поехала в Царское село — подавать прошение о помиловании Александру I. Именно там она встретилась с императором.

Хоть встреча и пошла не по плану: Александра от волнения начала говорить путано, постоянно сбиваться, а под конец начала плакать, это все же равно помогло ее отцу. Хоть ссылку и наедине отменили, но сослали в Архангельск, где глава семейства смог найти себе работу, что значительно поправило их финансовое положение.

После этой поездки Александра решила остаться в Петербурге. Она открыла небольшой пансион, который просуществовал пять лет. Но неожиданно Александре было вручено предписание, что обязана его закрыть, так как она не имеет права на педагогическую практику без институтского образования. В будущем, отсутствие образование не помешало девушке стать известной писательницей, учителем русского языка для принцессы Терезии Ольденбургской и великой княгини Елены Павловны, невестки Павла I.

После закрытия пансиона, Александра решила попробовать себя в деле переводчика. И это ей блестяще удалось. В основном, она переводила детскую литературу, но случались и крайне непростые заказы, с большим количеством специальной лексики. Но ее это не останавливало. Александра изучала специальные словари, чтобы как можно лучше справится с переводом. Это дело приносило ей неплохой доход и множество полезных знакомств.

Однажды, о просьбе с переводом к ней обратился Александр Сергеевич Пушкин. К сожалению, он отправил ей эту просьбу в день дуэли.

Александра выполнила свою работу и перевела необходимые пьесы, но поэт этого уже не застал— они были опубликованы уже после его смерти.

История России для детей

Помимо переводов чужих произведений Александра решила создавать свое. Она начала работу над сборником «История России в рассказах для детей», который сделал ее знаменитой на всю страну.

Ее рассказы нашли огромный отклик в обществе и у других писателей. Многие восхищались ее произведением, его начали изучать в школах, а сама писательница получила премию и хвалебный отзыв престижной Демидовской комиссии, а также пенсию по 400 рублей ежегодно, которую ей личным указом назначила императрица Александра Федоровна.

Книга Александры была настолько популярной, что при ее жизни уже было 6 переизданий. Также писательница выпустила подобные произведения для самых маленьких, которые так же были встречены большой похвалой и принесли ей отличные гонорары.

Первый детский журнал

Александра Ишимова также основала первый в России детский журнал. Этот журнал стал площадкой для развития детской литературы и способом донести до читателей разнообразные темы, включая моральные и образовательные аспекты. Издание быстро завоевало популярность, став источником вдохновения и информации для детей и их родителей.

Литературное наследие

Литературное наследие Ишимовой является неотъемлемой частью российской культуры. Её работы продолжают вдохновлять современных авторов, а влияние, которое она оказала на развитие детской литературы, трудно переоценить. Она не только проложила путь для будущих писательниц, но и заложила основы для качественной детской литературы в России.