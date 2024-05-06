За что любили и ненавидели «железную леди» Тэтчер?

45 лет назад, 4 мая 1979 года Маргарет Хилда Тэтчер стала первой женщиной на посту премьер-министра Великобритании. Неоконсерваторы превозносят ее как великого и бескомпромиссного политика, «железную леди», блестяще справившуюся с решением экономического кризиса и вернувшую Великобританию в число ведущих держав мира. Оппоненты, напротив, называют ее «похитительницей молока», которая не только допустила рост неравенства, бедности и безработицы, но и во всем потакала интересам США. Какой путь проделала Маргарет Тэтчер, поднимаясь на политический олимп, и почему тэтчеризм до сих пор вызывает ожесточенные споры в Великобритании и во всем мире — в материале «Ленты.ру».

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Леди из семьи бакалейщика

© Маргарет Тэтчер, Великобритания, 1950 год

В отличие от многих представителей тори, которые имели аристократические корни, Маргарет происходила из семьи мелких предпринимателей. Она родилась 13 октября 1925 года в семье владельца бакалейной лавки Альфреда Робертса и дочери железнодорожного служащего.

Альфред Робертс не принадлежал к какой-либо партии, но сочувствовал консерваторам, считая, что именно они отстаивали ценности классического либерализма — прежде всего свободу предпринимательства. Уже во время Второй мировой войны он постепенно включился в политическую жизнь на местном уровне и даже занимал пост мэра города Грантем, где проживала его семья.

Первое время молодая Маргарет также не проявляла значительного интереса к профессиональной политике. После окончания школы она, как одна из лучших учениц, поступила в Сомервиль-колледж Оксфордского университета на отделение химии, который окончила с отличием в 1947 году.

Правительство должно сделать то, что сделала бы любая хорошая домохозяйка, если бы денег было мало: просмотреть счета и понять, в чем дело Маргарет Тэтчер из речи кандидата от консерваторов в Дартфорде 28 февраля 1949 года

Начало политической карьеры

Депутат парламента от Консервативной партии Маргарет Тэтчер во время избирательной кампании, Великобритания, 1970 год

Уже в университете Маргарет постепенно приобщалась к активной политической жизни. Затем, начав работать по специальности химиком-исследователем, она вступила в оппозиционную Консервативную партию, лидером которой оставался Уинстон Черчилль, который стал для нее идеалом.

Впоследствии и саму Маргарет Тэтчер стали называть «политиком черчиллевского типа»

В 1950 году она впервые приняла участие в парламентских выборах (на тот момент безуспешно) и привлекла к себе внимание в качестве самого молодого кандидата и единственной женщины в списках. Только спустя девять лет упорной борьбы ей наконец удалось избраться в парламент.

«Единственный способ взобраться на вершину лестницы — преодолевать ступеньку за ступенькой, по одной за раз», — позже будет рассказывать она о своей настойчивости в достижении поставленных целей.

На одном из партийных мероприятий тори Маргарет познакомилась и со своим будущим супругом — предпринимателем Денисом Тэтчером, с которым они поженились в 1951 году. У пару родилось двое детей — дочь Кэрол и сын Марк. Супруг активно поддерживал Маргарет и в ее политической деятельности.

От министра до премьер-министра

Первым крупным назначением Маргарет Тэтчер стало руководство министерством просвещения и науки в кабинете Эдварда Хита, где она сразу стала продвигать политику сокращения государственных расходов.

Но запомнилась ее деятельность прежде всего решением отменить бесплатную выдачу молока школьникам в возрасте от 7 до 11 лет. За это министр сразу получила прозвище «похитительница молока» (рифмуется на английском с ее фамилией: «Margaret Thatcher, Milk Snatcher»)

После поражения консерваторов на выборах в 1974 году кабинет Эдварда Хита ушел в отставку, и Маргарет Тэтчер начала борьбу за лидерство в партии, победу в которой успешно одержала год спустя, став не просто лидером оппозиции, но и первой женщиной-лидером британской политической партии.

Для правивших тогда лейбористов вторая половина 1970-х годов тоже не стала временем успехов. Старыми методами регулирования они не смогли преодолеть последствия нефтяного кризиса, падение темпов роста и высокую инфляцию, а, наоборот, вызвали масштабные забастовки. Маргарет Тэтчер в свою очередь предлагала принципиально новую программу выхода из экономического кризиса, что приглянулось избирателям в 1979 году и открыло дорогу к премьерству и реформам.

Наша задача состоит в том, чтобы создать такой экономический фон, который позволит частной инициативе и частному предпринимательству процветать на благо потребителя, работника, пенсионера и общества в целом... Маргарет Тэтчер парламентарий, на конференции молодых консерваторов 8 февраля 1975 года

Между либерализмом и консерватизмом

Экономическая программа Маргарет Тэтчер была составлена в тесном взаимодействии с ведущим «мозговым центром» экономистов-неолибералов, Институтом экономических отношений, и включала снижение налогов и сокращение государственных трат в социальной сфере при повышении инвестиций в новейшие отрасли, приватизацию крупных компаний нефтегазовой отрасли, транспорта и телекоммуникаций, борьбу с влиянием профсоюзов и забастовочным движением.

При этом и полного отказа от государства всеобщего благосостояния не произошло: государственное вмешательство было сокращено там, где оно действительно было убыточным и не обеспечивало развитие экономики

Важным дополнением к либеральному экономическому курсу стало обращение к ценностям Викторианской эпохи, видение мощи государства как главного приоритета. Именно этим, славой Великобритании и сохранением ведущих позиций в мире Маргарет Тэтчер и оправдывала свою политику, сочетавшую экономический либерализм и консервативные идеалы.

Мы рассудим, каковы интересы Великобритании, и будем решительны в их защите Маргарет Тэтчер премьер-министр Великобритании

«Леди не разворачиваются!»

Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и королева Великобритании Елизавета II во время визита в Лусаку, Замбия, 1 августа 1979 года

В результате ее кабинету удалось победить инфляцию, восстановить экономический рост, избавившись от дотационных предприятий. ВВП Великобритании за десятилетие правления Маргарет Тэтчер увеличился почти на четверть.

При этом, конечно, существовали издержки: росла безработица, разрыв доходов у более и менее успешных участников рынка, а общественное недовольство выразилось в забастовке шахтеров 1984-1985 годов. Ситуацию даже сравнивали с гражданской войной XVII века. Но в неравенстве людей премьер-министр не видела проблемы.

Мы все неравны. Никто, слава богу, не похож ни на кого другого, как бы социалисты ни пытались доказать обратное. Мы считаем, что каждый имеет право на неравенство, притом что каждый человек для нас одинаково важен Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании

А на всю критику оппонентов и даже сторонников, убеждавших ее скорректировать реформы, она отвечала: «Вы можете разворачиваться, если хотите. Но леди не разворачиваются!»

Британская Жанна д’Арк

При своей масштабной деятельности Маргарет Тэтчер отличала высокая работоспособность, умение организовывать и осуществлять контроль. Она составляла подробный список заданий для своих подчиненных и напрямую следила за происходящим в министерствах. Это сочеталось с ее высокой самоуверенностью, верой в то, что именно она может привести Великобританию к процветанию, за что ее сравнивали с королевой Елизаветой I или даже Жанной д’Арк.

Восстановление доверия великой нации является масштабной задачей. Мы не уклоняемся от этого. Нынешнему поколению наших соотечественников не дано создать великую империю. Но нам дано положить конец упадку и выступить против того, что Уинстон Черчилль назвал «долгими, унылыми, протяжными волнами дрейфа и капитуляции, неверными измерениями и слабыми импульсами» Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании

Не поколебали ее и преследования со стороны ирландских террористов, боровшихся за отделение Северной Ирландии. В 1984 году они совершили покушение на жизнь премьера, но даже взорвавшаяся бомба в отеле, где жила Маргарет Тэтчер, не изменила ее рабочего графика.

Однако при всем соответствии образу «железной леди» она проявляла чуткость к своим подчиненным: могла лично прийти на похороны своего шофера или пригласить секретаря на рождественский ужин.

Нация — это всего лишь большая семья Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании

Неоконсервативный интернационал

Лидер Консервативной партии Маргарет Тэтчер на партийной конференции в Брайтоне, Великобритания, 13 октября 1978 года

Конечно, Маргарет Тэтчер не была единственной сторонницей неолиберализма в экономике. Подобную политику осуществляли в то же время президент Рональд Рейган в США, канцлер Гельмут Коль в ФРГ, консервативные партии в Дании и Норвегии и даже социалисты в Италии. Критикуемые теперь неолиберальные методы казались тогда единственным и лучшим выходом из кризиса 1970-х годов, к которому привела политика государственного вмешательства.

Но именно Маргарет Тэтчер стала той, кто положил начало «неоконсервативной революции», которая впоследствии достигла даже постсоветского пространства.

Экономика — это метод. Цель состоит в том, чтобы изменить сердце и душу Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании

Война за Фолклендские острова

Вызовом для Маргарет Тэтчер стали не только экономические реформы, но и вопросы внешней политики. Уже в 1982 году, во время своего первого срока, ей пришлось противостоять попыткам Аргентины, которую возглавляла военная диктатура, захватить Фолклендские острова.

В результате настоящей войны, в которой участвовали корабли Королевского военно-морского флота Великобритании и погибли сотни военнослужащих, контроль над территориями в Южной Атлантике удалось сохранить. При этом военные действия во многом сплотили общество вокруг фигуры премьер-министра и обеспечили ей переизбрание на следующих выборах с рекордным результатом.

Битва в Южной Атлантике не была выиграна за счет игнорирования опасности или отрицания рисков. Этого добились мужчины и женщины, не питавшие иллюзий по поводу трудностей. Мы столкнулись с ними открыто и были полны решимости победить... Что действительно произошло, так это то, что теперь Великобритания снова не готова к тому, чтобы ею помыкали. Мы перестали быть отступающей нацией Маргарет Тэтчер премьер-министр Великобритании

Мир с коммунистами

© Член Политбюро ЦК КППС Михаил Горбачев и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер на встрече в Чекерсе, Великобритания, 16 декабря 1984 года

Долгое время Маргарет Тэтчер воспринималась одним из «ястребов» холодной войны. Само прозвище «железная леди» она получила в советской прессе еще в 1970-х годах, когда несмотря на разрядку критиковала политику СССР. Затем вместе с Рональдом Рейганом она стала вдохновителем нового витка эскалации, поддерживала размещение американских ракет средней дальности в Западной Европе и Стратегическую оборонную инициативу.

Вместе с тем после прихода к власти в СССР Михаила Горбачева ее позиция поменялась. Маргарет Тэтчер увидела в нем человека, «с которым можно иметь дело», который готов изменить советскую политику. Уже в 1985 году она посетила Советский Союз, став, опять же, первым из западных лидеров, кто приветствовал новое политическое мышление. А в 1988 году, за год до падения Берлинской стены, она заговорила о конце холодной войны.

Наша первая встреча в 1984 году положила начало отношениям, которые были порой сложными, не всегда ровными, но с обеих сторон серьезными и ответственными. Постепенно складывались и человеческие отношения, которые становились все более дружественными Михаил Горбачев, президент СССР

Уход с корабля

Слева направо: председатель Европейской комиссии Гастон Торн, премьер-министр Японии Дзэнко Судзуки, премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, президент США Рональд Рейган, президент Франции Франсуа Миттеран, канцлер ФРГ Гельмут Шмидт, премьер-министр Канады Пьер Эллиот Трюдо, премьер-министр Италии Джованни Спадолини и премьер-министр Бельгии Вильфрид Мартенс на саммите «Большой семерки» в Версале, Франция, 4 июня 1982 года

К концу 1980-х годов, когда кризис в экономике был преодолен, стала расти критика политики Маргарет Тэтчер, которая продолжала курс на неолиберальные экономические реформы. Теперь даже внутри ее партии стали больше обращать внимание на негативные стороны политики — рост числа малоимущих и неравенства британского общества.

В конце концов в 1990 году она сама приняла решение уйти в отставку, передав лидерство в партии и пост премьер-министра Джону Мейджору, который умеренно продолжал курс своей предшественницы еще целых семь лет.

Только в 1997 году после прихода к власти лейбористов завершилась 18-летняя история тэтчеризма, хотя и они полностью не отменили ее наследия и даже продолжали советоваться с «железной леди»

Однако со временем из-за проблем со здоровьем Маргарет Тэтчер пришлось отойти от политических дел. Она пережила несколько сердечных приступов. 85-летие бывшего премьер-министра прошло без ее собственного участия, она была вынуждена пропустить и торжественный обед в честь 60-летия правления Елизаветы II, а спустя год, 8 апреля 2013 года, скончалась в возрасте 87 лет. Похороны стали поистине масштабными, их сравнивали с прощанием с принцессой Дианой.

Мы потеряли великого лидера, великого премьера и великого представителя нации Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании (в 2010-2016 годах)

Наследие тэтчеризма

Само правление Маргарет Тэтчер стало рекордным для Великобритании во многих отношениях: первая женщина премьер-министр, самое долгое правление, победа на выборах три раза подряд. Для многих женщин-политиков ее лидерство стало вдохновением на их собственном пути во власть, ведь, по ее же словам, управляющая домом женщина может управлять и страной.

Часто можно услышать, как люди говорят: «Ну, посмотрите, она лучший человек в политике!» А я отвечаю: «О нет, гораздо лучше — она лучшая женщина» Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании

Даже ее оппоненты подчеркивали, с какой непреклонностью она проводила свою политику и защищала государственные интересы, стремясь сделать Великобританию действительно великой. А элементы тэтчеризма на рубеже XX-XXI веков стали разделять все больше политических сил по всему миру, даже ее противники-лейбористы.