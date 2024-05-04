Как сложилась судьба внебрачного сына Гитлера

Как известно, у Адольфа Гитлера не могло быть законных детей – в брак с Евой Браун он вступил лишь за день до самоубийства. Есть версия, что фюрер был бесплоден из-за анатомического дефекта. Однако после войны несколько человек заявили о том, что фюрер был их отцом. Самый известный предполагаемый сын Гитлера – француз Жан Лоре.

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Дитя войны

В 1981 году во Франции вышла сенсационная книга «Твоего отца звали… Адольф Гитлер». Её автор – Жан-Мари Лоре – объявил себя незаконнорожденным сыном немецкого фюрера. По словам Жана Лоре, долгие годы он не знал о своём происхождении, и только в 1948 году его мать Шарлотта Любжуа рассказала, кто был его отцом.

Шарлотта познакомилась с 27-летним немецким ефрейтором Адольфом Гитлером в 1916 году, когда ей было 17 лет. Гитлер, служивший посыльным при штабе полка, жил тогда в местечке Фурне-эн-Вепп в окрестностях Лилля (Французская Фландрия). Юная Шарлотта гостила там у друзей. Однажды она подошла к немецкому солдату, когда тот занимался живописью на лугу. Девушка немного знала немецкий, и постепенно между ней и Гитлером завязался роман. Подобная связь не была чем-то необычным на Западном фронте Первой мировой войны.

О встречах Гитлера с Любжуа знали сослуживцы, например, оставивший воспоминания лейтенант Видеман. Он утверждал, что Гитлер даже жил в доме отца Шарлотты, мясника по профессии.

Гитлер-художник очень редко изображал человеческие фигуры. Однако для своей любовницы он сделал исключение. На картине, ныне известной под названием «Шарлотта Любжуа», изображена девушка в наброшенном на голову красном платке с частично обнажённой грудью. Судя по изображению, она не была красавицей, а её лицо напоминало скорее цыганское, чем французское. По-видимому, в ту пору Адольф Гитлер не руководствовался при выборе женщин жёсткими расовыми критериями.

Шарлотта Любжуа рассказывала сыну, что её любовник обожал ораторствовать, произнося речи об истории Австрии и Германии. Однако француженка с трудом могла его понять. Полк Гитлера не стоял на месте, и, чтобы остаться с Адольфом, Шарлотта разъезжала по разным населённым пунктам Северной Франции. 30 сентября 1917 года, когда Гитлер получил отпуск и уехал, их связь прекратилась. Не исключено, что ефрейтор решил порвать с француженкой потому, что узнал о её беременности. Весной 1918 года Шарлотта родила сына, которого назвала Жан-Мари. Произошло это 18 или 25 марта в деревне Себонкур в Пикардии.

Судьба Жана-Мари

Сразу после рождения ребёнка Шарлотта оставила его на воспитание своим родителям, а сама уехала в Париж, где, вероятно, работала танцовщицей. В 1922 году она вышла замуж за литографа Клемана Лоре и уговорила его дать её сыну свою фамилию. Ребёнок, однако, оставался у бабушки с дедушкой, которые обращались с ним плохо. Когда они умерли, тётя Жана-Мари сумела устроить его усыновление состоятельной семьёй Фризон в городе Сен-Кантен.

Если Жан-Мари Лоре действительно являлся сыном Гитлера, то многие страхи фюрера относительно своего потомства были безосновательны. Есть свидетельства, что Гитлер не хотел иметь детей из-за инцухта в своей семье. Жан-Мари действительно не хватал звёзд с неба, его попытки заняться бизнесом провалились. Однако он успешно работал железнодорожником и обеспечивал себя и семью, в которой было девять детей.

В молодости «сын Гитлера» принимал участие во Второй мировой войне. В рядах французской армии он в 1940 году сражался против немцев в Арденнах, хотя уже тогда знал, что он сын какого-то «немецкого солдата».

Между Гитлером и Жаном-Мари Лоре существовало определённое, хотя и не бесспорное внешнее сходство. Чтобы подчеркнуть его, француз под конец жизни носил короткие усы. По-видимому, он вполне смирился со своим происхождением, хотя поначалу, как он рассказывал, слова матери повергли его в депрессию. Умер Жан-Мари Лоре в 1985 году.

Мнение учёных

Возможно, что Гитлер помнил о французской любовнице и после оккупации Франции приказал её отыскать. Свидетельство на этот счёт оставил камердинер фюрера Хайнц Линге.

Справедливость претензий Жана Лоре на право называться сыном Гитлера поддерживал немецкий историк Вернер Мазер. Он выяснил, что при немецкой оккупации Лоре о чём-то долго допрашивали в гестапо. При немцах Жан-Мари жил благополучно, не по статусу получив высокий пост поверенного в полиции Сен-Кантена.

Биогенетики Фридрих Фогель и Кристина Штеффенс из Гейдельбергского университета сравнили часть биологических признаков Гитлера и Жана-Мари и сочли, что отцовство «нельзя исключать». Два анализа ДНК, проведённые в 2009 и 2014 годах, не подтвердили биологическое отцовство Гитлера, но их результаты оспариваются.

Добавим, что помимо Жана-Мари Лоре у Гитлера могли быть и другие дети – как от французских женщин на войне, так и от довоенной любовницы Хильды Локамп. Американец из Индианы Вернер Шмедт называл себя сыном Гитлера и его племянницы Гели Раубаль. Кроме того, существует версия, что в рамках секретного проекта «Тор» семенем фюрера были искусственно оплодотворены 100 женщин из Германии и Норвегии – нацисты ожидали от них рождения «выдающегося» потомства.