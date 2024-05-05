Василий Блохин: за что главного палача в СССР лишили звания и наград

До сих пор доподлинно неизвестно точное количество исполнителей расстрельных приговоров, вынесенных в СССР в период правления Сталина (а среди палачей были и женщины!). По генерал-майору госбезопасности Василию Блохину, именуемому главным сталинским палачом, документально подтвержденных свидетельств побольше. Хотя и его «послужной список» в количественном отношении до сих пор так и не прояснен – утверждения о том, что Блохин за четверть века своей службы в ОГПУ – НКВД – МГБ СССР собственноручно убил свыше десяти тысяч приговоренных к смертной казни – фактически всего лишь гипотеза.

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Становление исполнителя

Испанский историк Хесус Эрнандес, написавший порядка 20 книг об истории Великой Отечественной войны, в одной из них рассказывает и о биографии Василия Блохина – на основе тех документальных источников, которые на сегодняшний день общедоступны. Испанский ежедневник «АВС» утверждает, что Блохин в 2010 году посмертно был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как «самый плодовитый палач», лично уничтоживший из наиболее предпочитаемого им «вальтера» около 20 тысяч человек.

Как писал Эрнандес, Блохин начал свою «расстрельную» карьеру в советских органах госбезопасности в 1921 году, пережил все сталинские ведомственные чистки. Чаще всего в ликвидационных актах использовал немецкий самозарядный пистолет Walter PPK – у этого оружия была меньшая отдача, чем у другого короткоствольного оружия. При таких масштабных акциях по последовательному, поточному уничтожению людей, в которых задействовали Блохина, для палача было немаловажным, чтобы у него поменьше уставала рука.

«Главный палач Сталина», как утверждал Хесус Эрнандес, был одним из основных истребителей в Осташковских расстрелах (весна 1940 года) военнослужащих польской армии. Блохин, по данным испанского историка, тогда уничтожал до 250 – 300 человек за ночь. Участие Василия Блохина в этих расстрелах впоследствии подтверждал и один из руководителей этой акции генерал-майор госбезопасности Дмитрий Токарев, он в этот период был временно исполяющим обязанности начальника УНКВД по Калининской области. В Интернете доступна оцифрованная видеоверсия допроса Токарева 90-х годов, где тот упоминает и о Блохине.

Что о нем говорил Берия

В протоколе допроса арестованного Лаврентия Берии, датированном 28 сентября 1953 года, тогдашний генпрокурор СССР Роман Руденко задавал подследственному в том числе и вопросы по поводу деятельности Василия Блохина – на «сталинского палача» собирали доказательства его вины в преступлениях. Руденко напирал на то, что Блохин обладал «серьезными антисоветскими связями с заговорщиками, в частности, с Генрихом Ягодой» (предшественником Берии на посту наркома НКВД). Берия отвечал, что «было что-то подобное», и даже обсуждался вопрос об аресте Блохина, да Сталин не дал: «хозяин» сказал, что такой человек как Блохин, выполняющий «черную работу» (приведение приговоров в исполнение), нужен на посту коменданта НКВД (потом – МГБ) СССР.

По словам Лаврентия Берии, когда он 15 марта 1953 года заступил на пост министра МВД СССР, то освободил Блохина от должности, поскольку тот на ней «засиделся» (официально Блохин был уволен «по болезни», и отправлен на пенсию с благодарностью за службу).

Лишенец

Менее чем через год после расстрела Лаврентия Берии, в конце ноября 1954 года, отставного генерал-майора Василия Блохина лишили звания и наград за «дискредитацию себя во время службы в органах госбезопасности». А наград у него было много – орден Ленина и два ордена Красного Знамени, ордена Трудового Красного Знамени и Отечественной войны, «Красной Звезды», «Знак Почета», два знака «Почетный работник ВЧК – ГПУ»… Через два месяца после этого 60-летний ветеран-палач умер.

Исследователь биографии Блохина историк Хесус Эрнандес писал, что опальный отставник, после смерти Сталина оказавшийся ненужным «органам», лишенный помимо звания и наград еще и персональной пенсии в 3150 рублей, в последние месяцы своей жизни сильно, до умопомрачения, пил, отчего, согласно официальной версии, и помер – злоупотребление спиртным спровоцировало инфаркт.

… Точное количество жертв, расстрелянных Василием Блохиным за все годы службы, весьма приблизительно, и, надо полагать, уже вряд ли когда будет установлено хотя бы с точностью до 100 человек: для этого необходимо перелопатить тысячи актов о приведении «расстрельных» приговоров в исполнение, начиная с 20-х и заканчивая 50-ми годами. Даже если все эти бумаги рассекречены, не факт, что данные документы на сегодняшний день полностью сохранились в архивах.