Новый рекорд по «планке» установила 58-летняя женщина

В этом году рекорд продолжительности пребывания в планке среди женщин был обновлен: его поставила бывшая учительница и заместитель директора на пенсии. Известно, что спортсменку зовут Доннаджан Уайлд, ей 58 лет. Так называемым планкингом она занимается до трех часов в день, но тренировки ради рекорда были примерно в два раза длиннее. А теперь предлагаем вспомнить, сколько вы сами можете простоять в планке, чтобы как следует удивиться: Доннаджан смогла продержаться 4 часа 30 минут и 11 секунд. И все это без поблажек — представители Книги рекордов Гиннесса строго следили, чтобы тело оставалось ровным.

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Сообщается, что Уайлд начала заниматься планкингом вынужденно, около 12 лет назад она получила травму запястья: врачи запретили ей бегать и поднимать тяжести. Несмотря на хроническую боль в кистях рук, женщина нашла возможность тренироваться. А со временем поняла, насколько это комфортный вид физических нагрузок — например, можно читать книгу. Своим источником спортсменка называет 12 внуков — все они пришли поддержать свою невероятно выносливую бабушку. В интервью Книге рекордов Доннаджан дала пару советов: