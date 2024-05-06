История жизни силачки Агафьи Завидной, единственной ученицы Ивана Поддубного

История знает немало силачей, которые поражали современников силой своих мышц и выполняли невероятные трюки. Но женщин среди таких атлетов совсем немного, а выдающихся, которые могли бы помериться силой с богатырями-мужчинами, и вовсе единицы. Имя Агафьи Завидной не слишком известно, хотя ее великий учитель, Иван Поддубный считал ее своей лучшей и единственной ученицей.

Агафья Завидная — личность очень необычная и даже ее появление на свет больше похоже на чудо. Родители силачки долгие годы пытались завести детей, но у них ничего не получалось. Ни врачи, ни знахари, ни молитвы не помогали и семья оставалась бездетной. Все изменилось в один момент — матери Агафьи было 30, а ее отцу уже за 60, когда у них один за другим начали рождаться малыши.

Завидная-старшая рожала по одному ребенку в год и всего на свет появилось 13 детей. К сожалению, выжили из них всего четверо, в том числе чудо-девочка Агафья. Старшая дочка, родившаяся в 1890 году, была самой рослой и крепкой из всех детей и уже в 12 лет выглядела как совершеннолетняя девица. Кроме того, Агафья была еще и хороша собой — от румяной, круглолицей и белокурой девочки приходилось пачками отгонять женихов. Впрочем, Агафья могла постоять за себя и сама — ребенок без проблем нокаутировал ударом крепкого кулака самых беспокойных и наглых воздыхателей.

Жили Завидные в украинской глубинке, в селе Сулицкое, возле небольшого городка Никополя, поэтому у девушки было два пути — посвятить себя крестьянской работе или стать горничной. Агафья выбрала второе и в 12 лет устроилась в гостиницу госпожи Юшковой.

© Старинная цирковая гиря

Хозяйка не могла нарадоваться новой горничной, старательной и исполнительной. Агафья была вежливой, трудолюбивой и чистоплотной, поэтому постояльцы отзывались о ней очень хорошо. Кроме этого, было у девушки еще одно важное достоинство — невероятная сила. При уборке номеров Завидная играючи двигала дубовую мебель, в том числе массивные шкафы и комоды вместе с их содержимым. Постепенно Агафью стали звать туда, где нужно было выполнить тяжелую физическую работу, и девушка всегда справлялась с ней лучше мужчин.

Именно в гостинице Юшковой рослую девушку и заметил остановившийся там проездом цирковой артист и спортсмен Иван Поддубный. Знакомство их не было романтической историей — оно связано с комическим моментом, который оброс подробностями и превратился в легенду.

Известно, что Поддубный, не имевший себе равных по силе в мире, был вынужден повсюду возить с собой особый, изготовленный на заказ инвентарь. Важной частью циркового оборудования труппы были тяжеленные гири, с которыми мог управиться только сам Иван.

При заселении в номера гири решили оставить во дворе гостиницы, здраво рассудив, что украсть их не получится. Но каково было удивление Поддубного, когда утром он выглянул в окно и увидел, как его гирями пытается жонглировать горничная Агафья. Техники девушке явно не хватало, зато силушки было с лихвой. Белокурая красотка, выполняющая невероятные силовые трюки, могла стать жемчужиной любого представления! Восхищенный увиденным богатырь тут же отправился договариваться сначала с самой девицей, а затем с ее родителями.

© Иван Поддубный

Идея отпустить несовершеннолетнюю дочь с заезжими циркачами не слишком понравилась родителям Агафьи, но репутация известного всей Европе артиста и его клятвенные заверения в благих намерениях сыграл свою роль. В итоге из Никополя Поддубный увез с собой новую, перспективную артистку цирка Агафью Завидную.

Сегодня принято раскручивать звезд, вкладывая в них силы, время и деньги, но раньше, когда ценились настоящие таланты, все было проще. Удивительная девушка Агафья стала знаменитостью мгновенно, после первых же выступлений на арене цирка.

Поддубный старался научить свою подопечную самым эффектным трюкам из своего репертуара и Завидная оказалась талантливой ученицей. Вскоре ее номера пользовались едва ли не большей популярностью, чем выступления ее учителя. Еще бы, увидеть красавицу, которая носит на плече рельсу с 8 мужчинами, хотели все без исключения.

Кроме силового экстрима преуспела Агафья и в любимом виде спорта Поддубного — борьбе. Одним из ее любимых номеров был поединок с вызванным из зала мужчиной-добровольцем. Стоит ли говорить о том, что Завидная никогда не проигрывала, а самые скептически настроенные крепыши оказывались посрамлены.

Несмотря на то, что силачка старалась бороться как можно аккуратнее, многие ее соперники оказывались так сильно помяты, что не могли уйти с арены без посторонней помощи. Сходилась в поединке Агафья и с профессионалами.

© Марина Лурс

Вот как современник описывает бой Завидной с сильнейшей женщиной России Мариной Лурс:

Марина попыталась «обнять» Агафью за талию с тем, чтобы поднять ту в воздух, но массивная Агафья не уступала Марине в силе и как будто вросла в землю. Дамы долго и упорно боролись, сцепившись в стойке и стараясь приподнять друг друга. Мощная Агафья стала «напрыгивать» на Марину, тесня и пытаясь завалить ту на спину. Под неописуемый шум и свист в зале Марина применила свой фирменный прием — в тот момент, когда Агафья подпрыгнула, Марина использовала инерцию тела соперницы, подалась вбок, развернулась и подмяла ее под себя, зафиксировав туше. Надо сказать, что зрелище плотного контакта двух мощных женских тел было в те времена диковинным. Говоря о Марине Лурс как о борце, надо отметить, что боролась она по-кошачьи «нежно» и «мягко», никогда не причиняя соперницам вреда…

В тот раз Агафья проиграла, но вовсе не из-за того, что ей не хватило силы — победа досталась более техничному и опытному противнику.

© Женщины-борцы. Начало XX века

К 17 годам Завидная превзошла своего великого учителя по физическим параметрам. Ее рост составил 190 см при весе 150 кг. При этом размер ноги Агафьи оставался 37, самым что ни на есть женским. Несмотря на физические данные, девушка не утратила своей миловидности и как магнит манила мужчин всех сословий и национальностей.

Многие кавалеры пытались делать Агафье дорогие подарки, осыпали золотыми монетами и заваливали цветами, но артистка оставалась равнодушной ко всем знакам внимания, посвящая все свое время любимой работе и изнуряющим тренировкам.

Когда Агафья Завидная стала соперничать по популярности с Поддубным, она внезапно разорвала контракт со своим наставником и ушла от него. До сих пор неизвестно, что стало причиной разрыва. Одни говорят о тщеславии девушки, которой надоело находиться в тени всемирно известного богатыря, другие утверждают, что Иван начал домогаться красавицы, оскорбив ее своим поведением.

© Девушки-борцы. Начало XX века

Агафья отправилась в «свободное плавание» и не хотела даже слышать о возвращении к Поддубному. Говорят, что артист сам приезжал к ней домой в Никополь в надежде на то, что девушка передумает, но Завидная оставалась непреклонной.

Силачка продолжила гастрольную деятельность в Российской Империи и Европе. Везде ее выступления собирали полные залы, принося Агафье деньги и славу. Возможно, что впереди Завидную ждала всемирная слава и богатство, но в ее жизнь вмешалась революция.

После прихода к власти большевиков о зарубежных гастролях пришлось забыть, а выступления в разоренной переворотом стране перестали приносить доход. Иногда Агафье и выступавшему с ней младшему брату приходилось брать плату едой, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме.

© Американская афиша с женщиной-атлетом. 1897 год

Кроме этого, гастрольные поездки стали небезопасными, так как по дорогам погрязшей в анархии бывшей империи слонялись многочисленные военные отряды неизвестной принадлежности и просто вооруженные шайки грабителей и мародеров.

Встреча с одним из таких отрядов и положила конец карьере известной силачки. История не сохранила деталей той роковой встречи в степях Украины, но точно известно, что вооруженный отряд попытался отобрать у маленькой труппы Завидной продукты и ценные вещи. Попытавшаяся защитить имущество Агафья получила удар саблей, который нанес ее здоровью непоправимый ущерб.

Оправившись от ранения, Агафья поселилась в Никополе и стала перебиваться случайными заработками. Но жить спокойной жизнью ей было не суждено. Один из страстных поклонников бывшей циркачки, сотрудник местной милиции по фамилии Шпонька, начал назойливо ухаживать за женщиной, не давая ей прохода.

Однажды, заявившись к объекту своей страсти в нетрезвом виде, он начал распускать руки, за что был повержен на землю одним ударом кулака. Оскорбленный Шпонька выхватил служебный револьвер и выстрелил в Завидную, нанеся ей опасное ранение.

Агафья выжила и после этой переделки, но оправиться полностью уже не смогла. Бывшая женщина-богатырь с трудом передвигалась и ей требовался постоянный квалифицированный уход. Друзья помогли ей получить место в одном из морских санаториев Грузии, где Завидная провела несколько месяцев. Ей стало немного лучше и чтобы продолжить лечение женщина переехала в Ленинград.

В Северной столице Агафье выхлопотали крошечную квартиру, где она ютилась, нередко голодая и страдая от холода. Операции, которые должны были вернуть женщине здоровье, оказывались неудачными и во время одной из них Завидная умерла. Единственная ученица великого Ивана Поддубного покинула этот мир в 1935 году, когда ей было всего 50 лет.