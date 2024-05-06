Десять лет истории науки: яркая и короткая жизнь харьковского химика

Сегодня российская химия отмечает день рождения очень яркого ученого, к сожалению, прожившего очень короткую жизнь, оборвавшуюся на пике. Жизнь Александра Павловича Эльтекова, родившегося 6 мая 1846 года в Брянске, чем-то напоминает «комету» еще одного сына Павла, Антона Чехова – яркий ранний талант, быстрый подъем и гибель от туберкулеза в Ялте еще до 50-летнего юбилея. Правда, Эльтеков прожил на 4 года больше. Этот материал рубрики выходит в партнерстве с новым проектом "Виртуальный музей химии", созданном ИОНХ РАН.

Учиться Эльтеков поехал в Харьковскую губернию, окончив там сначала гимназию, а затем – университет. Юноша решил остаться в своей alma mater, получив стипендию для подготовки к профессорскому званию.

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Свою диссертацию Эльтеков готовил 10 лет – с 1874 по 1884 годы. Его работа «Материалы по вопросу о молекулярных перемещениях между углеводородами ряда этилена и между предельными спиртами» оказалась настолько высокого уровня, что факультет ходатайствовал о том, чтобы присудить ему не магистерскую, а сразу же докторскую степень. И это неудивительно: за время работы над диссертацией молодой химик уже сумел оставить свой вклад в истории химии. Еще до получения стипендии он получил окись этилена (наряду с ожидаемым этиленгликолем) из бромистого этилена при действии на него воды в присутствии окиси свинца.

В 1877 году он показал, что спирты, содержащие гидроксильную группу у двойной связи, превращаются в альдегиды или кетоны. В 1880 году это же независимо от него откроет Эмиль Эрленмейер, и теперь это правило именуется правилом Эльтекова-Эрленмейера (хотя встречается и самостоятельно «правило Эльтекова» и «правило Эрленмейера»). Тогда же он разработал метод определения положения двойной связи в олефинах.

В 1878 году он открыл реакцию алкилирования олефинов галагенопроизводными жирного ряда с участием окислов цинка и магния. Оказалось, что годом раньше такую же работу в лаборатории Александра Бутлерова выполнила выполнила (под руководством великого химика) первая российская женщина-химик Юлия Лермонтова. В ответном материале на публикацию Эльтекова в Журнале Российского Физико-Химического общества Бутлеров писал: «при таком совпадении моей мысли с результатами г-на Эльтекова понятно, что и опыты его совпали с проводившимися в моей лаборатории, начатыми около года тому назад Ю.В.Лермонтовой». В результате появилась реакция Бутлерова – Лермонтова – Эльтекова, правда, в ХХ-XXI веке фамилия Лермонтовой из названия выпала.

А еще в том же году Эльтеков открыл реакцию получения альдегидов и кетонов нагреванием соответствующих α- и β-дибромалканов с водой в присутствии оксида свинца. Последнюю стадию этой реакции – превращение α-гликолей в карбонильные соединения – сейчас называют перегруппировкой Эльтекова.

Такой уровень научного мастерства привел к тому, что Бутлеров пригласил Эльтекова к себе в Петербург. Но, видимо, туберкулез уже давал себя знать, а сырой Питер для этой болезни – не самое лучшее место. Он остался профессором в Харькове, затем – профессором в Киевском университете, спасался от туберкулеза в Ялте, но… Бациллу туберкулеза Роберт Кох уже успел открыть, однако до создания стрептомицина Зельманом Ваксманом оставалось еще полвека…