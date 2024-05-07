100-летний барабанщик раскрыл секрет долголетия

100-летний барабанщик из США назвал занятие любимым делом секретом долголетия. Об этом сообщает People.

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«Не ждите, пока вы состаритесь, чтобы жить жизнь и заниматься тем, что любите», — раскрыл секрет долгой жизни барабанщик Роджер Вонсон на праздновании юбилея.

На вечеринке, организованной для него в доме престарелых, Вонсон выступил со своей музыкальной группой The Current Voltance. Он создал ее с другими жителями и сотрудниками пансионата. В группе Вонсон играет не только на барабанах, но и на саксофоне.

На праздновании он также дал несколько советов младшему поколению. Вонсон отметил, что всего должно быть в меру, а сила позитивного мышления, по его мнению, может укрепить иммунитет. Он объяснил, что сочувствовать и сострадать другим необходимо, чтобы строить с ними здоровые отношения. Кроме того, Вонсон предостерег гостей от необдуманных слов и действий: «Будьте осторожны с тем, что говорите окружающим, потому что, как только что-то будет сделано или сказано, вы не сможете взять это обратно».

Вонсон до пенсии работал инженером, но уже тогда увлекался музыкой. В 1930-х годах он играл в джазовых и свинг-группах. В его барабанной установке до сих пор стоит первая тарелка Zildjian. Узнав об этом, эта компания по производству музыкальных инструментов подарила Вонсону подписанную памятную тарелку.

Ранее сообщалось, что 110-летний автомеханик назвал секретом долголетия молоко. Он никогда не придерживался диет и не занимался спортом.