Достояние эпохи. В чем секрет популярности легендарных дикторов советского времени?

7 мая в России, Беларуси и других странах постсоветского пространства отмечается День радио, телевидения и связи. В честь этого праздника рассказываем о легендарных дикторах радио и телевидения – людях, которых знала и любила вся страна.

© Shutterstock/FOTODOM

Почему же их популярность столь зашкаливала? Все начиналось с того, что еще в 1920-х годах радио, как достояние технического прогресса, оказалось на пике моды. Прикоснуться к волшебству передачи звука на расстоянии было по силам многим: при вузах, школах, домах культуры и клубах действовали радиокружки, где энтузиасты кустарным способом собирали приемники, передатчики и выходили в эфир, общаясь с такими же радиолюбителями в любой точке страны.

Одновременно с этим с 1924 года существовало регулярное Всесоюзное радиовещание («широковещание»). С его помощью через домашние радиоприемники и уличные ретрансляторы вся страна получала информацию о самых важных событиях в государстве. В программе были трансляции партийных съездов, конференций и других самых важных событий в стране. А также образовательные программы и передачи из национальных республик. Всесоюзное радио казалось тогда олицетворением власти в стране, а дикторы – почти небожителями.

Самым известным диктором в Советском Союзе был Юрий Левитан. Его голос знал каждый житель страны. Левитан был диктором Всесоюзного радио с 1931 года, а с 1934 года по личному распоряжению Сталина диктор стал «главным голосом» Советского Союза. Это неофициальное звание осталось с ним до конца жизни.

Несколько десятилетий все важнейшие страницы истории СССР были неразрывно связаны с голосом Левитана. Когда началась Великая Отечественная война, ни у кого не было сомнений в том, кто должен читать сводки Совинформбюро и приказы Сталина.

Впрочем, о том, кем был Левитан для Союза во время войны с Третьим рейхом, знают практически все. Не зря существовала легенда, будто Адольф Гитлер считал его своим главным врагом. И именно Юрию Левитану было доверено на всю страну сообщить о взятии Берлина и о Победе.

После войны он еще почти 40 лет работал на радио, читал правительственные заявления, вел репортажи с похорон Сталина, о визите в СССР Ричарда Никсона и первым сообщил о полете Юрия Гагарина в космос.

Карьера Вадима Синявского на Всесоюзном радио началась в 1924 году, то есть даже раньше, чем в эфире впервые зазвучал голос Левитана. Именно Синявский стоял у самых истоков вещания. Но поначалу он вел в основном спортивные программы: «Утреннюю гимнастику», читал спортивные новости, а также провел первый радиорепортаж с футбольного матча, где играли сборные команды из Москвы и Украины.

Вадима Синявского очень любили за то, что он стал основоположником спортивного радиорепортажа и позволил радиослушателям почувствовать накал спортивных страстей и атмосферу сотен матчей и состязаний во всех видах спорта. В том числе он комментировал самый первый зарубежный футбольный матч, который состоялся между сборными СССР и Турции.

Во время Великой Отечественной войны Вадим Синявский работал военным корреспондентом и вел радиорепортажи прямо с фронта. За героизм получил три ордена и три медали. При обороне Севастополя был ранен и потерял глаз, но уже в 1944 году вернулся к работе и вновь вел спортивные репортажи с мест событий. А 2 мая 1949 года, когда началась эпоха телевидения, ему было доверено провести первый в истории отечественного футбола телевизионный репортаж, положив начало этому жанру.

Когда телевидение вошло в жизнь советских людей, дикторы Центрального ТВ стали не менее популярны, чем радиоведущие. Отношение к ним было теплым, почти родственным. Чтобы понять это, достаточно вспомнить, что просмотр телевизора был одним из самых любимых развлечений, которого все ждали в конце рабочего дня. Телевидение было основным источником не только свежей информации, но и новых позитивных впечатлений.

Диктор Игорь Кириллов, который пришел на телевидение в конце 1950-х, для миллионов стал настоящим символом советской эпохи. Красивый, подтянутый, требовательный к себе, он более 30 лет вел на Центральном телевидении информационную программу «Время», став ее лицом.

Он ориентировался в своей работе на Юрия Левитана, который в то время все еще был главным радиоголосом страны. Но молодой Кириллов нашел собственную уникальную манеру общения с телезрителями – сдержанную, но доверительную. Его фирменный баритон узнавали с первых слов, и до сих пор многие помнят его голос. По телевидению именно Кириллов сообщил о запуске первого искусственного спутника Земли и о полете в космос Юрия Гагарина (в радиоэфире это сделал Юрий Левитан).

Многие годы Игорь Кириллов в паре с диктором Анной Шатиловой озвучивал трансляцию парадов на Красной площади. Также его голос наряду с боем курантов был неотъемлемой частью новогодних праздников. Он зачитывал от имени руководства СССР новогодние обращения к жителям страны. В 2001 году он удостоился почетного титула «Человек-эпоха».

Также Игорь Кириллов вел программы на радио, его часто приглашали в документальное кино и в озвучку. Записи голоса Игоря Кириллова можно услышать в песнях «Russians» Стинга, «I Want You Now» и «To Have and To Hold» группы Depeche Mode.

Народная артистка РСФСР Анна Шатилова начинала свою карьеру не на телевидении, а на радио. Еще студенткой физико-математического факультета она приняла участие в конкурсе. Из 500 человек «главный голос страны» радиоведущий Юрий Левитан выбрал ее и еще четверых кандидатов и лично стал их наставником. В 1962 году Анна Шатилова перешла на Центральное телевидение СССР, где проработала более 30 лет, и стала одним из основных дикторов страны и эталоном для следующих поколений дикторов.

Она вела ежедневную новостную программу «Время». А также «Голубой огонек» – развлекательную музыкальную передачу, которую вся страна смотрела каждый Новый год, сразу после боя курантов. Также совместно с Игорем Кирилловым Шатилова вела трансляции парадов и демонстраций на Красной площади и других крупных государственных событий. В эфире работала до 1995 года. Но даже после того, как Анна Шатилова перестала работать в кадре, она продолжала числиться в штате Первого канала и вести крупнейшие праздничные концерты страны.

В 2020 году в паре с Игорем Кирилловым Анна Шатилова озвучила отреставрированную версию Парада Победы 1945 года. Также она стала одним из двух ведущих праздничного концерта, посвященного 60-летию Государственного Кремлевского дворца, который прошел 23 января 2022 года.

Сейчас легенде отечественного ТВ 85 лет, она до сих пор занимается общественной деятельностью и входит в совет проекта «Московское долголетие».

Этот удивительный телеведущий никогда не мечтал быть лицом советского ТВ. Юрий Сенкевич занимался серьезной наукой, был военным врачом, год провел в Антарктиде, совершил множество других путешествий и в качестве врача-исследователя даже планировал полететь в космос. Но сложилось иначе.

Сперва в качестве приглашенного гостя, а потом и в качестве ведущего Юрий Сенкевич был приглашен в телепередачу «Клуб кинопутешествий». Эту программу он вел целых 30 лет.

Каждое воскресенье, за исключением тех дней, когда он отправлялся в экспедиции, Сенкевич рассказывал с экрана о разных странах, обычаях населяющих их народов, о своих экспедициях и экстремальных приключениях. Он показывал фрагменты видео, снятые на краю земли. А также общался с известными путешественниками, которые приносили в эфир свои впечатления и удивительные истории. Для советских людей, которые могли путешествовать только в пределах своей страны, «Клуб кинопутешествий» был настоящим окном в мир дальних странствий и приключений.

Передача была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как старейшая на российском телевидении. Она выходила в эфир еженедельно в течение 43-х лет и закрылась только после смерти Юрия Сенкевича в 2003 году.

Эта телеведущая запомнилась зрителям в первую очередь своей сердечной интонацией. Мало кто знает, что в детстве у нее было совсем другое имя – Алевтина Торсонс. Но, пережив блокаду Ленинграда и став взрослее, она поменяла фамилию отца-шведа на материнскую – Леонтьева. Имя девушка также выбрала себе сама.

Она переехала в Москву, в 1948 году окончила оперно-драматическую студию имени Станиславского при МХАТе. На телевидение она пришла в 1954 году. Начинала с помощницы режиссера, потом успешно прошла конкурс на должность диктора ТВ и с тех пор работала в кадре. Пик ее славы пришелся на конец 1960-х – начало 1970-х годов. Легендарная тетя Валя многие годы вела популярные детские телепередачи «В гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши», «Умелые руки», «Будильник». Без нее не обходился ни один выпуск праздничного «Голубого огонька».

Но главной в ее жизни стала программа «От всей души». Это была первая в СССР «поисковая» телепередача, соединявшая разлучившихся и потерявших друг друга из виду близких людей. За их историями, звучащими с экранов, следили со слезами на глазах миллионы советских людей. И во многом успех программы обеспечивала ее ведущая Валентина Леонтьева. Сама пережившая войну и блокаду, она находила настолько проникновенные интонации для героев своих программ, что оторваться было невозможно.

В 2000 году Леонтьева получила премию «ТЭФИ» в номинации «За личный вклад в развитие отечественного телевидения». В 2006 году о ней был снят документальный фильм «Валентина Леонтьева. Жизнь после славы».

Ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов впервые появился на ТВ в конце 60-х. Тогда он был аспирантом биофака МГУ.

Бархатный голос, мягкая интонация и улыбка – эта особенная манера держаться в кадре сделала Николая Дроздова одним из самых любимых советских телеведущих. А его огромная любовь к животным подкупала с первой минуты: он мог с нежностью говорить даже о пауках и змеях!

Конечно, Николай Дроздов был в первую очередь ученым, и только потом телеведущим. Зоолог, доктор биологических наук, он объездил десятки стран, побывал на двух полюсах планеты, совершил восхождение на Эльбрус. Увлекательные истории о животных, которых он изучал в своих экспедициях, телеведущий рассказывал в телеэфире, демонстрируя видеоматериалы, снятые там. А частенько притаскивал в эфир и самих представителей фауны.

Помимо легендарной передачи «В мире животных», которую Дроздов вел до 2019 года, ученый участвовал во множестве телевизионных проектов – как натуралист и знаток природы. Он автор более 200 научных исследований. Сейчас ему 86 лет, и он занят выпуском своей новой книги об Австралии.

Звезда телеэфира СССР и всенародная любимица Светлана Жильцова окончила Институт иностранных языков им. Мориса Тореза. На четвертом курсе приняла участие в конкурсе на роль диктора-переводчика в совместном проекте телевидения СССР и Канады. Девушка победила. Так и началась ее карьера на телевидении. Однако первое время она лишь читала программу передач. Помог случай: ей пришлось срочно подменить в прямом эфире коллегу, которая почувствовала себя плохо. После этого Жильцовой доверили вести многие детские, молодежные и музыкальные программы.

Наиболее знаменитой она стала как ведущая программы КВН, которую Жильцова начала вести еще до появления на ТВ ее соведущего Александра Маслякова, с именем которого теперь прочно ассоциируется эта программа. Целых 10 лет они вели КВН вместе. Передача транслировалась в прямом эфире, это требовало от ведущих импровизации и мастерства. Пара смотрелась так органично, что многие зрители были уверены, что они муж и жена.

После закрытия программы КВН Светлана Жильцова вела «Утреннюю почту», программы «По вашим письмам», «Голубой огонек», «Песня года» и другие передачи и концерты. Дважды она подолгу работала в Японии, где вела программы о русском языке. После ухода из эфира в 1993 году начала преподавать в Высшей национальной Школе телевидения. Сейчас Светлана Жильцова на пенсии, ей 87 лет.

Выдающийся физик, просветитель Петр Капица – автор и бессменный ведущий программы «Очевидное-невероятное». Он запомнился миллионам телезрителей своим умением доступно и увлекательно рассказывать о сложных научных проблемах.

В своей авторской программе он рассказывал о технических и научных достижениях, рассуждал о загадках природы, будил воображение и в целом – преподносил науку как невероятно красивый, яркий мир, от которого дух захватывает. Никто не знает, сколько молодых людей в нашей стране связали свою жизнь с наукой благодаря этим программам, увиденным в детстве, сколько будущих первооткрывателей и блестящих ученых воспитал Сергей Капица, сам того не ведая.

Его авторская программа «Очевидное-невероятное» выходила с февраля 1973 года без малого 40 лет, за что ее ведущий вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Интересно, что Сергей Капица никогда не заучивал текст перед записью и не прибегал к помощи суфлеров. «Ясная голова и заранее продуманные тезисы – вот с чем нужно приходить в студию», – говорил телеведущий. За создание своей программы Сергей Капица получил Государственную премию СССР, а за вклад в популяризацию науки он был удостоен премии ЮНЕСКО и почетной награды РАН.

Часто можно услышать, что люди в СССР воспринимали дикторов Центрального ТВ как очень хороших знакомых. Отношение к ним было теплым, почти родственным. И это действительно так. Чтобы понять это, достаточно вспомнить, что просмотр телевизора был одним из самых любимых развлечений, которого все ждали в конце рабочего дня. Телевидение было основным источником свежей информации и новых позитивных впечатлений. Вплоть до середины 1980-х у телевизора еще собирались всей семьей. Люди были признательны ведущим за те эмоции, которые дарил им ежедневный просмотр телепрограмм. Телезрители так привыкали каждый день видеть на экране одних и тех же телеведущих, что воспринимали их, как важную часть своей жизни. Тем более что манера вести эфир была во времена СССР куда более сердечной, чем это принято сейчас. Не удивительно, что телеведущие советского времени стали настоящим достоянием эпохи.