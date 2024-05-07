Реальная история: в ком Джоан Роулинг увидела сестер-волшебниц Блэк для книг о Гарри Поттере

В волшебном мире, созданном Джоан Роулинг, семейство Блэк олицетворяет идею чистоты крови, высокомерия и темной магии. Однако история трех сестёр Блэк, Беллатрисы, Нарциссы и Андромеды, имеет свои корни в реальности. Прототипами для этого семейства послужили три британские аристократки: Джессика, Юнити и Диана Митфорд. Их история полна драматизма, идеологических конфликтов и семейных ссор.

Прототипы сестер Блэк

Реальные сёстры Митфорд разделяли, как и сёстры Блэк, общее происхождение и аристократические корни, но их жизненные пути разошлись из-за разногласий в политических взглядах. Каждая из сестер представляла уникальный взгляд на мир, и их истории были полны ярких и противоречивых деталей, что привлекло внимание Роулинг.

Джессика — Андромеда

Джессика Митфорд, известная своими радикальными взглядами, сбежала из Англии в 19 лет, отказавшись от своего аристократического происхождения и став пламенной сторонницей социализма. Подобно Андромеде Блэк, которая отвернулась от своих родных ради любви к маглу, Джессика разорвала связь со своей семьёй ради своих идеалов. Ее жизнь была наполнена борьбой за гражданские права и борьбой с расизмом, что привело к разрыву со многими членами семьи.

Юнити — Беллатриса

Юнити Митфорд — одна из самых противоречивых фигур в семье, известная своей фанатичной привязанностью к нацистской идеологии и дружбой с Адольфом Гитлером. Подобно Беллатрисе Лестрейндж, она слепо верила в идеалы, которые казались ей правильными, несмотря на их разрушительность. Ее убеждения привели к тому, что она стала изгоем даже среди своих близких.

Диана — Нарцисса

Диана Митфорд воплощала холодную элегантность и верность традиционным ценностям. Подобно Нарциссе Малфой, она вышла замуж за одного из самых влиятельных и противоречивых мужчин своего времени, Освальда Мосли, лидера британских фашистов. Диана оставалась верна своим взглядам, несмотря на общественное осуждение, точно так же, как и Нарцисса — она защищала свою семью любой ценой.

Отношения между сестрами

Как и сестры Блэк, Джессика, Юнити и Диана были неразрывно связаны кровными узами, но их идеологические и политические разногласия привели к неизбежным конфликтам. Джессика и Юнити не общались из-за противоречивых политических взглядов, а Диана стояла в стороне, сохраняя свою позицию. Эта драматичная история семьи, полной противоречий, разочарований и сложных отношений, стала ярким примером того, как даже самые близкие родственники могут оказаться на противоположных сторонах баррикад.

Именно эта драматичная и реальная история легла в основу семейства Блэк, которое, несмотря на свою вымышленную природу, олицетворяет вечную борьбу между преданностью семье и поиском собственного пути.