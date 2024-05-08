Главный телохранитель Берии: что не так с биографией Рафаэля Саркисова

После того, как был арестован Лаврентий Берия, наступила очередь и людей из его ближайшего окружения. Среди тех, кто оказался в тюрьме вслед за некогда всесильным наркомом госбезопасности, был и Рафаэль Семенович Саркисов (Саркисян). Долгие годы он был одним из самых доверенных лиц Лаврентия Павловича, а потому имя этого человека окружено множеством тайн, несостыковок, и, возможно, прямых наветов.

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Был ли Саркисов родственником Микояна?

О факте родства Рафаэля Саркисова и наркома Микояна заявил разведчик, автор известнейших мемуаров П.А. Судоплатов. Он утверждал, что этому родству Саркисов был обязан и карьерным ростом и условно-досрочным освобождением из тюрьмы в 1960 году. Тем не менее никаких официальных свидетельств о родстве этих двух выходцев с Кавказа не существует.

Был ли Саркисов личным шофером Берии?

Ряд источников утверждают, что был. В частности, об этом заявляет в своем интервью историческому журналу «Родина» полковник в отставке, ветеран КГБ Иван Малиновский с 1946 по 1953 год служивший в охране Берии. О Саркисове Малиновский говорит так:

«Охраняемый особого внимания на нас не обращал, для поручений у него имелся Саркисов. Они ведь двадцать лет провели бок о бок, Рафаэль Семенович еще в тридцатые годы начинал личным водителем у Берии в наркомате внутренних дел, пользовался его большим доверием».

Однако, согласно справочнику «Кадровый состав НКВД 1935—1939», Рафаэль Саркисов шофером ни во внутренней тюрьме НКВД, ни лично у Берии никогда не служил. В органах он с 1932 года, начинал службу сотрудником оперотряда. Начальником охраны Берии выходец из рабочей семьи города Гянджа (Азербайджан) Рафаэль Саркисян стал в 1941 году.

Был ли Саркисов сводником Берии

Вот с этим вопросом все довольно понятно. Строго говоря, ни сам Берия, ни Саркисов не отрицают того факта, что Рафаэль Семенович доставлял наркому девушек и женщин. Но истинные масштабы и формы этой деятельности, вероятно, так и останутся неизвестными.

В протоколе допроса Берии от 8 июля 1953 года есть такие строки:

«Вопрос. В своих показаниях Саркисов говорит, что он исполнял роль сводника. Так ли это? Ответ. Кое-что было, не стану отрицать».

На другом допросе Берия признавался в том, что высматривал женщин, проезжая по Москве в автомобиле. Если женщина ему навилась, он отправлял Саркисова или его зама проследить за ней, узнать, кто такая, и в случае ее согласия, доставить к нему на квартиру.

Саркисов на допросе 1 июля 1953 года вполне подтверждает это и приводит множество подробностей «морального разложения» Берии, в числе которых и изнасилования, и принуждения к аборту, и лечение от венерической болезни. На этом же допросе Саркисов утверждает, что по приказу Берии составил список случайных и неслучайных наложниц наркома, в котором 25 или 27 имен и номеров телефонов.

Впоследствии стараниями противников Берии, список жертв сексуальной агрессии главы КГБ разросся до 750 имен. Всем им Саркисов по окончании свидания подносил, по приказу Берии, букет роз.

Историк РАН Юрий Жуков сомневается в достоверности этих сведений, полагая, что за девочками из окна автомобиля охотился сам Саркисов. Больше того, Жуков заявляет, что в архивах КГБ есть донос на Саркисова, в котором говорится об этом. Сохранилась злая резолюция Берии, приказывавшего прекратить непотребства. Очень может быть, что Берия был и в самом деле охоч до женского пола, но имеются совершенно неоспоримые свидетельства того, что этот человек очень много работал. Практически, 18-20 часов в сутки. Вряд ли при таком графике найдется время на 750 наложниц.

Что же до Саркисова, то он, по словам полковника МГБ Федора Шубнякова, с 1947 года регулярно «стучал» на своего шефа министру госбезопасности Абакумову.

Вряд ли в наши дни есть возможность установить, сколько же правды содержится в доносах и протоколах допросов, поскольку, совершенно очевидно, все эти свидетельства призваны, прежде всего, обелить и вывести из-под удара себя, и попутно насолить шефу.

Когда умер Саркисов?

Еще более запутанной выглядит история последних лет Саркисова. В 1953 году он был арестован и осужден по официальной формулировке «за измену Родине». В тюрьме, по некоторым сведениям, работал на мебельной фабрике, показал себя исполнительным работником и хорошим общественником. Однако, вскорости сошел с ума. Был признан инвалидом и освобожден условно-досрочно. По одним сведениям, это произошло в 1960 году, а в 1961 он умер. По другим данным, освободили Саркисова лишь в 1964 году.

В одном все источники сходятся – имени Саркисова среди реабилитированных нет, поскольку его участие в преступлениях тоталитарного режима считается доказанным.