Неизвестный «отец» АК-47: что создал конструктор Александр Зайцев

В 1949 году легендарный автомат АК-47 был принят на вооружение в Советском Союзе. Создатели оружия подали списки на представление к государственной награде, однако Сталинскую премию получил только один человек – сам Михаил Калашников. Его главный помощник навсегда остался в тени всемирно известного конструктора. Заслуги Александра Зайцева долгое время не афишировались даже его коллегами.

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Герой войны

Александр Зайцев родился 1924 году в деревне Ямново Ковровского уезда Владимирской губернии. Его отец, как и большинство крестьян, занимался не только земледелием. Он освоил валяльный промысел, чтобы обеспечить своей семье достаточный уровень жизни. Семейство было большим – шестеро детей. После смерти отца в 1930-х годах поднимать детей в одиночку была вынуждена мать Елена Алексеевна. После окончания школы в 1939 году Александр поступил в Ковровский механический техникум по специальности «ремонт и обслуживание путевых и строительных машин». В начале 1943 года он получил диплом и направление на работу в Карелию, где должен был трудиться в железнодорожных мастерских Кандалакши. Однако главной целью Александра Зайцева было попасть на фронт и с оружием в руках защищать родину. Вместе с бывшими однокурсниками он подал прошение о зачислении в армию. Вплоть до 9 мая 1945 года Зайцев служил радистом в Заполярье, ходил в разведку, зимой преодолевал опасные длинные переходы на лыжах, трижды был ранен и проходил длительное восстановление в госпитале. После окончания Великой Отечественной войны служба для него не закончилась: Зайцева отправили на Дальний Восток, где он принимал участие в боевых действиях против Квантунской армии.

Секретная разработка

Из армии Александр Зайцев демобилизовался весной 1946 года, приехал в Ковров и поступил на работу в отдел главного конструктора Ковровского оружейно-пулеметного завода. Через полгода сюда направили Михаила Калашникова для изготовления опытных образцов автомата и подготовки их к полигонным испытаниям. Первоначальные испытания оружия руководство сочло неудовлетворительными: возникли сомнения, стоит ли вообще пытаться усовершенствовать автомат. И все же в помощь Калашникову организовали группу конструкторов и технологов, руководителем которой по рекомендации главного конструктора был назначен Александр Зайцев. Впоследствии он вспоминал, что Михаил Калашников из-за недостатка времени сомневался в успехе, но ему удалось склонить коллегу к основательной переработке уже существующего образца. В это время Зайцев становится «правой рукой» Калашникова, берет на себя значительную часть работы и составляет подавляющее большинство чертежей. В 1948 году прошли испытания на полигоне в Ижевске, и оружие получило утверждение на серию. Правда, Александр Зайцев предпочел вернуться в родной Ковров и продолжил трудиться на уже знакомом ему заводе, вместо того чтобы переехать вместе с Михаилом Калашниковым.

Подвела фамилия

На следующий год автомат, получивший название «АК-47» был принят на вооружение в Советской армии. Михаил Калашников получил Сталинскую премию первой степени. Имени Александра Зайцева даже не оказалось в наградном документе, хотя он тоже приезжал в Москву с подачей списков. Более того, изначально оружие планировалось назвать «автомат Калашникова-Зайцева», однако такой вариант показался руководству несерьезным. Зять Зайцева, Виктор Баранов, вспоминал, что наградные списки утверждал чиновник, которому ужасно не понравилась фамилия Александра Алексеевича.

«Автомат — грозное современное оружие. Как это в его названии будет фигурировать Зайцев? Это значит «зайчик»? Несерьезно. Вот «калаш» — это да!», – сказал он.

Так судьбу премии решила нелепая случайность, и Александр Зайцев за свой труд не получил признания от государства. Михаил Калашников, напротив, стал главной оружейной «звездой» эпохи.

В 1967 году пути Калашникова и Зайцева снова пересеклись. Главное артиллерийское управление выдало задание на разработку нового автомата под вновь спроектированный боевой малокалиберный патрон 5,45x39 мм с уменьшенным импульсом отдачи. Испытания прошли на Алабинском полигоне и в Забайкалье. По их итогам в финал вышли два автомата —АК-47 и СА-006, созданный тремя конструкторами из Коврова: Константиновым, Гараниным и Зайцевым. По многим показателям СА-006 показал себя лучше, и после испытаний было принято решение поставить на производство оба автомата. Автомат Калашникова собирались производить в Ижевске, а коллективное изобретение ковровских оружейников – в Туле. Увы, осуществить этот план помешали немыслимые траты на переоснащение уже налаженного производства. В результате Военно-промышленная комиссия приняла на вооружение все тот же «калаш», и работа Зайцева была отложена до лучших времен. Вернувшись домой, конструктор с досадой сообщил близким:

«Мы проиграли, потому что наш автомат – оружие XXI века».

Несмотря на череду неудач с признанием его трудов, Александр Зайцев не утратил интереса к работе и пользовался уважением среди сослуживцев. По воспоминаниям сотрудников, он был очень демократичным руководителем конструкторского бюро, ценил мнение каждого, но в то же время главную ответственность за успех или провал разработок неизменно брал на себя. За время его работы в должности начальника коллектив участвовал в конкурсе на укороченный вариант автомата со складывающимся прикладом (АКСУ), велись работы по модернизации РПГ-7, была разработана установка под автомат Калашникова для оснащения старых позиций на границе с Китаем. Александр Зайцев сконструировал пусковую установку к системе «Туча», предназначенную для запуска дымовых завес с объекта бронетанковой техники. Под его руководством создали радиолокационное устройство «Фара» для пулеметов: оно позволяло в ночное время различать движущиеся предметы и подавать звуковой сигнал прямо в наушники стрелка.