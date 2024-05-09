Что стало с безногим братом Владимира Ленина

Младший брат первого лидера первого в мире советского государства не занимал видного места в официальной лениниане. Однако в его биографии было много примечательных и даже парадоксальных фактов.

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Врач и революционер

До революции брат Владимира Ульянова-Ленина, Дмитрий, который был младше будущего лидера большевиков на 4 года, начав учиться на медфакультете Московского университета, участвовал в подпольном революционном движении, не раз был арестован, год провел в тюрьме, был выслан в Тулу, жил под полицейским надзором. Доучиваться на медика ему пришлось в Дерпте (ныне Тарту).

По данным севастопольского историко-литературного справочника, в Первую мировую Дмитрия Ульянова мобилизовали для работы в местном госпитале, потом он служил врачом в Одессе, на Румынском фронте. После Октябрьского переворота младший брат Ленина работал в ревкоме Евпатории и Таврическом комитете РСДРП (б). Историк Сергей Волков считает, что в том числе и с полного одобрения этого члена Крымского обкома и ревкома (1920 – 1921 год) на полуострове происходили массовые зверства большевиков, которыми руководили Бела Кун и Розалия Землячка. Впрочем, коллега Волкова, историк Вячеслав Зарубин причастность Дмитрия Ульянова к красному террору опровергает – по документам, Ульянов-младший «всего лишь» был одним из членов «тройки», рассматривавшей вопросы политической благонадежности сотрудников Таврического университета. Но там в отношении подсудимых расстрельных приговоров не выносили.

Вячеслав Зарубин пишет, что Дмитрий Ульянов отличался веселым характером, не чурался общества красивых женщин и любил выпить, за что его будто бы в итоге из Крыма и убрали.

Роман с Каплан-Ройтблат

Дмитрий Ульянов прожил в Крыму 10 лет, с 1911 по 1921 годы. Здесь 43-летний медик развелся со своей первой женой Антониной Нещеретовой и женился на Александре Карповой. От второго брака родилась дочь Ольга. Дмитрий Ульянов нажил еще и внебрачного сына Виктора от медсестры Евдокии Червяковой, с которой сошелся во время одной из своих ссылок в 1916 году. Ольга Ульянова подтверждала журналистам этот факт, корреспондентке «Московского комсомольца» удалось пообщаться с дочерью Виктора Марией. Внебрачный сын Дмитрия Ульянова прожил 68 лет, работал в московском НИИ, умер в 1984 году. Родная дочь младшего брата Ленина, Ольга, умерла 9 лет назад на 90-м году жизни, она была доцентом МГУ.

В официальной историографии роман Дмитрия Ульянова с Фанни Каплан-Ройтблат не значится, хотя факт ее пребывания летом 1917 года в санатории для политкаторжан в Евпатории, где в тот момент работал брат Ленина, подтверждается. По воспоминаниям бывшего члена Крымской ЧК Виктора Баранченко, во время визита в санаторий у «подслеповатой Ройтблат» был роман. С кем именно, Баранченко не уточнил. Жена Баранченко, Фаина Ставская, дружила с Фанни Каплан.

В мемуарах писателя и публициста Семена Резника, опубликованных в начале 90-х годов в США, сказано, что Баранченко прямо говорил Резнику о том, что при ухаживании за хорошенькими женщинами Дмитрий Ульянов отдавал предпочтение «очень красивой и пользовавшейся успехом у мужчин Фанни Каплан».

По утверждению историка и краеведа из Евпатории Павла Хорошко, отношения младшего брата Ленина и Фанни Каплан зашли столь далеко, что Дмитрий Ульянов едва не женился. Но эсеры отговорили 28-летнюю соратницу от этого шага, и роман прекратился. Известно, что в следственных материалах по делу о покушении Каплан на Ленина отсутствуют эпизоды допроса о ее пребывании в Крыму – эти листы были изъяты из уголовного дела.

Почему он обезножел

Руководитель научной части ульяновского Ленинского мемориала Валерий Перфилов утверждал, что ампутация обеих ног у Дмитрия Ульянова явилась следствием обморожения, полученного медиком в годы Гражданской войны. Сначала в 1935 году у 61-летнего брата Ленина ампутировали одну ногу, а спустя два года – вторую. По воспоминаниям Георгия Лозгачева, приемного сына сестры Ленина Анны Ульяновой-Елизавровой и Марка Елизарова, когда Дмитрий Ульянов возвратился в 20-х годах в Москву из Крыма, он, работая в кремлевском сануправлении и Коммунистическом университете имени Я.М. Свердлова, много и тяжело болел. В итоге из-за прогрессировавшего заболевания кровеносных сосудов ног пришлось оставить работу.

Дмитрий Ульянов вместе с семьей часто жил в Горках, где по территории передвигался на инвалидной электроколяске – одной из тех двух, которые в свое время в Англии купили специально для Ленина. Впоследствии эта аккумуляторная коляска поступила из Дома-музея в Горках в фонды хранения ульяновского Ленинского мемориала. …

Дмитрий Ульянов в последние годы, пришедшиеся на начало Великой Отечественной войны, провел в Ульяновске, Москве и Горках. В Горках он и умер 16 июля 1943 года. В Доме-музее всю войну жила семья его сына Виктора, они несколько раз писали Сталину просьбы об улучшении жилищных условий. После войны родственников Дмитрия Ульянова переселили, и Дом-музей стал полноценным мемориалом.