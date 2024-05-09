100 лет со дня рождения Булата Окуджавы

9 мая 1924 года родился советский и российский поэт и прозаик, композитор, один из ярчайших представителей жанра авторской песни Булат Окуджава. С начала Великой Отечественной войны он работал токарем на заводе, а по достижении совершеннолетия отправился добровольцем на фронт. Окуджава служил в Закавказье миномётчиком и радистом, был ранен под Моздоком и демобилизовался в 1944-м. На фронте поэт сочинил первую песню, а в 1956-м опубликовал дебютный сборник «Лирика». Окуджава — автор бессмертных произведений «Нам нужна одна победа», «Надежды маленький оркестрик», «Давайте восклицать», «Ваше благородие, госпожа удача», «До свидания, мальчики» и многих других. Его музыка звучит в фильмах «Белорусский вокзал», «Июльский дождь» и «Жена ушла», а проза легла в основу сценария картины «Женя, Женечка и «катюша».

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Булат Окуджава родился в Москве в семье партийных работников. Его отец был грузином, мать — армянкой. Раннее детство Окуджавы прошло в коммунальной квартире на Арбате. Именно это место поэт всегда называл родным домом.

Семья Окуджавы часто меняла место жительства. Вскоре после рождения Булата его отец Шалва Окуджава был отозван из Москвы в Грузию. Позднее к нему присоединились родные, а ближе к 1934 году семья вновь приехала в Москву.

1937 год был для Булата Окуджавы полон потрясений. Его отца арестовали и расстреляли по ложному обвинению. Мать была арестована годом позже.

В начале 1940-х Окуджава переехал в Грузию, где отучился, а после — устроился работать токарем на завод. В 1942 году он ушёл добровольцем на фронт. Окуджава служил миномётчиком в Закавказье, а зимой 1942 года был ранен.

После ранения в действующую армию он не вернулся — остался работать радистом в запасном полку в Батуми. За участие в военных действиях Окуджава награждён рядом орденов и медалей, в том числе орденом Отечественной войны I степени и медалями Жукова и «За оборону Кавказа».

После демобилизации поэт вернулся в Грузию, где закончил школу и поступил на филологический факультет. Завершив обучение, он устроился учителем в сельскую школу и параллельно подрабатывал в газете «Молодой ленинец».

В 1956 году в Калуге вышел его первый сборник стихов «Лирика». Вскоре Окуджава переехал обратно в Москву и стал работать в периодических изданиях «Молодая гвардия» и «Литературная газета». В этот же период он начал выступать со своими песнями.

Среди самых известных песен барда — «Давайте восклицать», «Союз друзей», «Нам нужна одна победа», «Ваше благородие, госпожа удача», «До свидания, мальчики», «Часовые любви», «Песенка об Арбате» и многие другие. В общей сложности Окуджава написал более 200 песен.

Известны и его произведения в жанре прозы. В частности, повесть «Будь здоров, школяр!» легла в основу сценария фильма «Женя, Женечка и «катюша», снятого режиссёром Владимиром Мотылём.

Песни Окуджавы звучали в советских фильмах «Белорусский вокзал», «Июльский дождь», «Исполняющий обязанности» и «Пароль знали двое». Сам композитор также неоднократно появлялся в кинолентах.

Творчество Булата Окуджавы было отмечено рядом премий и наград. В память о поэте на Старом Арбате, а также в Калуге и Нижнем Тагиле установлены памятник и мемориальные доски.