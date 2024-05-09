Как сложились судьбы актеров «В бой идут одни «старики»

50 лет назад, в 1974 году, на экраны вышел фильм «В бой идут одни „старики“» режиссера Леонида Быкова. Как лента, в успех которой сначала не верили киночиновники, стала культовой и что случилось с актерами, сыгравшими в картине, — в материале NEWS.ru.

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Почему Быкову долго не давали снимать фильм «В бой идут одни «старики»

Киновед и специалист по советскому кинематографу Алексей Тремасов напомнил в беседе с NEWS.ru, что киночиновники тогда не верили в Леонида Быкова как в режиссера.

«До „стариков“ у Быкова было несколько режиссерских опытов. Но фильмы прошли скромно, серьезным событием в мире кино не стали. Так что к новой идее — снять кино о военных летчиках — на киностудии отнеслись скептически», — отметил Тремасов.

Исполнитель роли Ромео Рустам Сагдуллаев в разговоре с NEWS.ru привел слова самого Быкова, который при жизни говорил, что даже сценарий пришлось «буквально пробивать с боем» в Госкино.

«Киночиновники говорили, мол, не дадут разрешения на съемки такого кино. Потому что, по их мнению, не могло быть, чтобы на войне пели и влюблялись. Притом что герои фильма имели реальные прототипы и поющая эскадрилья действительно существовала во время Великой Отечественной войны», — вспоминает Сагдуллаев.

Герой Великой Отечественной войны маршал авиации Александр Покрышкин, которому Быков смог передать сценарий, прочел его и, по словам исполнителя роли Ромео, заявил, что на войне именно так и было — «и пели, и влюблялись». После такого авторитетного мнения чиновники Госкино разрешили Быкову снимать фильм на черно-белую пленку, пожалев более дорогую цветную.

В чем секрет популярности фильма «В бой идут одни «старики»

По словам Сагдуллаева, худсовет Госкино никак не хотел утверждать актера Алексея Смирнова на роль бортмеханика Макарыча, потому что он больше играл в комедиях. Многие помнят его по роли Феди в комедии Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».

«Киночиновники не знали, что Алексей Макарович в реальности прошел Великую Отечественную войну. Он был на фронте боевым разведчиком, награжден двумя орденами Славы и орденом Красной Звезды. Когда Леонид Федорович заявил об этом на очередном собрании худсовета, то, конечно же, Смирнов сразу же был утвержден на эту роль», — вспомнил Сагдуллаев.

По мнению Тремасова, фильм почти сразу завоевал любовь зрителей благодаря романтической составляющей истории и блестящему актерскому составу.

«По законам драматургии присутствуют все типажи среди команды летчиков: простак, молчун, красавчик и так далее. Но самое главное, что присутствуют взаимоуважение и взаимоподдержка, очень важные на войне. И личность Леонида Быкова имела огромное значение в создании ленты. Он же в юности мечтал стать военным летчиком и поступал в летное училище. Но не сложилось. Однако любовь к небу, к авиации он пронес через всю свою жизнь. И картина вся буквально пропитана этой любовью», — считает киновед.

Тремасов высоко оценивает и музыку картины, в особенности песню про смуглянку, которая «пошла в народ после этого фильма».

По мнению кинокритика Александра Горбунова, Быкову удалось передать атмосферу и дух времени.

«Тем самым сохранив память о Великой Отечественной войне для следующих поколений. Одной этой картиной Быков внес огромный вклад в наш отечественный кинематограф», — считает Горбунов.

Как сложилась судьба Быкова и актера, сыгравшего Макарыча

По словам Сагдуллаева, поклонники фильма в нулевые заметили, что актеры, герои которых в картине оставались живы, в реальности умерли достаточно рано. Леонид Быков (его персонаж Маэстро в картине остается в живых) погиб в 51 год в автомобильной аварии 11 апреля 1979-го. Алексей Смирнов (также в ленте Макарыч остается жив) любил Быкова как младшего брата и скончался от разрыва сердца менее чем через месяц после его смерти — 7 мая 1979-го.

Героя картины Кузнечика сыграл киевский актер Сергей Иванов. Исполнитель роли умер в 2000 году в возрасте 49 лет от инфаркта.

Артисты, персонажи которых в картине погибают, дожили до зрелого возраста. Евгения Симонова (сыграла Машу) уже на протяжении 40 лет является примой театра имени Маяковского в Москве. Ольга Матешко (Зоя) в 1990-х эмигрировала в США и успешно играла там в русском театре. Сам Рустам Сагдуллаев живет в Ташкенте.

«Я счастливо женат уже более 30 лет, супруга Марина работала в кино костюмером, а позже открыла собственное ателье. Вырастили дочь и сына, теперь воспитываем внуков», — рассказал Сагдуллаев.

Что случилось с актером, сыгравшим Смуглянку

Герой актера Сергея Подгорного Смуглянка погибает первым в фильме. Артист ушел из жизни в 58 лет в 2011-м. Его вдова Людмила Бунина несколько лет назад рассказывала журналисту NEWS.ru о трагической судьбе мужа. Она вспоминала его темные волосы, синие глаза и открытую широкую улыбку.

«Смуглянку по сценарию фильма зовут Виктор Щедронов. В реальности так звали друга юности Леонида Быкова. Щедронов был курсантом летного училища и погиб в самом конце войны — в апреле 1945-го в Чехословакии. Мне об этом рассказывал муж, а ему — сам Леонид Федорович», — делилась Бунина.

По ее словам, в 1980-х на съемках фильма «Мужество» Подгорный повредил спину. Впоследствии травма напоминала о себе болевыми приступами в спине, и стала отниматься левая нога. Актеру оформили инвалидность второй группы.

«Ну а в 1990-х распался Советский Союз. Кино почти перестали снимать, артисты оставались без работы. Сергей подрабатывал где только возможно, нечеловеческими усилиями преодолевая свой недуг. И электриком был, и разнорабочим. Но без кино он угасал буквально на глазах», — вспоминала супруга актера.

Кто из актеров фильма «В бой идут одни «старики» ругал СССР

О сыгравшем Сергея Скворцова (его герой также погиб) киевском артисте Владимире Талашко журналисты писали, что он якобы «стал предателем». Актер действительно нелестно высказывался в адрес СССР и России. Также некоторое время назад он стал фигурантом скандала в Киеве: ученицы обвиняли Скворцова в домогательствах.